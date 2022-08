Coração de Pedro I ficará no Brasil até o 8 de setembro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





O coração de Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, ou de forma mais simples Dom Pedro I (1798-1834), já se encontra em solo brasileiro. Emprestado pelo governo português para ser exposto durante a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, o órgão do primeiro imperador brasileiro foi trazido de Portugal a bordo de um jato executivo da Força Aérea Brasileira (FAB). Ele pousou no Brasil em Natal.





Da capital potiguar, a aeronave seguiu para Brasília, onde a relíquia permanecerá até 5 de setembro, quando será devolvida à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, em cuja igreja, na cidade do Porto, está guardada há quase 200 anos.





O Itamaraty afirma que “a vinda do coração de Pedro I ao Brasil será oportunidade para que o povo brasileiro homenageie a figura central para o processo de independência do Brasil”. No Twitter, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Ramos, classificou a recepção brasileira ao órgão do monarca como “um dia histórico”.





O início da campanha eleitoral, que começou oficialmente em 16 de agosto, conforme orientação da Justiça Eleitoral, levou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a comentar suas expectativas.





“Realmente, a perspectiva que nós temos é que a maturidade política, a força das instituições, a força da nossa democracia prevalecerão sobre qualquer tipo de arroubo de retrocesso democrático.” Claro que tinha que passar por Minas, não é mesmo?





“Tenho plena confiança na lisura do processo, confiança no sistema de votação”, completou Rodrigo Pacheco.





Ele falou com a imprensa depois de sair de uma reunião, sem dar mais detalhes, com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





Rodrigo Pacheco não citou o alvo, mas nem precisava. Afinal, quem insiste em voto impresso é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), embora esteja, neste momento, tomando cuidado.





Até agora, Bolsonaro tem criticado, sistematicamente, o processo eleitoral brasileiro, levantando dúvidas sobre as urnas eletrônicas. O TSE, entretanto, já negou qualquer irregularidade desde que os equipamentos começaram a ser utilizados no Brasil, em 1996.





Vai naufragar

A comissão externa do Senado criada para verificar a situação da travessia de ferryboat entre a ilha de São Luís e o território continental do Maranhão elege presidente amanhã. Os senadores também devem definir um plano de trabalho para o colegiado. A eleição do comando da comissão estava prevista para a semana passada. Mas acabou sendo adiada depois de uma série de questões de ordem, que foram apresentadas pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Por problemas de agenda, senadores cancelaram a reunião. A próxima reunião do grupo não tem data definida.





A boquinha deve…

…ser muito boa, não é não? Pois veja aí, vale conferir. Afinal, dados oficiais que vêm do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que 448 deputados federais atualmente em exercício vão concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de 2 de outubro. Ou seja, o equivalente a nove, eu disse nove, em cada 10 parlamentares querem se reeleger. São nada menos que 389 deputados e ainda 59 deputadas que se recandidataram. Na eleição de 2018, 406 deputados buscaram a reeleição. Um pouco menos só, não é não?





Speak english?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou ontem de entrevista coletiva a veículos da imprensa internacional, realizada em São Paulo. Já que estamos nesta praia, o petista, “o Bolsonaro é uma cópia malfeita do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Ele também tentou evitar aceitar o resultado. Tentaram invadir o Capitólio, e teve que ceder”, afirmou ainda o presidenciável petista. “E eu tenho certeza que, no Brasil, o resultado vai ser aceito sem nenhum problema. É dado a quem perde o direito de lamentar e de chorar.”





A reprimenda

O deputado federal André Janones (Avante-MG) condenou o comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que xingou o ex-secretário de Saúde de São Carlos (SP) Marcos Palermo (MDB), também candidato a deputado federal. Já André Janones não perdeu tempo, atacou o comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do presidente da República.





Por fim...

Um pouquinho de economia. Afinal, são duas décadas que o euro caiu abaixo do limite de paridade com o dólar. Foi ontem. Pela primeira vez em 20 anos. A moeda perdeu 0,96%, foi por volta das 15h30 no horário de Brasília, e 17h30 em Paris. E teve valor abaixo de US$ 1, a US$ 0,9941. Essa é a menor cotação desde 2002, quando a moeda europeia foi implantada. O euro sofre pressão pela crise energética que ameaça mergulhar a Europa em uma forte recessão. A força do dólar encarece as importações, acentuando a inflação.





Pinga-fogo

O deputado André Janones passou a ser considerado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministérios num eventual mandato a partir do ano que vem, caso que vença a eleição.





Lula elogia bastante Janones (Avante-MG), a quem se diz grato por ajudar na estratégia digital de sua campanha e no contato com as lideranças evangélicas. O PT avalia que a repercussão da live do ex-presidente Lula (PT) com o deputado federal André Janones para falar do Auxílio Brasil foi positiva.





Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil disse, ontem, que o comício do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada, em Belo Horizonte, aconteceu “no lugar errado”.





Para Alexandre Kalil (PSD), o espaço da Praça da Estação foi pequeno para comportar o público presente ao evento. “Achei que erramos, porque o lugar era pequeno. Quando aquele barbudo bom de ajudar pobre vem, o povo reconhece. Todo mundo aqui vai votar nele.”





Do outro lado do Atlântico, apesar de um ligeiro enfraquecimento da inflação norte- americana em julho, o Federal Reserve garante que continuará a apertar sua política monetária. Sendo assim, FIM!