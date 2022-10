Vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski defendeu o sistema eleitoral do Brasil (foto: Nelson Jr./SCO/STF - 10/10/17)





O vice–presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, e a ministra Cármen Lúcia, que é integrante efetiva da Corte Eleitoral, defenderam, ontem, a democracia e o processo de votação eletrônico no Brasil.





Os dois participaram na manhã de ontem em Brasília do segundo dia de um seminário voltado a observadores internacionais das Eleições 2022. O evento começou quinta–feira, quando os estrangeiros foram recebidos pelos presidentes do TSE, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





Ontem, Ricardo Lewandowski participou de uma mesa sobre o sistema eletrônico de votação e discursou sobre o tema “as urnas eletrônicas como instrumento da expressão da soberania popular”.





O ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu a novela Pantanal, da TV Globo, antes do debate que aconteceu na noite de quinta-feira. O petista é fã da novela e já fez várias referências usando a dramaturgia para falar sobre política.





Ontem, Lula usou a dramaturgia para comparar como vai ser sua relação com o agronegócio, caso venha ser eleito presidente do Brasil. Ao falar com jornalistas, em uma coletiva de imprensa, o petista disse que não quer ser como Tenório e sim como Zé Leôncio.





O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PTB), fez questão de postar uma foto do ex–presidente petista assistindo a novela. “Antes de entrar no debate da Globo, me chamando pra ver Pantanal” publicou Marcelo Freixo.





E claro tem de ter o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, que publicou uma imagem do ex–presidente Lula, candidato ao Planalto, com ex–presidenciáveis aliados. Para o atual presidente, juntos, eles são “um bando de fracotes mimados, covardes e intolerantes”.





E tem o tweet: “ter esse tanto de linha auxiliar, além de atuais candidatos, e ainda se incomodar histericamente com um único presidenciável que não está atacando o governo mostra bem o que são: um bando de fracotes mimados covardes e intolerantes! Todos contra um e ainda pagam de oprimidos”, finalizou assim o presidente Bolsonaro.









Projeto de lei da deputada Policial Katia Sastre (PL–SP) determina que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública financiem a compra de munição dos profissionais de segurança pública. Pelo projeto esses profissionais poderão adquirir até mil unidades de munição para cada arma de uso restrito e cinco mil para cada arma de uso permitido. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.





O orçamento previsto para a área da Saúde no próximo ano é o mais baixo desde 2014. As despesas primárias no setor, que alcançaram R$ 203,8 bilhões no auge da pandemia de coronavírus em 2021, devem cair para R$ 146,4 bilhões em 2023 em valores reais corrigidos pela inflação. Em comparação com o ano passado, que somou R$ 162,9 bilhões, a redução prevista é de 10,1%. De acordo com a nota técnica, a aplicação mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde deveria ser de pelo menos R$ 149,9 bilhões em 2023.





O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, ontem, de uma caminhada com inúmeros apoiadores na região da Cidade Baixa, em Salvador da Bahia. A passeata partiu do Largo de Roma, onde fica o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, e prosseguiu por pouco mais de um quilômetro em direção à Igreja do Bonfim. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula participou do evento em cima de uma caminhonete ao lado de Jerônimo Rodrigues, candidato petista ao governo da Bahia.





Foi a última visita do presidente da República a Minas Gerais antes do primeiro turno das eleições. Os candidatos Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL) publicaram um vídeo nas redes sociais com a atualização da agenda do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O candidato Bruno Engler (foto) explicou que não haveria comício de Bolsonaro no estádio Ronaldão por causa da legislação eleitoral. “Infelizmente, não dá para fazer comício, não terá um pronunciamento do presidente Bolsonaro, porque a lei eleitoral não permite”.





… O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elaborou plano preventivo de olho na divulgação de informações, caso haja interrupção no suprimento de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) que venha a afetar as seções eleitorais no domingo de votação. Além de definir atribuições para diversos órgãos e agentes do sistema, o plano prevê garantias de fluxo entre ONS, Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), bem como transmissoras, distribuidoras e Tribunais Eleitorais (TREs) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).







Em tempo, sobre a nota Uso restrito: “é inadmissível que esses profissionais não possam utilizar a munição de seus armamentos por ocasião da utilização dos estandes de tiros, já que tal situação contribuiria em muito para o adestramento adequado destes servidores”, justificou a parlamentar.





Mais um Em tempo sobre o Operador do Sistema Elétrico, antes de encerrar de fato: “O plano está concentrado em duas datas: 2 de outubro, quando será realizado o 1º turno da votação, e 30 de outubro, no 2º turno para as localidades onde houver a continuidade da votação”, informou o ONS.





Rivais centenários, Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube se uniram por uma causa nobre. Juntos, lançaram, ontem, em plena sexta-feira, as camisas dos clubes, em campanha do Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.





“Deixe a rivalidade para os 90 minutos! No mês de combate ao câncer de mama, quanto maior a nossa torcida, melhor! Atlético e Cruzeiro chegam juntos nesse Outubro Rosa!”, postaram os times em suas redes sociais.





O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (foto) (PSD–MG), afirmou, ontem, que a urna eletrônica é usada “com inegável sucesso há 25 anos”. Já que é assim, é hora de finalizar. FIM!