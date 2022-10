O presidente Bolsonaro economizou e a mensagem aos evangélicos

Pastores e religiosos abençoaram o ex-presidente Lula em evento ontem em São Paulo (foto: Ricardo Stuckert)

Ao ser questionado ontem sobre a carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), perguntou quem teria assinado o documento.





“Quem assinou? Qual é o perfil de quem assinou? Tem igrejas? Qual a densidade delas?” Tudo isso foi, em rápida entrevista coletiva quando estava no cercadinho do Palácio da Alvorada.





O presidente Bolsonaro encerrou a coletiva, que durou menos de cinco minutos, ao ser questionado sobre o relatório das Forças Armadas envolvendo a apuração dos votos no primeiro turno da eleição. O presidente respondeu que os militares não fazem “auditoria” nas urnas e parou de falar.





Já que o presidente Jair Messias Bolsonaro perguntou, vamos lá dar a resposta. A campanha do ex-presidente Lula divulgou carta aos evangélicos, ontem, durante encontro com representantes de igrejas simpáticos à sua candidatura, em São Paulo.





Nela, o candidato afirma que projeto de governo “tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases”, porque para ele “a vida é sagrada, obra das mãos do Criador”.





“Meus queridos e minhas queridas, peço que recebam essas palavras como uma demonstração de meu desejo sincero de servir, de ajudar e trabalhar pelo bem de nosso país. E estejam certos de minha estima e meu compromisso com todo o povo cristão de nosso país.”





“Reitero meu compromisso, que é o mesmo de vocês: paz, união e fraternidade entre todos os brasileiros e brasileiras. Juntos pelo Brasil!” Luiz Inácio Lula da Silva, São Paulo, 19 de outubro de 2022. João,13,35.





“Com as bênçãos de Deus, haveremos de honrar nossa dupla condição, de cidadãos e cristãos, pois não há contradição entre elas quando o propósito é servir, buscando a paz e o entendimento. E digo tudo isso com muito amor pelo nosso querido Brasil e pelo povo brasileiro: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns pelos outros!” Ainda de Lula.





O ex-presidente ainda enfatizou o respeito à família. “A família para mim é uma coisa sagrada”, ressaltou, ao falar ao público no evento. Na carta, o tema também foi tratado. “Outro compromisso que assumo: fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas.”





“Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional”, diz o texto da carta aos evangélicos.





Tem de combater

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reuniu-se, ontem, com os representantes das principais redes sociais usadas no Brasil para discutir sobre a disseminação de fake news durante o período eleitoral. De acordo com o magistrado, o segundo turno está piorando com relação à propagação de desinformação. Alexandre de Moraes agradeceu o trabalho desenvolvido pelas instituições parceiras no primeiro turno para identificar, prevenir e coibir as fake news na internet.





E também vigiar

“Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável, talvez até melhor do que todos nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorado cada vez mais neste aspecto. E isso vem demandando, da parte do TSE, medidas mais duras”, disse o ministro Alexandre de Moraes. E citou as que divulgam mentiras falsas contra o sistema de votação, as urnas eletrônicas e até o próprio papel da Justiça Eleitoral no processo.





Cardeal atacado

“A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns vem a público externar a sua solidariedade ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, alvo de violência praticada nas redes sociais por internautas mal-intencionados. É estarrecedor que, ao veicular mensagem no Twitter com um apelo de união, lembrando que a fé em Deus vai além da política e que as pessoas precisarão continuar a conviver após o processo eleitoral, tenha sido ele tão agredido verbalmente, em termos chulos e abusivos.”





Dória saiu

Depois de 22 anos, o ex-governador de São Paulo João Doria anunciou ontem sua desfiliação do PSDB. “Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições”, escreveu o empresário em nota. A saída ocorre após uma tentativa frustrada de concorrer à Presidência pelo partido neste ano. Em 2021, Doria venceu Eduardo Leite (PSDB), hoje candidato ao governo do Rio Grande do Sul, em prévias tumultuadas. Mas sua candidatura não decolou e, pressionado, ele renunciou à candidatura.





Para encerrar...

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Cláudia Bucchianeri concedeu direito de resposta à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra as afirmações da campanha à reeleição do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), de que o petista teve maioria de votos no primeiro turno nos presídios. Pela decisão da ministra, a campanha do candidato do PL vai ter que veicular os esclarecimentos do adversário, sob pena de multa de R$ 50 mil. A determinação atende ao pedido feito pelos advogados da campanha de Lula ao Planalto.





