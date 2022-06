Conferência ambiental de Estocolmo está completando cinco décadas

(foto: NOBERTO DUARTE/AFP)

“No passado, entre os anos 2004 e 2012, a partir de uma série de ações e políticas públicas, o desmatamento caiu 80%. Ou seja, nosso país já conhece o caminho para preservação da diversidade biológica e da defesa das florestas, dos povos indígenas e do clima global”, diz documento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a questão ambiental no mundo. Calma que tem mais.

“Precisamos seguir pressionando o poder público para que rejeite propostas de alteração na legislação que enfraquecem a proteção ambiental e estimulam cada vez mais a destruição ambiental. Este dia é uma oportunidade de refletirmos por uma sociedade mais justa, equitativa, plural e verde.”

O fato é que hoje, 5 de junho, é celebrado mundialmente o Dia do Meio Ambiente. A origem da data comemorativa ocorreu no ano de 1972, durante a realização da Conferência de Estocolmo, planejada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que reuniu representantes de diversas partes do mundo para discutirem medidas de proteção ao meio ambiente.

Hoje, cinco décadas depois, o que se tem são retrocessos ambientais, a destruição da Amazônia e uma crise climática acirrada. “Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais.”

“Através da ignorância ou da indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, com o maior conhecimento e ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas”, completa a entidade.

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), se reuniu ontem, em pleno sábado, no Palácio da Alvorada, em Brasília, com o ministro das Relações Exteriores de Malta, Ian Borg. O presidente estava junto com o chanceler Carlos França. Esta é a primeira visita de um chanceler maltês ao Brasil. O Itamaraty agradeceu ao governo de Malta pelo apoio ao acordo Mercosul-UE.

De volta ao que interessa, o encontro no Palácio da Alvorada dá alguns sinais para a preparação de Bolsonaro com outros líderes de governo da maioria dos países do continente, na semana que vem. O presidente vai participar da Cúpula das Américas.

O evento será em Los Angeles, e começa depois de amanhã. Será o primeiro encontro de Bolsonaro com o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos da América, desde a posse do democrata, em 2021.

Virou novela

O projeto da Câmara dos Deputados que limita em 17% a cobrança do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, gás de cozinha e telecomunicações deverá ser alterado pelo Senado Federal. O relator Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) quer tirar a compensação paga pela União aos estados pela arrecadação. O presidente do Conselho de Secretários de Fazenda, Décio Padilha, alertou que a proposta tira dinheiro da educação e da saúde. O projeto deve ser votado até 14 de junho. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto é atacado por governadores. Motivo: perda de R$ 83 bilhões.

Bicentenário

O website Itinerários Virtuais da Independência é produto em cooperação com o Projeto República, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A página apresenta histórias sobre o processo que conduziu à independência, a partir das diferenças regionais, diversidade de negociações e conflitos políticos e militares. As comemorações do bicentenário da Independência começaram no Brasil com o lançamento, pelo Senado Federal, em Petrópolis (RJ), do website Itinerários Virtuais da Independência, caminho interativo para lembrar a época da história do país.

Venha à Ucrânia

O papa Francisco (foto) afirmou nesse sábado que se reunirá em breve com autoridades ucranianas para discutir a possibilidade de uma visita ao país. Francisco revelou a futura reunião em uma sessão de perguntas e respostas com crianças em um dos principais pátios do Vaticano. Um garoto ucraniano chamado Sachar perguntou: “Você pode vir à Ucrânia para salvar todas as crianças que estão sofrendo lá agora?”. Dias atrás, enquanto deixava a igreja, o papa parou para cumprimentar outras pessoas em cadeiras de rodas, entre elas um menino que usava a bandeira da Ucrânia no pescoço.

Ouvir e dialogar

“A melhor maneira de comemorar o Dia do Meio Ambiente é fazendo o que estamos fazendo aqui. É ouvir, aprender, dialogar, ver os problemas, trazer propostas.” Começou assim o pré-candidato à vice-presidência da República Geraldo Alckmin (PSB). E claro que não perdeu a chance de atacar o presidente Bolsonaro. “Um bom programa de governo democrático nasce assim: ouvindo e dialogando com a sociedade civil, com universidades, com setores produtivos, cientistas. Não é fazendo motociata e andando de jet sky.”

Doce mel

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regula a meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão. O objetivo é facilitar a comercialização do mel de abelhas melíponas e garantir a preservação da espécie. O mel produzido por essas abelhas tem maior potencial econômico que o produzido pelas abelhas africanizadas, que têm abelha com ferrão, destacou o deputado Stefano Aguiar (PSD-MG), que foi o relator. O texto aprovado faz distinção entre a zootécnica, voltada à exploração econômica, e a conservacionista.

(foto: LUIZ ALVES/AGÊNCIA CÂMARA)

PINGA FOGO