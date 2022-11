Moraes faz discurso em defesa da democracia, em evento nos EUA

Alexandre de Moraes fez defesa enfática da democracia (foto: vanessa carvalho/brazil photopress/folhapress)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (TSE), afirmou ontem que a democracia brasileira foi atacada, mas sobreviveu, porque tem instituições fortes. Ele participou, em Nova York, de evento organizado por um grupo de líderes empresariais. Moraes discursou no painel “Brasil e o respeito à liberdade à democracia”.

“A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu, a democracia resistiu, porque o país tem instituições fortes, o país tem um Poder Judiciário autônomo, o país tem juízes de primeira instância até o STF, juízes que respeitam a Constituição”, declarou também.

O magistrado falou de “supostos jornalistas” e “influenciadores” que se misturam aos profissionais da área e acabam prejudicando a imprensa tradicional. “Essas milícias digitais atacam um segundo ponto, que é o sistema eleitoral, que é a base da democracia.”

Segundo ele, as milícias digitais “agem para corroer a democracia”.

O ministro atribuiu a situação ao fato de o Brasil ter instituições fortes e um Poder Judiciário autônomo, que respeitam a Constituição.

E tem mais de Moraes: “A nossa bandeira não é A, B ou C. A nossa bandeira é a Constituição, a nossa bandeira e a defesa do Estado democrático de direito, e assim será”.

Melhor voltar ao Brasil, já que o relator do Orçamento da União para 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), defendeu ontem que as medidas a serem implantadas pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição sejam permanentes.

E justifica o senador do MDB: “A PEC da Transição tem um princípio justo e é urgente. Não vejo necessidade alguma de colocarmos um prazo de validade em uma medida social, que vai ter um impacto da mais alta importância na vida dos brasileiros mais pobres”.

A equipe de transição de Lula pretende apresentar a PEC ao Congresso ainda nesta semana.

ONU

Relatórios apresentados pelo Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, durante o 4º Ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU), mostram que o Brasil não está cumprindo as recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação à melhoria da situação dos direitos humanos no país. O deputado Helder Salomão (PT-ES) representou o Observatório Parlamentar na reunião em Genebra, na Suíça. “A nossa avaliação é de que o Brasil não está cumprindo as recomendações.”

Fim da guerra?

“Este seria o começo do fim da guerra? Porque você vê nosso Exército forte, estamos indo passo a passo avançando em nosso país, nos territórios temporariamente ocupados.” O fato é que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve ontem, na cidade de Kherson para comemorar com moradores e tropas a sua recaptura. A cidade ficou cerca de oito meses sob domínio russo. A retirada foi um dos maiores sucessos militares da Ucrânia desde que a Rússia invadiu seu vizinho, lá em fevereiro, isso mesmo, praticamente quase um ano inteiro.

Perto da paz

Em clima de vitória, uma das primeiras desde o início da guerra, ucranianos festejaram com música a reconquista da cidade de Kherson, uma das maiores do país. “Um dia histórico”, relatou o presidente Volodymyr Zelensky. Uma “vitória extraordinária”, disse o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América (EUA), Jake Sullivan. Os moradores lidam com cenário de devastação: de acordo com a Associated Press, disse um conselheiro do prefeito de Kherson que faltam água, eletricidade e comida.

Conselho de Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deveria chamar Jair Messias Bolsonaro (PL) para ajudar no novo governo. “Eu compreendo bem as angústias do presidente eleito, mas, em vez de fazer críticas ao atual, deveria chegar e dizer: 'Peço sua colaboração'. Chamá-lo, até: 'Venha governar comigo, auxiliar no governo, conversar, reconstruir o Brasil’”, disse Temer, depois de participar de evento do Lide - Grupo de Líderes Empresariais, em Nova York.

Vigilância

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) aprovou na última sexta-feira a destinação de R$ 466,3 milhões no Orçamento de 2023. A maior parte do valor indicado – R$ 426,3 milhões – vai para o Comando do Exército investir na compra de tanques e no fortalecimento da vigilância das fronteiras. Também serão direcionadas verbas para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Aeronáutica usarem em atividades de caráter sigiloso. Já que é assim e tem a Aeronáutica presente no meio, o melhor a fazer é sair voando bem rapidinho.

