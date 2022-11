Deputado federal Alexandre Padilha (foto: ALEX FALCAO/FUTURA PRESS - 25/4/14)





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recebeu, ontem, os comandantes das Polícias Militares na sede da Corte em Brasília. A reunião ocorreu em meio a bloqueios pelo país de manifestantes, em especial os caminhoneiros, que não aceitam a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.





De acordo com o TSE, os participantes da reunião fizeram um balanço de ações que foram desenvolvidas nas eleições de 2022 e aproveitaram para debater ideias para aprimorar o trabalho das polícias para 2024. Um grupo de trabalho deve ser criado para avaliar os temas discutidos na reunião e as medidas que poderão ser implantadas nas próximas eleições. Apenas os comandantes de três estados não compareceram: Rio Grande do Norte, Paraná e Santa Catarina.









Às autoridades, o caminhoneiro contou que durante os mais de 300 quilômetros em que passou sob a mira dos criminosos foi ameaçado de morte. De acordo o homem, os criminosos diziam que iriam matá–lo e jogá–lo em um matagal.





Basta de violência. É melhor cuidar da saúde. A situação é observada em todas as regiões do país. O boletim semanal Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela um aumento de casos da COVID–19 entre os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave.





A síndrome é uma complicação respiratória que demanda hospitalização e está associada muitas vezes ao agravamento de alguma infecção viral. O paciente pode apresentar desconforto respiratório e queda no nível de saturação de oxigênio, entre outros sintomas.





Em 15 das 27 unidades federativas, o cenário aponta para aumento na tendência de longo prazo. “No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba, esse crescimento se destaca e é mais acentuado até o momento”, alertou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Vale repetir. Os casos provenientes da COVID–19 não perdoam. Tome cuidado.

Trabalho remoto

O deputado federal Alexandre Padilha (foto) (PT–SP), um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “vai participar remotamente de reuniões da equipe de transição, de áreas temáticas em que ele precise participar”. O presidente eleito está em repouso após cirurgia para retirar lesão na garganta. O deputado Padilha relatou que o presidente eleito está “bem de saúde, com recuperação muito boa. A orientação para ficar em São Paulo é para poupar a voz”.

“Entregar a faixa”

O vice–presidente da República, General Hamilton Mourão, senador eleito pelo Republicanos no Rio Grande do Sul, afirmou, ontem, que o ainda presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), deveria entregar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Na minha visão, o presidente deveria passar a faixa, porque é uma questão de presidente para presidente. Independentemente do processo, independentemente de gostar ou não da pessoa. É uma questão institucional”, disse ainda Mourão à agência Lusa. Ele está em Lisboa.

Máscaras

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições deste ano, voltou, ontem, ao Palácio do Planalto depois de 19 dias de reclusão no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência em Brasília. A última agenda oficial do presidente no Palácio do Planalto foi em 31 de outubro. Era uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um dia depois do segundo turno da eleição presidencial. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ainda presidente Bolsonaro ainda não reconheceu publicamente a derrota para o petista.

Imbecilidade?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou ser uma “imbecilidade” a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. A medida será tomada a partir de amanhã. “Estou entrando com PDL para sustar os efeitos desta imbecilidade vinda da Anvisa”. O motivo é pertinente, já que é por causa do aumento de casos da pandemia da COVID–19 no país.

Para finalizar...

Giuseppe Janino, ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e um dos responsáveis pelo projeto que criou a urna eletrônica, disse que os apontamentos feitos pelo PL, partido de Jair Messias Bolsonaro, questionando o resultado das eleições de 2022, são só para desacreditar e confundir, sem provas, o resultado das urnas. “Tais argumentos neste momento nada mais são do que novas tentativas sobre a urna eletrônica e o processo digital de eleição. É o mesmo processo que vem elegendo os governantes de nosso país há 26 anos, enfatizou o engenheiro Janino.





Pinga-fogo

“Há, no Brasil, uma parcela da nossa sociedade que considera que o processo eleitoral tem problemas. E eu, de minha parte, vejo que precisamos ter que dar mais transparência no processo”. Tudo isso partiu do vice–presidente da República. General Hamilton Mourão.





O vice–presidente da República, General Hamilton Mourão afirmou ainda que “essas pessoas não estão na rua de forma desordeira, estão num processo de, vamos dizer assim, catarse coletiva”. Já que estava fora do país, ficamos assim então.





Giuseppe Janino é matemático, analista de sistemas, gestor em Tecnologia da Informação e autor do livro “O Quinto Ninja”. “O arquivo de log não tem nada a ver com o núcleo do ecossistema da urna eletrônica que já mostrou que é inviolável.”





E continua o matemático Giuseppe Janino. “O arquivo não interfere absolutamente em nada no que diz respeito ao recebimento do voto, ao registro do voto ou à apuração dos resultados".





