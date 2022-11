O presidente eleito se emociou ontem ao falar da volta da fome ao país e repetiu promessa feita em 2002, no primeiro governo dele (foto: Sergio Lima/AFP)





Presidente eleito se emociona durante discurso a aliados: “Eu jamais esperava que a fome voltasse a esse país”. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou, ontem, durante um discurso em Brasília ao afirmar que mantém o compromisso com combate à fome no país.

“Se quando eu terminar este mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da vida”, disse Lula.





Lula discursou ontem durante uma reunião com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde funciona a transição de governo.





Mas o presidente da República eleito não deixou de citar que “Jair Messias Bolsonaro (PL) tem uma dívida com o povo brasileiro: “peça as desculpas pelas mentiras contadas durante as eleições e pelas ofensas à urna eletrônica”, afirma Lula.





O presidente Lula disse ainda que as instituições terão paz no Brasil porque agora elas serão respeitadas. “O presidente da República pode errar, mas ele não pode mentir”.





Só que política e futebol se discutem sim. “A Copa do Mundo começa daqui a pouco, e a gente não tem que tem ter vergonha de vestir a nossa camisa verde e amarela. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam este país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde amarela, só que a minha vai ter o número 13”.





Nem tudo são flores. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes mandou as polícias liberarem as vias bloqueadas ilicitamente no Distrito Federal (DF). Ele fixou uma multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento. Isso mesmo por hora.





E detalhou a sua decisão: “é para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade ao acesso a vias e prédios públicos; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, e que identifiquem eventuais caminhões utilizados para bloqueios, obstruções e/ou interrupções em causa”. É este o despacho do ministro do Supremo.



No fim do dia, no entanto, as notícias terminaram na área econômica e não foram boas. O dólar, a moeda norte–americana encerrou o dia em alta de 4,14%, cotado a R$ 5,3942. Foi a maior cotação de fechamento desde 29 de setembro.

Já a Bolsa de Valores seguiu o mesmo caminho. O Índice da Ibovespa encerrou o dia em queda de 3.35% a 109;775,46 pontos.









Missão a cumprir





Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente @LulaOficial pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil! O fato é que o senador Randolfe Rodrigues (Rede–AP) anunciou que vai integrar a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Randolfe, o grupo de Desenvolvimento Regional será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e regiões esquecidas.





Edição extra





O ainda presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), nomeou ontem em edição extra do “Diário Oficial da União” (DOU) o advogado André Ramos Tavares para uma vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele assume a cadeira deixada por Carlos Mario Velloso Filho. André Tavares foi o mais votado em uma lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao Palácio do Planalto no início do ano. Na oportunidade, ele recebeu nove votos, contra oito de, Fabrício Juliano, e sete votos de Vera Lúcia Santana.



(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 9/5/22)





É preciso educar





A Educação foi a área mais afetada pelos cortes do Bolsolão da Eleição. São R$3 bilhões do Orçamento deste ano indisponíveis para serem utilizados em despesas discricionárias, como custeio e investimento. O corte chega a 97,5% dos recursos destinados à construção de novas creches, 95% dos recursos para oferecer infra–estrutura às escolas de educação infantil e um bloqueio de nada menos que R$ 796,5 milhões de recursos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Tudo isso quem disse, em rede social, foi o deputado federal, Patrus Ananias (foto) (PT–MG).





Lista do MP





A lista de nomes para a procuradoria-geral de Justiça de Minas Gerais que será encaminhada ao governador Romeu Zema (Novo) foi fechada ontem com o fim da votação. Jarbas Soares Júnior recebeu 902 votos, e João Medeiros Silva Neto, 344. Vinte e três votos foram em branco, e 11, nulos. O resultado foi anunciado pelo presidente da Comissão Eleitoral, Márcio Heli de Andrade, ao lado dos integrantes da comissão Carlos Eduardo Mafra Cavalcanti e Mário Drummond da Rocha. Os eleitores são os membros do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em atividade. A nomeação para os anos de 2023 e 2034 deve sair em até 15 dias.









Tem mais Minas





A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito, até o dia 18, deverá contar com um grupo de 12 senadores em missão oficial. O requerimento para participação no evento, que começou no dia 6, foi aprovado em Plenário. Além dos 12 parlamentares, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD–MG) também avalia uma possível viagem ao Egito para acompanhar as discussões, que reúnem líderes mundiais em torno do lema “juntos para a implantação”.







Pinga Fogo







Em tempo, sobre a nota Lista do MP: Jarbas Soares Júnior exerceu o cargo de procurador-geral de Justiça do MPMG por três mandatos: 2005/2006, 2007/2008 e 2021/2022. O procurador-geral iniciou carreira no Ministério Público em 1990.





Natural do Rio de Janeiro, João Medeiros Silva Neto ingressou no MPMG em março de 1999, tendo exercido a função de promotor de Justiça nas comarcas de Montes Claros, Congonhas e Belo Horizonte. Exerceu a função de assessor especial do procurador-geral de Justiça em 2003 e 2004.





O Brasil vive uma nova onda de covid-19 e a taxa de contágios volta a acelerar. De acordo com a plataforma InfoTracker, a taxa de transmissão no país é de 1,18. Ou seja, cada 100 pessoas transmitem. É para 118. É o maior índice desde julho.





Com o feriado na próxima terça-feira, a expectativa é de que a taxa suba para 1,35. Enquanto isso, a Fundação Oswaldo Cruz (foto) (Fiocruz) também identificou aumento da transmissão em, pelo menos, quatro estados.





Fim de semana chegou, mas ainda corre o risco de o cenário esquentar. Vale a torcida para boas notícias.





