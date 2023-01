O presidente Lula deu um recado aos ministros na primeira reunião com os 37 auxiliares em Brasília (foto: Evaristo Sá/AFP)



O PT sozinho será refém do Congresso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe muito bem que terá enfrentar uma tarefa árdua. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao governo.

“Estejam certos que vou apoiar cada um de vocês, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada. Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem, e eu respeito muito isso.”

Bastaria, mas Lula acrescentou que, “nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre. A gente vai ter que entregar este país melhor”.

Mas teve o devido recado: “Quem fizer errado, sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça”, afirmou Lula, do alto de sua estrada política e de quem chegou a ter vários percalços em sua caminhada.

O presidente petista ainda citou os nomes dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula afirmou ainda que nos próximos quatro anos de gestão, o governo terá um “bom relacionamento” com os presidentes e não terá “assunto proibido” para tratar com eles.

O que pode ser o próximo registro, por outro lado, vem dos Estados Unidos da América (EUA). E tem até aniversário. O segundo aniversário da invasão do Capitólio coincide com um impasse sem precedentes, desde a Guerra Civil norte-americana, na eleição do presidente da Câmara dos Deputados e um caos no Partido Republicano.

Qual a ligação entre esses dois eventos, e o que eles revelam sobre o futuro da democracia americana, do GOP e do ex-presidente e candidato Donald Trump? Tudo isso aconteceu em 6 de janeiro de 2021, isso mesmo, teve aniversário ontem.

O então presidente Donald Trump conclamou milhares de seguidores, parte deles armada, a ir para o Capitólio impedir a certificação da vitória eleitoral do presidente democrata Joe Biden. Na atual crise, um décimo da bancada republicana de 222 deputados impediu a eleição de seu líder, que contava com o apoio dos outros 201. São necessários 218, a menos que abstenções reduzam o número de votantes.

Primeira-dama

Janja, apelido da primeira-dama, Rosângela da Silva, presenteou os novos ministros do

governo petista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na primeira reunião com o

presidente. Cada um dos 37 dirigentes da Esplanada recebeu uma cópia da foto oficial

do governo Lula tirada no dia da posse. A foto, entregue avulsa, pode ser emoldurada posteriormente por cada um dos chefes das pastas. Detalhe: os telefones celulares também tiveram que ser deixados em um armário antes da sala da reunião.

Tudo apagado

O novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo Jair Messias Bolsonaro (PL) apagou obras não concluídas dos sistemas federais de monitoramento e controle. De acordo com o petista, os ministérios não souberam informar ao gabinete de transição quantas obras paralisadas existem nas pastas. “É a demonstração do caos. Obras foram deletadas dos arquivos como se concluídas estivessem. Aquela creche que está com 70% de conclusão, apagada do sistema e o problema passa a ser do prefeito. Não, é problema nosso e vamos resolver logo no início.”

O Vaticano

O papa Francisco celebrou a tradicional missa da Epifania do Senhor e fez um alerta para os cristãos não adorarem “falsos ídolos” que “nos seduzem com notícias falsas”, as conhecidas fake news. Durante a solenidade, realizada um dia depois do funeral do papa emérito Bento XVI, o pontífice pediu para que todos sejam como os magos para adorar “a Deus e não o nosso eu e não os falsos ídolos”. O líder da Igreja Católica disse que é preciso adorar “a Deus para não nos curvarmos diante das coisas passageiras e da lógica sedutora, mas vazia e do mal”.

Mais feministas

A secretária de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse, ontem, que há desabastecimento de vacinas pediátricas, mais conhecidas como as infantis contra a pandemia da Covid- 19 no país, mas que a pasta já está em negociação com a Pfizer, autora das vacinas, para antecipar as entregas de imunizantes, previstas para o fim deste mês. Os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia. Ethel Maciel acrescentou que há em torno de 3,2 milhões de vacinas para crianças de 6 meses a 4 anos, previstas para ser entregues pela Pfizer até o fim de janeiro.

Então acende

A energia solar se tornou a segunda maior fonte da matriz elétrica do país ao alcançar a marca de 23,9 gigawatts (GW) de potência instalada operacional. A fonte fotovoltaica superou a eólica (23,8GW), ficando atrás somente da hídrica (109,7GW). “O impacto social, econômico e ambiental deste recorde traz mais de 705 mil empregos gerados no país e cerca de R$ 120,8 bilhões em investimentos. Além disso, proporcionou R$ 38 bilhões em receitas públicas revertidas em benefícios para os municípios.” Quem destacou foi o deputado estadual Gil Pereira (PSD).

PINGAFOGO

Em tempo, sobre a primeira-dama: Janja não ficou para o restante da reunião, retirando-se logo depois da entrega do presente. Como nenhum ministro entrou com o o celular, a cena ficou restrita ao registro oficial da Presidência.





Mais um tempo: ao tomar posse como ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa mandou um recado de conciliação, citando o slogan escolhido pelo presidente Lula para o seu terceiro governo: “União e reconstrução”. n Tem mais um detalhe sobre a nota do deputado estadual Gil Pereira (foto). Ele diz que “em 2022, as grandes usinas e os sistemas de geração própria instalada de energia solar se expandiram mais de 60% no país, sendo que o ritmo de crescimento tem sido de praticamente de 1GW por mês”.





Mais ainda, do deputado pessedista: diz que foi, “evitado a emissão de 33,3 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade”. Detalhe: Gil preside a Comissão das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, da Assembleia Legislativa (ALMG). Está em sua praia.





n Sendo assim, só resta torcer para que a política traga boas notícias. FIM!