Torcida brasileira comemora gol no Catar: mundial movimenta brasileiros no exterior e no país (foto: Jewel Samad/AFP)



Uma rua na zona norte de São Paulo está coberta de desenhos alusivos à Copa do Mundo do Catar. Há sete edições do mundial, ou seja, desde 1998, que os vizinhos da Rua Capitão Siqueira Barbosa, na Parada Inglesa, se reúnem para pintar o asfalto com ilustrações da bandeira do Brasil, da mascote da Copa, e de craques do futebol.

A rua com 250 metros, que mais parece um grande tapete, tem ainda a imagem do Seninha, o personagem que homenageia o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, e do Pelezinho, personagem de histórias em quadrinhos criado por Maurício de Sousa baseado no astro do futebol Pelé em sua infância. Ainda há pinturas das bandeiras dos países que participam desta edição do mundial.

“A tinta vem da vizinhança, aquela tinta que está guardada no fundo da garagem, que o pessoal não vai usar mais, a gente também faz uma vaquinha, porque para pintar esta rua, que são 250 metros, não tem como ter tanta tinta na garagem!”, brinca o autônomo Álvaro Diniz, de 58 anos, mais conhecido como Vea.

Tinta na caneta, aliás, quem pretendeu usar foi o presidente do Senado Federal (SF), Rodrigo Pacheco (PSD–MG). Ele apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na segunda–feira para viabilizar o Bolsa-Família nos próximos anos tramitará com “senso de urgência e de prioridade”.

“Eu acredito que sim. Obviamente vamos nos empenhar, até porque temos poucas semanas até o final do ano, há necessidade de apreciação pelo Senado e também pela Câmara dos Deputados”. É ainda de Rodrigo Pacheco, acrescentando que pretende afirmar a nossa responsabilidade também de fazer uma discussão e permitir que todos os senadores possam colaborar para o amadurecimento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Bolsa-Família”.

O recado do mineiro, pelo jeito, fez vários governadores aliados de Jair Messias Bolsonaro (PL) já começaram a se aproximar do futuro governo. Enquanto Bolsonaro não reconhece oficialmente a derrota nas urnas, aqueles que o apoiaram na campanha tratam o resultado da eleição como fato consumado.

As dificuldades para equilibrar as contas públicas fazem chefes do Executivo nos estados recorrerem ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em busca de acordos. Lula comunicou aos partidos que o senador Jaques Wagner (PT–BA) estará encarregado da negociação com os senadores e, também na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT–CE) e o próprio Arthur Lira, farão a intermediação com o futuro governo.





Efeito Senna?

O presidente petista eleito Luiz Inácio Lula da Silva, óbvio, não perdeu tempo. Ele recebeu, ontem, separadamente, lideranças do MDB, do Partido União Brasil e do PSD. Garantiu aos três partidos que terão espaço no governo, mas não explicitou quais ministérios. A ideia é que as bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal das três legendas se sintam contempladas, tanto na distribuição de cargos no governo como na repartição de postos no Congresso.





O jeito mineiro

A federação que reúne PT, PV e PCdoB anunciou, ontem, que vai apoiar a recondução do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP–AL), ao cargo. Juntas, as três bancadas têm 80 deputados a partir da próxima legislatura. Vamos a elas: PT (68), PV (6) e PCdoB (6). O PSB – partido do vice–presidente eleito, Geraldo Alckmin, que não integra a federação. De acordo com o deputado Reginaldo Lopes (PT–MG), já que tudo tem sempre que passar por Minas Gerais na política, a decisão foi tomada por consenso entre os representantes dos partidos.





Luto na política

Morreu ontem, em Belo Horizonte, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Antônio Soares Dias (foto), aos 78 anos. Natural de Montes Claros, no Norte de Minas, ele foi o mais jovem presidente do Legislativo Mineiro – assumiu a casa aos 31 anos, em 1977. Antônio Dias fez carreira política no Norte do estado, onde foi também uma liderança da área rural, cumpriu mandatos de deputado federal e foi prefeito de Francisco Sá de 1996 a 2004.





Para encerrar...

A embaixada britânica disse que seu governo estuda o convite para ingressar no Fundo Amazônia, que já conta com cerca de R$ 3 bilhões. O fundo, que foi lançado durante o primeiro governo de Lula, no período de 2003 a 2010, financiou projetos de conservação e contou com a Noruega e a Alemanha como seus maiores doadores. Proteger a Amazônia, que absorve grandes quantidades de gases de efeito estufa que aquecem o planeta, faz parte do plano amplo de Lula para que o Brasil recupere a liderança na luta contra a mudança climática.

Calma, tem mais

Também foi anunciado o apoio à reeleição de Arthur Lira. A sigla terá 14 deputados no ano que vem. “Nós decidimos pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que nós temos uma agenda de país, de reconstrução do Brasil”. É ainda de Reginaldo Lopes. O apoio a Lira passa por uma articulação para garantir governabilidade ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados será no início de fevereiro. A decisão da federação também facilita a tramitação da PEC da transição e ficar sem teto de gastos.





pingafogo





O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, disse em uma cúpula climática da Organização das Nações Unidas no Egito neste mês que espera que o fundo seja reiniciado “logo depois de 1º de janeiro”, assim que o petista Lula tomar posse.





A ex–ministra do Meio Ambiente de Lula Izabella Teixeira (foto) confirmou que o Reino Unido, França e Suíça manifestaram interesse para voltar ao fundo. O desmatamento da Amazônia atingiu o maior nível em 15 anos sob o governo Bolsonaro.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou as proteções ambientais e além de facilitar para a agricultura e a mineração na Amazônia. Só que agora Lula promete eliminar o desmatamento com todasas ferrame ntas à sua disposição, além de mais recursos para cumprir as leis ambientais.





A Câmara dos Deputados disse ontem, isso mesmo, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL–SP) foi para o Catar em viagem pessoal e sem custos para o Congresso. Ele também quis chamar a atenção dos internautas sobre a “importância da comunicação internacional”. “Não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?” Resposta rápida, não! Sendo assim... FIM!