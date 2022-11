PEC do Bolsa-Família é apresentada em dia de vitória da Seleção

Lula e Alckmin comemoram vitória do Brasil sobre a Suíça (foto: CLAUDIO KBENE/DIVULGAÇÃO)





Se o Brasil é o país do futebol, o futuro presidente seguiu a regra. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assistiu, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde trabalha a sua equipe de transição de governo, ao segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.





E Lula foi moderninho, usou as suas redes sociais: “Bom dia. Hoje tem Brasil! Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com @geraldoalckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos”.









O ponto mais polêmico era por quanto tem o Bolsa-Família ficaria fora do teto de gastos. Mas, finalmente, parece que houve consenso.





O prazo acordado será de quatro anos para manutenção dos R$ 600 mensais do programa, mais R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.





O texto prevê que o teto de gastos seja ultrapassado em até R$ 175 bilhões para viabilizar os repasses mensais.





“O que está sendo proposto é o prazo de quatro anos. Inicialmente, havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa-Família. Mas devido a muitas reações que houve, chegou-se à proposta de quatro anos”.





Foi o que disse o senador Marcelo Castro, logo após fazer o anúncio da entrega da proposta no Senado.





Lula deve ficar em Brasília nesta semana para reuniões com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além de líderes partidários.





Ontem, entretanto, quando desembarcou na capital federal, Lula comemorou. Não a apresentação da PEC do Bolsa-Família, que só apresentada no fim da tarde no Senado.





Ele comemorou a vitória da Seleção Brasileira sobre a Suíça, por 1 a 0, na Copa do Mundo do Catar. O presidente eleito assistiu à partida no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), que abriga a equipe de transição do futuro governo.





O petista vibrou ao lado do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.





E não é para menos, afinal, a Seleção garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio, mesmo ainda faltando o jogo contra Camarões, o último da fase de grupos, que será disputado na tarde sexta-feira.





O Conselho Deliberativo Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) se reúne hoje para escolher o novo diretor-presidente da instituição. A disputa terá candidato único, com a recondução do atual mandatário, Carlos Melles, eleito em 2019. O diretor-financeiro, Eduardo Diogo de Siqueira, também se apresentou como candidato, mas acabou desistindo na reta final. O cargo tem mandato de quatro anos.

Justiça

“Nem se fale das consequências deletérias para o caso específico dos autos, quando sanções pecuniárias deixarão de ser honradas simplesmente porque se discute, paralelamente, se os beneficiários devem ou não participar da ação revisional em curso ainda na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal”. O fato é que a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e restabeleceu o andamento da ação que trata do pagamento de multa de R$ 10,3 bilhões pelo grupo J&F.

Poucas palavras

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse, depois de participar do Fórum Esfera Brasil, que o resultado das eleições deve ser respeitado e defendeu a “volta da civilidade nas relações entre as pessoas”. “O normal da vida é respeitar o resultado das eleições. É preciso ter a percepção de que uma democracia não é feita apenas dos que vencem, ela é feita por todas as pessoas”, afirmou ele, acrescentando que “mentir, precisa voltar a ser errado novamente”. Disse tudo com poucas palavras o ministro da mais alta corte de Justiça.

Colômbia

A Colômbia lançará uma ofensiva militar contra grupos armados ilegais ligados ao narcotráfico em suas áreas de fronteira, buscando a colaboração de Brasil, Equador, Panamá, Peru e Venezuela, anunciou ontem o ministro do Interior, Alfonso Prada. O país sul-americano de 50 milhões de habitantes enfrenta um conflito interno de quase seis décadas que deixou pelo menos 450 mil mortos. O presidente Gustavo Petro tenta silenciar as armas e parar com o derramamento de sangue, mas não está nada fácil para os colombianos.

Novela longa

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a semana que vem a retomada do julgamento do pedido de liberdade do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho. A análise do habeas corpus será retomada pela Segunda Turma no plenário virtual entre 9 e 16 de dezembro. O sistema permite que os ministros depositem os votos de forma eletrônica.

Pinga-fogo

Comentário de leitora pelo tweet: “Não lutamos por Bolsonaro. Lutamos para não deixar essa corja entrar no poder e trazer de volta a propina, da corrupção. Fora Lula e sua corja. Ficaremos firmes mesmo com vocês destilando veneno”. Eu, hein! Nem esperou tomou a posse?





Em tempo, sobre a nota Colômbia: “Teremos contato ao nível dos ministros da Defesa, dos comandantes de força e dos comandantes regionais de cada um dos setores na fronteira”, explicou o ministro Alfonso Prada.





O ministro fez questão ainda de dizer que está buscando enfrentar grupos criminosos com projeção internacional. Tudo isso foi ao final de uma reunião do Conselho de Segurança na Presidência da Colômbia. E ficou só nisso. Nada de detalhes.





Casemiro recebeu passe de Rodrygo na área, pegou de primeira e bateu forte para balançar as redes defendidas por Sommer e marcar um golaço. Política e futebol não se deve discutir e muito menos misturar, mas já que estamos em temporada de Copa do Mundo, vale o registro.





O Brasil não teve facilidades diante da organizada defesa da Suíça. Sendo assim… FIM!