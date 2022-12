Risco de perder vacinas e a comandante do Supremo

Paulo Rocha (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)





“As festas de fim de ano estão chegando. Quase 70 milhões ainda não tomaram a dose de reforço. Podemos perder vacinas em 2023 por falta de campanhas de incentivo do atual governo. Peço que se vacinem e atualizem o calendário de vacinas das crianças. Vamos proteger quem amamos”.





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postou, ontem, no Twitter em que citou as festas de fim de ano. Daí o apelo pela vacinação contra a pandemia da COVID–19. É melhor prevenir porque foi o quinto dia seguido em que a média de casos está acima de 20 mil novos casos por dia.





Um estudo de técnicos do Congresso Nacional aponta que o custo para recriar para juízes e procuradores o adicional de tempo de serviço a cada cinco anos, os chamados quinquênios, chega a cerca de R$ 5 bilhões por ano.





Seriam quase R$ 3 bilhões a mais considerando–se apenas juízes, desembargadores, promotores, procuradores, ministros e conselheiros de contas de todo o país que estão na ativa. Com os aposentados e pensionistas, a conta atinge a R$ 5 bilhões anuais.





A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, divulgou, na abertura da sessão plenária de ontem, o lançamento do livro “Consciência Negra”, que faz parte da série Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temática.





A publicação, elaborada pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação (SAE) do Supremo, está inserida no âmbito das homenagens promovidas por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.





Tem mais da ministra do STF Rosa Weber. “Por imperativo constitucional, o Estado brasileiro, assim como todos os seus cidadãos e cidadãs, deve envidar esforços para a superação dos desnivelamentos históricos e de toda forma de preconceito.





“Tudo isso de modo a permitir a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tendo como premissa a aceitação dos valores do multiculturalismo e da diversidade que consubstanciam nossa sociedade”, reforçou a ministra presidente do Supremo Rosa Weber.





A ministra Rosa Weber destacou o engajamento do STF na promoção da equidade racial, com destaque para a foto da capa, assinada por Sebastião Salgado, intitulada “Mulher do grupo Himba, em Orutanda, Kaokoland, Namíbia, 2005”.





Foi adiado

O Senado Federal adiou, ontem, a análise de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que concede um aumento salarial de 5% a cada cinco anos para integrantes do Poder Judiciário. Pelo texto, o limite para o benefício seria atingido quando o bônus atingir 35% da remuneração do magistrado. O relator da medida, Eduardo Gomes (PL-TO), acatou pedido para adiar a votação feito pelos senadores Oriovisto Guimarães (Pode-PR) e Paulo Rocha (foto) (PT-PA). Para seguir para a Câmara dos Deputados, o Senado precisa aprovar o projeto com 49 votos favoráveis.





Encontro restrito

A assessoria de imprensa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em nota que a reunião entre ele e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi restrita aos dois. Ele negou que a possível desidratação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição tenha sido abordada na conversa. De acordo com relatos, a conversa foi cordial e Lula buscou ouvir o presidente da Câmara. Lira se comprometeu a pautar a votação do texto que for aprovado no Senado, Casa onde a tramitação da PEC terá início.





Decreto de Bolsonaro

De acordo com Ministério da Economia, a medida autoriza a Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento a ampliar os valores de cronogramas das despesas, caso identificado que há ou haverá sobra de valores na execução financeira nos cronogramas ou limites das despesas previstas para os órgãos do Poder Executivo federal. Além disso, a pasta poderá realizar o bloqueio de dotações orçamentárias caso os órgãos ou as unidades do Poder Executivo federal não o façam, sem prejuízo de posterior solicitação de alteração. Melhor os petistas conferirem direitinho. Deve ter boi na linha.





E tem a realeza

Boletim médico de Pelé, de 82 anos, divulgado na tarde de ontem pelo Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que o ex-jogador foi internado, ontem, para reavaliar o tratamento quimioterápico do tumor de cólon. Depois dos exames foi constatado que Pelé está em pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. Tanto que está em observação em quarto comum onde permanece. A nota médica é assinada pelo geriatra e endocrinologista Fabio Nasri, pelos oncologistas Rene Gansi e pelo doutor Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Albert Einsten.





Para encerrar

Assessores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão conversando com o Reino Unido, a Suíça e a França que saíram em busca de doações para o Fundo Amazônia, que visa obter recursos internacionais para proteger a floresta, fundamental na luta contra a mudança climática. A embaixada britânica disse que seu governo estuda o convite para ingressar no Fundo Amazônia, que já conta com cerca de R$ 3 bilhões. O fundo, lançado no primeiro governo de Lula em 2003, financiou projetos com a Noruega e a Alemanha.

Os dois países foram os seus maiores doadores.





Pinga-fogo

Em tempo, do Encontro restrito: “A assessoria de imprensa do presidente Arthur Lira informa que o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi restrito aos dois e que as informações publicadas não condizem com a verdade”.





Mais um, da Realeza de Pelé: “Kely Nascimento, uma das filhas do ex–jogador, confirmou a internação de Pelé em publicação no Instagram. Não tem surpresa ou emergência, meu pai está internado e sendo medicado. Agradecemos o carinho e amor que vocês transmitem!”, disse Kely.





Em tempo, sobre a nota Foi adiado: de acordo com a proposta, terão direito ao aumento, a magistratura (STF, STJ, juízes), membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e ministros do Tribunal de Contas da União (TCU).





Para finalizar o ex–ministro Fernando Haddad (PT) afirmou, ontem, que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve viajar aos Estados Unidos da América (EUA)para se reunir com o presidente norte–americano, Joe Biden, ainda este ano. Chique não?