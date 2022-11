Lula assistiu ao jogo do Brasil com Janja (foto: RICARDO STUCKHERT)





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Seleção na Copa do Mundo. A equipe brasileira jogou no estádio Lusail, em Doha, no Catar e marcou dois gols.





Lula assistiu ao jogo acompanhado da esposa, Janja. Ele estava na casa dele em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, onde se recupera de cirurgia feita no último domingo. Ele esteve no Hospital Sírio-Libanês para fazer uma laringoscopia para tirar uma leucoplasia da prega vogal esquerda.





Com bola rolando, Vini Jr. arriscou chute cruzado, o goleiro sérvio deu rebote e Richarlison, sozinho, só completou para o gol. O camisa 9 do Brasil voltou a brilhar, aos 28 minutos, com um golaço de voleio para ampliar o placar.





“Essa é a torcida pelo nosso Brasil, não por um troféu. Diga não à Copa do Mundo. Não vamos perder o foco, é nisso que eles estão apostando”, disse um bolsonarista nas redes sociais. “Diga não à Copa do Mundo. Copa manipulada, assim como as caixinhas pretas do Brasil. Vem pra ruas, diga sim ao Brasil, vamos salvar nossa pátria, não entregar para bandidos, para uma quadrilha, para um chefe de facção criminosa”, completou.





Enquanto os brasileiros comemoravam e vibraram com o jogo do Brasil contra a Sérvia, o secretário-adjunto da Secretaria Especial da Cultura, André Porciúncula, usou as redes sociais para criticar os jogos.





Porciúncula, que é bolsonarista roxo, disse que o único jogo que importa é “pela democracia”. Logo depois da fala, ele republicou uma postagem que já estava nas redes poucas horas antes, chamando o Lula de ex-presidiário. “Tiraram o cara da cadeia” E frisou: “Da cadeia!”





Melhor mudar de assunto. Afinal, tem gente graúda trabalhando. Coordenadora do governo de transição para negociações com o Congresso, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que está faltando articulação política no Senado Federal para destravar a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) da Transição.





A proposta busca viabilizar o pagamento do Bolsa-Família de R$ 600 a partir de janeiro. “Está faltando articulação política no Senado, por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo”, afirmou a presidente do partido.

Foi logo depois de ao jogo do Brasil na sede do governo de transição, em Brasília. Tomara que ela consiga para destravar esta novela que já tem alguns capítulos.





A cirurgia do menino de 9 anos que havia sido barrado em um protesto golpista em Mato Grosso ocorreu sem complicações e ele passa bem, segundo o hospital. Gabriel Rodrigues havia perfurado o olho e precisava de cirurgia de urgência sob risco de perder a visão, mas foi barrado a caminho do hospital por um grupo de bolsonaristas na rodovia. O pai chegou a discutir com o grupo e o vídeo viralizou. Ele se recupera bem e deve receber alta. O Hospital de Olhos de Cuiabá informou que o menino fez a cirurgia de urgência a tempo e tudo ocorreu sem complicações.





“Participei de reunião on-line com especialistas em saúde sobre o Programa Nacional de Imunizações, nosso programa de vacinas, que sofreu tanto nos últimos anos. Vamos trazer de volta o Zé Gotinha e fazer do Brasil mais uma vez referência mundial em vacinação”. Quem diz é o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou, ontem, de uma reunião virtual com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mesmo afastado presencialmente. Lula estava em sua casa, em São Paulo.





“Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe, não me preocupei muito. Mas, hoje de manhã, acordei ainda com sintomas de gripe, uma gripe leve. E acabei fazendo o teste de COVID para tirar a dúvida e testei positivo” O ex-jogador Ronaldo Fenômeno está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo, mas não foi assistir à estreia da Seleção brasileira, decidiu permanecer isolado no hotel por cinco dias.





O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que vai apresentar oficialmente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira do teto de gastos o programa Bolsa Família até terça-feira que vem. A tramitação da PEC foi mais uma vez adiada por causa de falta de acordo entre os senadores. O objetivo do texto é garantir o pagamento da parcela de R$ 600 do benefício a partir de janeiro mais um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Nos bastidores, líderes do Senado já admitem não haver consenso. Melhor esperar.





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu o primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em sua residência, na cidade de São Paulo. Ele usou as redes sociais para mandar um recado. Pediu a todos os brasileiros usar a camisa verde e a amarela “com orgulho”. A intenção foi afastar qualquer associação política com o uniforme da equipe. “Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar a camisa verde e amarela, as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros. Vamos torcer juntos pelo Brasil”, postou o petista Lula.





O Partido Progressistas (PP) decidiu se afastar do movimento contra as urnas ensaiado pelo Partido Liberal (PL), que acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir revisão extraordinária do resultado do segundo turno.





O PP vai dizer ao tribunal que não endossa a reclamação do PL, partido do ainda presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sobre as urnas eletrônicas. Na ação que enviou ao TSE, o PL falou em nome de toda a coligação, da qual o PP fez parte.





A Comissão Senado do Futuro realiza audiência pública, hoje, sobre serviços ecossistêmicos e os títulos verdes no Brasil. A audiência atende a pedido do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que explicou a relevância do Brasil dar uma maior atenção aos títulos verdes.





Ele busca estimular a adesão de relevantes agentes privados à pauta ambiental. "Os serviços ecossistêmicos constituem um segmento de elevado potencial para produzir a combinação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.





