Bolsonaro e Michelle ao lado do coração do imperador (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)





O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, na manhã de ontem, no Congresso Aço Brasil 22, declarações sobre questões ambientais e disse que poderia substituir o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, pelo jogador Hulk, do Atlético. No encontro, o chefe do Executivo comentava sobre as pressões de não “poder queimar” e “ter mais verde”.





Ele chamou o ministro de ‘Juca Verde’ e ressaltou que, “brevemente, de tanta coisa verde, ele vai tirar o cara do Atlético Mineiro e vai entrar na vaga desse cara e vai jogar futebol lá. Tá se transformando no Hulk”, disse o presidente.





Já na entrevista que concedeu ao “Jornal Nacional” na noite de segunda-feira, Bolsonaro foi questionado sobre a sua gestão no meio ambiente, principalmente em relação ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Foi perguntado sobre o aumento do desmatamento da Amazônia e sobre desautorizar a destruição de equipamentos por órgãos fiscalizadores.





Ao responder, o presidente da República preferiu terceirizar. “No Brasil, infelizmente, não é diferente, acontece, grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, eu sei disso, outra parte não é criminoso, é o ribeirinho que toca fogo ali na sua propriedade”, disse Bolsonaro.





Só que tem mais do presidente da República, que participou, ontem também, da cerimônia de abertura do Congresso Aço Brasil 2022, em São Paulo. E, claro, não perdeu a caminhada: aproveitou para ironizar a sabatina do “Jornal Nacional”. Ao falar sobre a redução de normas no campo, o presidente chamou a entrevista de “inquisição”.





Tem notícia melhor. Vamos a ela, mesmo que meio repetida. A relíquia foi trazida de Portugal para o Brasil para comemorar os 200 anos da Independência do Brasil. Depois da cerimônia, que foi no Palácio do Planalto, o coração seguiu para o Palácio do Itamaraty, onde ficará exposto até 5 de setembro.





O coração do imperador foi trazido da cidade do Porto, em Portugal. Esta foi a primeira vez que o órgão deixou o país europeu. Bolsonaro recebeu na rampa do Palácio do Planalto. A relíquia foi recebida com uma salva de tiros de canhão.





A recepção ainda contou com subida na rampa em meio a honrarias militares, incluindo a participação dos Dragões da Independência, salvas de canhão, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e teve, claro, o “Hino da Independência”. O compositor foi o próprio Dom Pedro I.





Disputa no Senado

Confira os candidatos ao Senado por Minas Gerais: Alexandre Vieira (PSD), Bruno Miranda (PDT), Cleitinho (PSC), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes, (PRTB), Marcelo Aro (PP), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB), e, por fim, Sara Azevedo (Psol). No total, foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência da República. Tem também 223 candidaturas para governador e vice-governador, 236 para senador, 10.406 para deputado federal, 16.453 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.





O jacaré solto

Um jacaré foi resgatado num sítio familiar em Bocaiúva (MG). O animal media cerca de um metro de comprimento. Durante a captura, os militares do Corpo de Bombeiros precisaram usar um enforcador. O réptil foi capturado e colocado em uma caixa de transporte, sendo solto na natureza, longe da área urbana. o Corpo de Bombeiro lembrou a importância de chamar a emergência para fazer a captura. Os bombeiros recomendam que a área onde está o animal seja isolada. Mas o que tem isso a ver com a política? É que o deputado Patrus Ananias (PT-MG) é de Bocaiúva.





Ônibus grátis

“O acesso a um transporte público de qualidade é um direito constitucional que, assim como outros, não é garantido. No Brasil, o transporte público é em geral um desastre, caríssimo e de péssima qualidade”, disse a candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lúcia. E não parou por aí. Ela pregou a “estatização de todas as empresas de transporte”, para tornar gratuito esse tipo de serviço. Vale mais um registro para conferir: “Essa mudança completa nos serviços de transporte no país será financiada com a expropriação dos bancos, que lucram bilhões a custa da miséria do povo”.





Nada saudável

“Na hora de optar por ter mais procedimentos, mais medicamentos no rol, seguramente vêm atrelados custos que serão repassados para os beneficiários, e parte deles não terá condições de arcar com esses custos. Essa é a realidade.” Quem avisa é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele estava sessão de debates, ontem, no Senado Federal. Queiroga lembrou ainda que se os planos de saúde forem obrigados a cobrir tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), os custos “terão de ser repassados para os usuários”.





Tem matemática

O candidato à Presidência pelo partido Novo, Felipe D’Avila, cumpriu agenda no Rio de Janeiro ontem. Pela manhã, ele visitou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, na Zona Sul da capital carioca. E deu uma aula: “O Impa é um grande exemplo de Brasil que dá certo, porque produzir conhecimento de ponta no Brasil com todas as dificuldades que se tem num país que vem cortando verbas em pesquisa e desenvolvimento é realmente um grande ato de heroísmo das pessoas que conseguem fazer uma instituição de excelência como o Impa”.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘A cobra solta’: Patrus foi quem criou o Bolsa-Família, que completou 18 anos como um programa exitoso e transparente de combate à fome. Tornou-se referência mundial de política pública de combate à pobreza.





E tem mais: Patrus Ananias foi quem tirou o Brasil do Mapa da Fome. Bolsa-Família e Fome Zero foram expressões que se tornaram universais, conhecidas mundialmente em português. Ah! E foi também prefeito de Belo Horizonte, entre 1993 a 1996.





Mais um Em tempo da nota ‘Nada saudável’: na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes também considerou que não é imprescindível que o ministro se pronuncie em cadeia nacional. Considerou ainda que trecho do pronunciamento tem intuito político-eleitoral.





Bastaria, mas tem mais do ministro Alexandre de Moraes. “Inexistindo a necessária demonstração da gravidade ou urgência que justifiquem a aparição da figura do ministro da Saúde em cadeia nacional.” O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não fez o seu comercial.





Nada saudável, né ministro? Mas deixa pra lá. Afinal, já basta por hoje. Sendo assim… FIM!