Zagallo foi o técnico da seleção tricampeã do mundo, em 1970 (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)



Baptista Chagas de Almeida





O Museu Seleção Brasileira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, inaugurou, ontem, uma estátua em cera em homenagem a Zagallo, com a presença do ex-jogador e treinador. Detalhe: Zagallo hoje tem 91 anos. E olha que se mostrou bem lúcido.





Inspirada na sua última passagem como técnico da Seleção Brasileira, a obra levou cerca de dois anos para ficar pronta e envolveu 26 artesãos. Com 30 quilos, foi confeccionada pelo mesmo ateliê responsável pelas estátuas de Marta, do vôlei, e de Pelé, que também foram expostas.





Para a produção, foram mais de 300 medições feitas na casa de Zagallo, e quase 500 fotos. “Jamais vou esquecer na minha vida as conquistas. Eu não pensei que viria aqui na CBF um dia com essa representação. É impressionante! Eu jamais pensei em poder bater um papo com o Zagallo”, disse o homenageado.





Carlos Alberto Parreira e Américo Faria, dois companheiros de Zagallo nos tempos de Seleção, marcaram presença na homenagem. Representando a comissão técnica atual estava também o técnico Tite: “Exemplo, inspiração, humanismo. Tu não sabes o quanto representa para o futebol brasileiro. Muito obrigado”.





Ainda sobre Mário Jorge Lobo Zagallo: “Ele detém o recorde de títulos de Copas do Mundo. Já vitorioso como jogador em 1958 e 1962, ganhou a competição como treinador em 1970, sendo, até hoje, uma das três únicas pessoas a conquistar a Copa como jogador e treinador, e depois como coordenador técnico em 1994, totalizando quatro conquistas em três funções diferentes.





Já que falamos em títulos, melhor buscar uma livraria. É que são mais de 100 títulos da Livraria do Senado Federal que serão levados à 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília, que começa hoje.





O evento movimenta o cenário cultural da cidade com shows, autores e obras para todas as idades. As obras vão desde clássicos de história do Brasil, lançados pelo Conselho Editorial da Casa, até a versão mais atualizada da Constituição Federal.





Uma novidade que foi feita em parceria com a Coordenação de Arquivo do Senado: trata-se da oferta de réplicas de registros históricos. Em uma área especial do estande, poderão ser manuseados pelo público documentos como a Lei Áurea e as versões mais antigas da Constituição.





Além do evento em Brasília, o Senado Federal também estará presente na Feira do Livro de Porto Alegre, de 28 de outubro a 15 de novembro, e na Bienal do Livro Bahia, que será realizada em Salvador, de 10 a 15 de novembro.





Fora, ditadura!

Dados da pesquisa Datafolha divulgados ontem apontam que 79% dos brasileiros avaliam que a democracia é a melhor forma de governo. O apoio à democracia é o maior da série histórica, iniciada em 1989. Para 11% dos entrevistados, tanto faz democracia ou ditadura. E, para 5%, em certas circunstâncias uma ditadura é melhor que um regime democrático. Uma parcela de 5% não opinou. Vale repetir: o apoio à democracia tem o maior patamar desde 1989. As taxas de apoiadores à ditadura e de indiferentes também são as mais baixas da série histórica.





Mais civilidade

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, ontem, que convidará os advogados das campanhas do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir mais civilidade nas redes sociais. “Aqui estão presentes os advogados dos dois candidatos a presidente da República e, já adianto, serão convidados para uma reunião para tratar desse assunto que é o combate às fake news, para que possamos trazer mais civilidade à campanha, ao segundo turno, em especial nas redes sociais.”





Manteve tudo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve também, ontem, a decisão do ministro Benedito Gonçalves que determinou a abertura de investigação sobre suposto esquema de desinformação nas redes sociais com o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e de perfis de apoiadores da família Bolsonaro. Na decisão, Gonçalves deu prazo de três dias para que Carlos, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, preste informações sobre o uso de suas redes sociais com objetivo político-eleitoral. A lista inclui o próprio presidente, que é candidato à reeleição.





Vacina na farmácia

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o texto, que veio do Senado Federal, que regulamenta o funcionamento dos serviços privados de vacinação humana, como os das farmácias e laboratórios. O relator Luiz Lima (PL-RJ) alertou: “Embora tenhamos uma sólida estrutura pública de imunização, os estabelecimentos privados que atuam nessa área são muito importantes, por completar o Sistema Único de Saúde (SUS)”. O autor da proposta aprovada no Senado foi o parlamentar Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).





Culpa da COVID

O Senado aprovou a medida provisória que prorroga por até dois anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O relatório do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) manteve o texto dos deputados. Na sua exposição de motivos para aprovar, ele registrou que o governo ressalta a importância da prorrogação dos contratos para tornar possível o recenseamento. Faz sentido. A culpa é da pandemia da COVID-19 e por falta de recursos financeiros por causa dela.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Fora, ditadura!’: o maior valor de apoio à democracia havia sido, em comparação a outubro de 2018, quando o apoio à democracia cresceu dez pontos percentuais (era 69%), enquanto a taxa de apoiadores à ditadura caiu sete pontos percentuais (era 12%).





A ministra Maria Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retire do ar propagandas que associam a defesa que o presidente Jair Bolsonaro (PL) faz das armas de fogo a bandidos e violência contra a mulher.





As propagandas petistas mostram também imagens de crianças disparando armas contra adultos. No início da peça, o PT reproduz uma fala em que Bolsonaro diz: “Eu quero todo mundo armado”. A ministra entendeu que a peça tira de contexto a declaração de Bolsonaro sobre armas.





Religiosos fizeram gravações com alertas de fake news divulgadas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Estão usando o Evangelho para “manipular as eleições”, afirmou um deles. Outro padre afirmou: “Haveria um projeto de imposição do aborto, do comunismo e outras teorias absurdas”.





Diante de tudo isso, basta por hoje. FIM!