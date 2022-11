Lula passa por exames médicos e se prepara para viajar ao Egito

Lula foi convidado para participar da conferência no Egito e embarca amanhã (foto: SERGIO LIMA/AFP)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi diagnosticado com inflamação por esforço vocal. Estava acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, seu médico, pelo oncologista Artur Katz e ainda pelo otorrinolaringologista Rubens Brito.

Lula foi liberado pela unidade de saúde depois, apto para embarcar, amanhã, para a participar da 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), no Egito.

O evento começou em 6 de novembro, no balneário de Sharm el Sheikh, para discutir controle das emissões globais de gases.

Para tanto, cerca de 90 chefes de Estado estarão presentes. Um dos pontos de maior expectativa é sobre qual será a participação do futuro governo Lula no evento. O presidente eleito foi convidado a participar.

E tem um detalhe: na semana passada, circulou em grupos bolsonaristas a informação falsa de que Lula estaria internado no Sírio-Libanês, infartado. O petista havia passado a semana no Sul da Bahia com a sua companheira, Janja.

Ainda ontem, o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) Luciano Coutinho foi nomeado para compor o grupo técnico de Indústria, Comércio e Serviços no governo de transição. A nomeação foi assinada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

E teve mais. O melhor ainda estava por vir. É que também foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a escolha de Bela Gil para o grupo responsável para tratar de desenvolvimento social e combate à fome,

Ela é filha do cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura do governo Lula. É amiga da futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a esposa de Lula. O documento traz ainda a lista dos integrantes do grupo técnico, com o nome completo de Bela: Isabela Giordano Gil Moreira. É a mais nova integrante do grupo de transição para o futuro governo de Lula, que a partir de 2023 inicia o seu terceiro mandato.

Contas de Zema

O Ministério Público Eleitoral recomendou à Justiça Eleitoral a desaprovação das contas da campanha à reeleição do governador Romeu Zema (Novo). O procurador Eduardo Morato Fonseca enviou ao Tribunal Regional Eleitoral parecer em que diz haver "graves inconsistências e irregularidades" no balanço apresentado por Zema, como falhas que comprometem a "transparência e a lisura" das informações. Os valores questionados somam mais de R$ 2,8 milhões. Fonseca afirma, por exemplo, que duas notas fiscais referentes a serviços prestados pela Palhares Assessoria e Marketing Político não foram anexadas à prestação de contas. Juntos, os extratos correspondem a cerca de R$ 11,4 mil.

Defesa

Diante da acusação do Ministério Público, a defesa de Zema diz que a contratação da Palhares Assessoria e Marketing é alvo de outro processo judicial – que trata, justamente, das dissonâncias entre a empresa e a coalizão do governador. O MPE, porém, afirma que a discussão na Justiça sobre a relação entre a empresa de assessoria política e a campanha do Novo diz respeito a uma terceira nota fiscal, de R$ 970 mil. Portanto, os R$ 11,4 mil devem ser incluídos no balanço. Para o MPE, o débito total da campanha de Zema com a Palhares é de R$ 470 mil e, mesmo que a empresa e o Novo travem batalha judicial, o valor precisaria constar na prestação de contas.

Esta é do ramo

Com agenda apertada na COP 27, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede) transitou entre a Zona Vermelha, onde se desenrolam as discussões entre os chefes de Estado, e a Zona Azul, onde estão os pavilhões dos países. Participou de debates e palestras e se encontrou com líderes internacionais, como John Kerry, enviado dos EUA. “Estive ontem com John Kerry e com três diretores do Banco Mundial e há toda uma disposição de voltar a investir no Brasil, retomar o Fundo Amazônia, retomar as negociações do acordo do Mercosul com a União Europeia.”

Perto da paz

Em clima de vitória, uma das primeiras desde o início da guerra, ucranianos foram às ruas com festa e música após a reconquista da cidade de Kherson, uma das maiores do país e tomada de volta da Rússia. “Um dia histórico”, relatou o presidente do país, Volodymyr Zelensky. E uma “vitória extraordinária” para o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América (EUA), Jake Sullivan. Os moradores lidam com cenário de devastação: de acordo com a Associated Press, um conselheiro do prefeito de Kherson disse que faltam água, eletricidade e comida.

Pastora

Uma pastora da Assembleia de Deus em Sorocaba (SP) usou as suas redes sociais para pedir a crentes esquerdistas que não a procurem para solicitar orações a crianças com doenças graves ou mesmo internadas em unidade de terapia intensiva (UTI). No vídeo compartilhado em suas contas no Instagram e TikTok, a pastora Michelly Bezerra se dirigiu em especial a quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi o vencedor da disputa.

PINGA FOGO