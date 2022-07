Alexandre de Moraes vai presidente do TSE durante as eleições (foto: NELSON JR./SCO/STf)





“Hoje, quando falamos em combate à desinformação, não estamos falando de uma questão isolada, estamos falando de uma máquina de informações fraudulentas, de milícias digitais que atentam contra a democracia, disseminando discursos de ódio, de violência.” Quem diz é o presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.





Ele reiterou que a Justiça Eleitoral, com o apoio do Ministério Público Eleitoral, vai garantir eleições limpas, seguras e tranquilas, com combate à desinformação. “Agora, nós sabemos como as milícias digitais atuam, nós sabemos como combatê-las, e o combate vai ser firme”, afirmou.





Alexandre de Moraes, que assume a presidência o TSE em 16 de agosto, encerrou o 6º Curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, com aula magna sobre o funcionamento das milícias digitais e o desafio da Justiça Eleitoral em combater os ataques das fake news à democracia.





É ainda do ministro Moraes ao enfatizar que “combater a desinformação é garantir ao eleitor o direito de escolher seus candidatos, qualquer que seja ele, com liberdade”.





“E só se escolhe com liberdade aquele que tem informações corretas, não sofre coações, não é bombardeado por mentiras, por discursos de ódio, por notícias fraudulentas, preparadas para atingir determinado objetivo, a veracidade das eleições, atentar contra a democracia.” É ainda do magistrado do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal.





“Eu quero manter o valor. O PT queria que o auxílio fosse de R$ 600 já em 2020. Bolsonaro fez uma coisa engraçada: criou uma série de benefícios em período eleitoral que duram até dezembro. Depois disso, vale a palavra do Bolsonaro, que não vale nada, como o mundo sabe, porque todo mundo sabe que ele é um mentiroso.”





Tudo isso foi em entrevista ao jornal Correio Braziliense, integrante dos Diários Associados. Dessa vez é o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT ao Planalto, que tenta voltar ao Palácio do Planalto, onde esteve entre 2003 e 2010.





Ele insiste

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) voltou a comentar o caso do guarda municipal Marcelo Arruda, que foi morto a tiros na noite de sábado, em Foz do Iguaçu (PR), enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos com temática do PT. Os disparos foram feitos pelo agente penitenciário bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. “O pessoal da festa encheram (sic) a cara dele de chute. Se esse cara morre de traumatismo craniano, esses petistas vão responder por homicídio”, afirmou o presidente Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.





Quem indicou?

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constuição (PEC) que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições. Quem indicou o ministro para a mais alta corte de Justiça do país foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). Isso explica tudo. Para registro: a ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) sob argumento de que a proposta fere a Constituição, desrespeitando, por exemplo, a regra da anualidade eleitoral.





Perdeu mais uma

O governo queria autorização para contingenciar verbas do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. A oposição agiu rápido e articulou a retirada do trecho que permitiria o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico neste ano. PSD, MDB e PSDB se posicionaram contra o bloqueio. O fundo de desenvolvimento científico é administrado por um conselho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. É ele que financia a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico para promover e desenvolver a economia e o social do país.





Fim da novela

A primeira disputa eleitoral do ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro (União Brasil) será por uma vaga ao Senado pelo Paraná. Quase um mês depois de anunciar que seria candidato pelo estado, ele acabou com o suspense sobre o cargo e confirmou a pré-candidatura ontem em entrevista coletiva. “Sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná, a minha terra”, disse Moro, em vídeo. E claro que relembrou a Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), para explicar a escolha.





Ele é do Galo

Givanildo Vieira de Souza é o seu nome. Mas, no Brasil e em Minas Gerais, é o Hulk, atacante do Clube Atlético Mineiro desde 2021, onde se tornou referência do time, com gols, assistência e dedicação com o torcedor. O paraibano, camisa 7 do CAM, foi reconhecido por todos esses feitos ao receber da Assembleia Legislativa (ALMG) o título de Cidadão Honorário. É mais um prêmio em sua brilhante carreira. E tem um detalhe Hulk: costuma fazer campanha beneficente no Centro de Belo Horizonte. Ele distribui marmitas e roupas de frio para moradores de rua.





Pinga-fogo

A concorrida sessão solene para o Hulk aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, mesmo espaço em que foi votado, em 23 de junho, o Projeto de Resolução da Mesa Diretora concedendo a cidadania mineira. A proposta foi aprovada por 53 votos.





O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, garantiu, ontem, que o Brasil tem estoques de diesel para 50 dias sem a necessidade de importação. De acordo com o ministro, até ontem o país somava 1,6 milhão de metros cúbicos de estoques de diesel.





De acordo com Adolfo Sachsida, a pasta segue monitorando o cenário de abastecimento no mercado internacional de óleo diesel, em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).





Continua crescendo. O fato é que o Brasil já tem 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O total de casos foi contabilizado pela Agência Brasil, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.





Sendo assim, chega de macaquice. Já é o suficiente por hoje. FIM!