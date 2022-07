O ex-ministro do STF Celso de Mello faz alerta para a necessidade de se respeitar a Constituição e as leis (foto: Nelson Jr./SCO/STF - 14/2/19)



Isso mesmo: em menos de dois dias, a carta em defesa da democracia e do processo eleitoral, divulgada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já havia reunido mais de 300 mil assinaturas, informaram os organizadores.





“Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos”.





“Ao contrário de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”, diz trecho da carta.





“Tentam invadir o sistema e tentam principalmente derrubar o site. Pelo que soubemos, colocaram nosso site na deep web e estão incentivando as pessoas a derrubar o site por lá. Eles estão usando palavras de baixo calão, xingamentos, agressões, e tentam se inscrever por outras pessoas, para depois deslegitimar a lista”





O site da carta em defesa da democracia já sofreu 2.340 tentativas de ataques hackers, informou o procurador–geral do Ministério Público de Contas de São Paulo. O alerta partiu de Thiago Pinheiro Lima, um dos organizadores da iniciativa.





Em nota, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ressaltou que todas as tentativas de ataques hackers “estão sendo monitoradas pela equipe técnica da USP, bem como pela equipe técnica responsável pela coleta de assinaturas”.





“Dessa forma, combatendo essas tentativas de invasão, a Faculdade de Direito da USP seguirá recolhendo novas adesões e no caminho da Defesa do Estado Democrático de Direito Sempre”.





Além de voltar a ressaltar, o procurador Thiago Pinheiro Lima deixou claro que as tentativas de ataque já eram esperadas, e mecanismos de segurança que funcionam 24 horas por dia vêm freando para impedi–las de acessar o sistema.

Celso de Mello, ministro aposentado e ex–presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), faz o resumo deste cenário pouco alentador: “torna–se vital reconhecer que se falharem em seu dever de respeitar a Constituição e as leis da República sob esse sistema de governo, não poderá jamais prevalecer a vontade de uma só pessoa, de um só grupo ou, ainda, de uma só instituição”.





Com os cientistas

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, ontem, de um encontro com cientistas e pesquisadores na Universidade de Brasília (UnB). E não perdeu a chance: “veja que inventaram uma pedalada para colocar no lugar da pedalada uma motociata, muito mais grave. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência da política orçamentária do país”. Lula discursou na 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).





Boicote de vacinas

“O resultado mais trágico desse apagão científico que estamos sofrendo hoje são os quase 680 mil brasileiros mortos pela pandemia da COVID–19. Muitos deles porque o atual presidente ignorou todas as recomendações da comunidade científica, chegando ao cúmulo de boicotar as vacinas, que salvaram milhões de vidas ao redor do mundo”. Sem citar o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), Lula disse que “orçamentos das agências de fomento federais, como os do CNPq, FINEP e CAPES devem ser ampliados em patamares mais elevados alcançados no governo do PT”.





Até no Japão

O governo metropolitano de Tóquio comunicou o registro de 40.406 novos casos da pandemia da COVID–19 na capital japonesa. É a primeira vez que a contagem de 24 horas na metrópole passa de 40 mil. O total apresenta mais de 8,5 mil casos a mais do que o informado sete dias antes, ou seja, um aumento de 30%. É também o 9º dia consecutivo em que Tóquio apresenta aumento em comparação com a semana anterior. Autoridades japonesas afirmam que o número de pacientes em estado grave é de 27 casos, três a mais do que o informado na última quarta–feira.





E tem a China

O líder chinês, Xi Jinping, disse ao presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, que os americanos devem respeitar o princípio de uma China em relação a Taiwan e garantir que suas ações sejam consistentes com suas palavras, relatou a mídia estatal chinesa. “Aqueles que brincam com fogo podem se queimar”, alertou o presidente chinês a Biden durante um telefonema. “Espero que o lado dos EUA possa ver isso claramente.” A China se opõe firmemente à independência de Taiwan e à interferência de forças externas.





Para finalizar

“Acho que ainda tem um mal entendimento com essa questão. Vimos comparação dizendo que essa operação de pedir antecipação de dividendos é similar a pedaladas. Nós refutamos isso fortemente. Não tem nada a ver. Isso é uma operação normal, uma operação que vem em linha com as melhorias das práticas de governanças estatais”. Quem diz é o secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Paulo Valle. O secretário destacou ainda que o Ministério da Economia só consultou as estatais sobre os dividendos referentes até o terceiro trimestre. Como se diz, me engana não, tá?





Pinga-fogo

Que dia da semana que é? Sábado estarei na convenção em São Paulo com Tarcísio. “Acho que dá pra voltar mais cedo aqui. Tem percurso pronto? Vou dar uma olhada”. Bolsonaro disse que dará um jeitinho. É que o ex–ministro da Infra–estrutura, Tarcísio de Freitas lançará sua candidatura ao governo do estado.





O presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou, ontem, que deverá participar de uma motociata em Brasília amanhã, isso mesmo, no sábado à tarde. Tem a convenção que servirá ainda para selar apoio ao presidente e está marcada para 10h.





Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o Bolsonaro foi convidado por um dos presentes a fazer o passeio junto ao Moto Capital. Ele respondeu que deve conseguir retornar à Brasília até as 15h, horário previsto para a motociata.





O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu, ontem, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, para um jantar de trabalho em Paris. Bin Salman, governante de fato da Arábia Saudita, está em sua primeira viagem oficial à Europa desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.





A visita à Europa ocorre em um momento em que o Ocidente corteja o principal produtor de petróleo do mundo em meio à guerra na Ucrânia. Ah! Está explicado. Sendo assim… FIM!