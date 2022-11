“Não há nenhuma razão para ter pânico nesse momento. Não tenho dúvida nenhuma de que Lula vai atender o social, que precisa ser atendido, mas ele vai atender olhando sempre que não podemos gerar inflação, que não podemos estourar demais as despesas sem ter uma receita equivalente.





E tem mais: “Conhecendo o Lula há tanto tempo, eu não estou preocupado. Vai se encontrar a maneira de controlar as dificuldades”.

Você conhece o Carrefour, o Pão de Açúcar, um pedaço do Ponto Frio?





Pois a declaração é do nada menos que o empresário Abílio Diniz, em entrevista à CNN Brasil, falando sobre o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou, ontem que o mercado não precisa se preocupar com Lula, porque “sabe como ele trabalha com as finanças públicas”.





A comandante petista é integrante da comissão de transição do governo eleito e deu a declaração depois da repercussão sobre uma fala de Lula, quando disse que estabilidade fiscal não pode ser conquistada à custa do sofrimento das pessoas.





Para Lula, o “mercado fica nervoso à toa”. Preocupa não, Abílio Diniz tem toda razão.





Enquanto isso, chuvas intensas podem atingir todos os 854 municípios de Minas Gerais até a manhã deste sábado, é o que aponta o alerta amarelo, que indica perigo potencial, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que vão de 40 a 60 km/h. O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores e nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios. Ainda existe um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Ah! Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, também estão sob aviso.









EM DIA





Reuters informa





O Brasil é favorito para conquistar a Copa do Mundo pela sexta vez no torneio que começa 20 de novembro no Catar. Quem publica é nada menos que a pesquisa encomendada pela Agência Reuters. As casas de apostas também acham que a Seleção Brasileira tem tudo para vencer o Mundial. Já a Seleção feminina de vôlei sentado conquistou, ontem, em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), o inédito título mundial da modalidade. Na decisão, as brasileiras superaram o Canadá por 3 sets a 2 depois de uma hora e 55 minutos de partida.









Tem de aprovar





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), integrante da equipe de transição de governo, anunciou para a próxima quarta-feira a entrega da PEC da Transição. A proposta de emenda à Constituição vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, o aumento real do salário mínimo, para a continuidade do programa Farmácia Popular e o fornecimento de merenda escolar, que não foram incluídos no projeto de Orçamento enviado ao Congresso pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). A PEC da Transição terá de ser aprovada até o fim do mês, alertou Randolfe Rodrigues.









Uso de máscara





A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tornou novamente obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados na instituição. Em nota, o Comitê Científico de Contingenciamento do Coronavírus aponta que identificou aumento no número de pessoas com sintomas respiratórios e testes positivos para a pandemia da COVID-19 nas últimas duas semanas na universidade. O grupo destaca que não houve crescimento, na mesma proporção, no número de casos graves. A Unicamp exige o esquema vacinal completo, inclusive com as doses de reforço para maiores de 18 anos.









Vai viajar?





Tome cuidado: a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária iniciaram, ontem, a Operação Proclamação da República. Todos os policias, inclusive da administração, estão envolvidos na operação, com um efetivo de cerca mil militares. A frota das viaturas, renovada para o policiamento rodoviário, é de 400 veículos. Pela Polícia Rodoviária Federal, 800 militares foram destacados para a operação. E será ainda intensificado o enfrentamento à criminalidade no período da operação.









(foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO )





Spike e Michael





O diretor americano Spike Lee postou uma foto, ontem, com a estátua de Michael Jackson no Santa Marta, comunidade em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A favela foi uma das locações que Michael gravou em 1995 o clipe ‘They Don’t Care About Us’. “Eles realmente não ligam para nós. Saudações do Santa Marta, Brasil, onde meu irmão e eu fizemos aquela parada 26 anos atrás”, escreveu o diretor, que estava com a camisa da Seleção Brasileira no post. O clipe de 1995 foi dirigido por Spike e teve cenas gravadas no Pelourinho, em Salvador.









PINGAS









Em tempo, sobre a nota Vai viajar? A operação de 2022 merece atenção especial devido aos bloqueios de bolsonaristas realizados em rodovias estaduais e federais após o resultado das eleições para presidente da República.





A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do Clima (COP27), que está sendo realizado no Egito, recebe chefes de Estado de todas as maiores democracias do mundo para debater e negociar soluções de avanço na pauta de Meio Ambiente.





Apenas um chefe de estado convidado se encontra ausente: é nada menos que o ainda oresidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ah!, o vice, general Hamilton Mourão, também não irá.





O vice de Bolsonaro foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e fará oposição ao governo Lula a partir de 2023.,





Sendo assim, basta por hoje. Já é o suficiente por hoje, já que ainda tem a coluna de amanhã. FIM!