Bolsonaro fez discurso com ataques ao Lula, seu principal adversário (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A. PRESS)





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, negou, ontem, o pedido do governo para realizar campanha publicitária sobre o serviço militar obrigatório em meio à campanha eleitoral. Foi a despedida da presidência de Fachin do TSE.





O secretário Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, André de Sousa Costa, pediu ainda ao TSE autorização para divulgar processo de seleção geral para estudantes do último ano e recém-formados dos cursos de medicina, odontologia, farmácia e veterinária. O pedido também foi rejeitado.





A Lei das Eleições restringe as publicidades do governo durante o período de campanha eleitoral.





Mudando um pouco de assunto, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) lançou, ontem, a campanha à reeleição ao Palácio do Planalto, em Juiz de Fora. Na passagem pela cidade, o candidato focou na agenda conservadora e de costumes durante pronunciamento.





Esta foi a segunda vez em que Bolsonaro voltou a Juiz de Fora, depois da facada sofrida no ato de campanha em 2018. No discurso, transmitido em sua rede social, ele disse que o governo não errou durante a pandemia da COVID-19.





É melhor lembrar para o mandatário-mor do país que quase 700 mil morreram por causa dela. Viu aí, Jair Messias Bolsonaro?





O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a campanha eleitoral de 2022, ontem, com uma visita a uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A região é berço do sindicalismo, que projetou Lula para a vida pública.





Além do ex-presidente petista, participaram do ato os candidatos da coligação ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e ao Senado Federal pelo mesmo estado. Os demais presentes eram Márcio França (PSB), e, como não poderia de ser, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.





Lula subiu ao carro de som pouco antes das 15h e depois das falas breves de Gleisi, França e Haddad, o ex-presidente petista discursou por cerca de 20 minutos aos presentes. “Foi aqui que eu aprendi a ser gente, adquiri consciência política, e foi por causa de vocês que eu acho que fui um bom presidente da República.”





O evento em São Bernardo foi cercado de cuidados pela equipe responsável pela segurança. É praxe dos ex-presidentes. A tarefa de garantir a integridade é da Polícia Federal (PF).





Perto de pobres

Ele já tinha batido com força segunda-feira à noite, em São Paulo, no “Roda Viva”, da TV Cultura. E não perdeu tempo. Ontem, iniciou a campanha eleitoral em Guaianases, bairro de São Paulo. “Eu escolhi essa comunidade pobre de São Paulo para anunciar, como vou fazer todo dia, um programa concreto, com dinheiro, ouvindo a conversa, dizendo quem é que vai pagar a conta”. A declaração não ajuda muito, mas o jeitão é conhecido. Tudo isso partiu do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). E foi direto ao ponto: “Nós precisamos salvar o Brasil dessa confrontação de ódio”.





Mais proteção

Comissão temporária que investigou a violência na Região Norte aprovou voto de repúdio às declarações do presidente Jair Messias Bolsonaro, do vice-presidente, general Hamilton Mourão, e do presidente da Funai, em junho, sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. O fato é que a comissão temporária que investigou aumento da violência na Região Norte do país aprovou o relatório final de Nelsinho Trad (PSD-MS), que pede mais proteção do Estado a terras indígenas. O texto agora vai à presidência do Senado Federal para as devidas providências.





Kalil no ataque

“Colocamos o pé na tragédia da chuva. Belo Horizonte sofreu a maior chuva da sua história, foi devastada. E nem o governador e nem o presidente da República botaram o pé nessa cidade. Rodaram de helicóptero por cima da nossa cidade. Ela foi desprezada pelo governador.” Bastaria, mas teve mais: “É assim que se governa. É dizendo ao povo que já que você me deu o ‘carro preto, a caneta e o poder’, vou usá-lo para você. Não é pra meia dúzia de caluniadores escondidos debaixo da mesa da Fiemg, não”, disse em crítica ao atual governador Romeu Zema, que é do Novo.





Largada cultural

A candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, deu a largada. Ela se reuniu com cerca de 40 artistas. “No nosso governo, a cultura vai ter o status, o carinho, a importância que ela merece. Nós vamos recriar o Ministério da Cultura, que não pode continuar como um puxadinho do Ministério do Turismo. Ela precisa ter autonomia administrativa e financeira para fazer o dever de casa, que é ter voz da cultura brasileira e dar voz à cultura dos rincões mais distantes.” Simone está otimista: “Sei que temos condições de chegar ao segundo turno. A campanha começa hoje”.





Teste de míssil

O teste mostrou “a prontidão das forças nucleares dos EUA e fornece confiança na letalidade e eficácia da dissuasão nuclear do país”, em comunicado militar dos EUA. Os militares dos Estados Unidos da América (EUA) disseram que fizeram um teste de míssil balístico, o Minuteman III, que tinha sido adiado para evitar o aumento das tensões com Pequim durante a demonstração de força da China perto de Taiwan no início deste mês. O veículo viajou cerca de 6.760 quilômetros e foi lançado da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia.





Pinga-fogo

Em tempo: os militares disseram que cerca de 300 desses testes foram realizados anteriormente e que não foi resultado de nenhum evento global específico. O teste sugere que Washington está menos preocupada com a escalada da situação em torno de Taiwan, pelo menos no curto prazo.





Mais um Em tempo: de acordo com o governo do presidente dos Estados Unidos da América, o presidente democrata Joe Biden afirmou que continuará realizando operações aéreas e navais de rotina no Estreito de Taiwan nas próximas semanas.





“Hoje, com o início da campanha eleitoral, a democracia no Brasil começa um processo vigoroso de visitar suas raízes, para fortalecer seus troncos e alimentar seus galhos e folhas.” Uai, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), agora é vegetariano?





Calma que deu tempo para consertar: “Este é um momento crucial, quando a democracia se recicla e se fortalece na vontade popular. Vamos celebrar esse momento democrático, com respeito, amplo debate de ideias e paz”.





Diante disso, só resta seguir o conselho e encerrar por hoje. FIM!