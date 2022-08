O retrato da fome no país que teve o desfecho feliz

Uma criança de 11 anos fez uma ligação desesperada via 190 que chamou a atenção da Polícia Militar de Minas Gerais, na noite de terça–feira. Na chamada, Miguel Barros disse aos policiais que ele e seus irmãos estavam sem comer e com fome. “Seu policial, aqui em casa não tem nada para a gente comer.

Minha mãe só tem farinha e fubá”. Os militares foram até a casa da família em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

acreditando ser um uma ocorrência de maus–tratos. Quando chegaram ao local, o menino comemorou e chamou a sua mãe.

Em contato com os policiais, Célia Arquimino Barros contou que não tinha o que dar de comer aos seus seis filhos e, há três dias, eles só se alimentavam de fubá com água. Por isso, o estômago das crianças não estava mais aceitando a mistura.

Diante da situação, ela disse aos filhos que não sabiam mais a quem pedir ajuda e, então, Miguel resolveu ligar para a PM. Os militares, coordenados pelo Sargento Viana, da 69ª companhia do 35°Batalhão, fizeram uma vaquinha e foram até um supermercado comprar os alimentos. Ao saber da situação da família, o gerente do estabelecimento se ofereceu para doar os produtos à família.

Uma guarnição do 35º Batalhão foi até a casa de Célia e constatou que não se tratava de um caso de maus–tratos mas, sim, de uma família que passa necessidade. A PM vai continuar ajudando a família e disse que quem puder contribuir com cestas básicas e outras doações pode entrar em contato com o Batalhão da PM.

E tem o fujão Jair Messias Bolsonaro (PL). Assessores do presidente dizem que empresários já tinham pedido para cancelar o jantar, para evitar uma “saia-justa” para o grupo. O temor dos empresários era de serem percebidos como apoiadores do presidente nas críticas em que Bolsonaro tem feito ao sistema eleitoral. Além disso, o presidente tem ironizado manifestos pró–democracia.

O encontro também poderia ser um constrangimento para o presidente Bolsonaro, de acordo com as fontes, justamente por conta das suas críticas. A data do encontro do dia 11 coincidiria com a divulgação dos manifestos pela democracia. Aquele já conhecido da Fiesp e o da USP.

Feliz quem deve estar é o ministro general de Exército Lúcio Mário de Barros Goés, que tomou posse, ontem, como presidente do Superior Tribunal Militar (STM). Góes é general do Exército desde março de 2010 e foi nomeado ministro do STM em novembro de 2012. Ele comandará o Superior Tribunal Militar até março de 2023.





Só rezando...

Na busca de manter o apoio da ala religiosa, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), participou, ontem, do Culto de Santa Ceia, organizado pela Frente Parlamentar Evangélica no auditório da Câmara dos Deputados. Em discurso, Bolsonaro voltou a condenar signatários da Carta pela Democracia que já soma mais de 700 mil assinaturas e continua crescendo. É a já conhecida carta da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo (USP). E misturou a pandemia da COVID–19 com a economia, mesmo ciente das milhares de mortes que ela causou.





Foi apertado

Um dos principais pontos da MP é deixar claro na lei que o auxílio–alimentação não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja comprar comida. O fato é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto–base da Medida Provisória (MP) que altera regras para conceder o auxílio–alimentação pago aos trabalhadores e regulamenta a adoção do teletrabalho pelas empresas. A MP torna possível a possibilidade de o trabalhador sacar o vale-alimentação depois de 60 dias. O placar até que foi apertado. Foram 248 votos favoráveis e 159 contrários.





Toda confiança

“As urnas eletrônicas sempre foram um motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições”. A declaração, com toda razão, partiu do presidente do Senado Federal (SF), Rodrigo Pacheco (PSD–MG). Ele disse ainda, na abertura da sessão do plenário, que tem plena confiança no sistema eleitoral. E que as urnas eletrônicas são um motivo de “orgulho nacional”. O presidente Pacheco também fez apelo a autoridades, cidadãos para cuidar da pacificação durante o período eleitoral.





Vale alertar

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux (foto), voltou, ontem, a afirmar que a disseminação de informações sabidamente falsas durante o período eleitoral é uma ameaça ao sistema democrático. Para ele, o Brasil possui instrumentos para combater “frontalmente” esse risco. “As informações falsas, hoje chamadas fake news, são as informações que não têm fundo de veracidade e atingem de forma frontal a candidatura de outro concorrente, causando–lhe danos irreparáveis”, disse Fux durante seminário sobre o tema realizado na sede do Supremo, em Brasília.





Haja dólares!

Autoria da Presidência da República. Encaminha proposta de limites e condições para endividamento e operações de crédito externo e interno e concessão de garantia da União. Solicita, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da Constituição, a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de US$ 80.000.000, 00 (oitenta milhões de dólares) entre Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).





pingafogo