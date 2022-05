Temor de guerra prolongada preocupa Bolsonaro por causa da inflação

(foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), relatou, ontem, que teme que a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongue e os efeitos do conflito atinjam a inflação no Brasil. A declaração foi dada, entre uma garfada e outra, em um restaurante de Brasília.

Ele teve um encontro com parlamentares que, óbvio, o apoiam.“O que nós tememos é a guerra se prolongar.” Bolsonaro destacou que “isso sinaliza mais inflação. Vem da energia, vem dos combustíveis, onde eu peço a todos cada vez mais garra e determinação para que possamos voltar à normalidade”.

Ontem, o presidente não teve um bom dia, embora de forma despistada. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu um processo para apurar a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Trata-se daquele caso em que ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar.

Vale lembrar: Miriam Leitão foi presa e torturada pelo governo militar. A jornalista estava grávida. Em uma das sessões de tortura foi deixada nua em uma sala escura com uma cobra.

Só que Eduardo Bolsonaro não compareceu ao conselho. Foram sorteados como potenciais relatores do caso os deputados Mauro Lopes (PP-MG), Pinheirinho (PP-MG) e Vanda Milani (Pros-AC). Como tudo passa por Minas Gerais, desta vez pode ter um relator mineiro. Melhor esperar quem de fato vai assumir a função.

Só que não parou por aí. O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), bolsonarista de carteirinha, se recusou usar a tornozeleira eletrônica. Em documento anexado ao processo que trata das cautelares, uma oficial de Justiça do STF informou que foi à Câmara dos Deputados, ontem de manhã, para intimar o deputado.

Ele se recusou a receber o mandado determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Ao encontrá-lo e me identificar como oficial de Justiça do STF, ele se recusou a receber o mandado e ainda afirmou que não vai mais usar tornozeleira, pois está cumprindo o decreto do presidente da República.

Devolvo o presente mandado, submetendo esta certidão à apreciação superior”, detalhou a oficial ao devolver o mandado a Moraes. A multa de R$ 405 mil não fez o efeito necessário nas contas. Só que o Banco Central já bloqueou, ontem, as contas de Daniel Silveira.

É grave a crise: “A gente tem visto uma grande dificuldade para formação dessa terceira via, porque os outros partidos… Nenhum quer abrir mão, os personagens ali do protagonismo, ninguém aceita ser vice”. Quem diz é o ex-juiz da Operação Lava-Jato Sérgio Moro (União Brasil).

Para distrair…

… nem que seja um pouco. A camisa usada por Diego Maradona quando marcou dois dos gols mais famosos da história do futebol. Aos 6 minutos do segundo tempo, ele colocou sua equipe à frente, mandando a bola para a rede com um soco, no que ficou conhecido como gol com a “mão de Deus”. Quatro minutos depois, Maradona driblou vários adversários em uma arrancada a partir de seu próprio campo para marcar um gol considerado um dos mais bonitos da história das Copas do Mundo. A notícia é que a camisa que usou foi vendida por mais de R$ 44 milhões.

Errou o tom

Lula na revista Time: “Eu sou o único candidato com quem as pessoas não deveriam ter essa preocupação, porque eu já fui presidente duas vezes. E a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Primeiro você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que você vai fazer. Quem tiver dúvida sobre mim olhe o que aconteceu neste país quando eu fui presidente da República: o crescimento do mercado”. Foi em entrevista à revista dos Estados Unidos. Lula disse que o presidente ucraniano é tão responsável quanto Putin pela guerra na região.

Teve regalias

Em depoimento aos senadores na Comissão de Educação (CE) do Senado Federal, ontem, Vanessa Reis Souza, chefe da assessoria do cerimonial do Ministério da Educação (MEC) na gestão de Milton Ribeiro, confirmou ter levado ao conhecimento do então ministro uma denúncia de pedidos indevidos de regalias após evento em Nova Odessa (SP), em agosto do ano passado. “A pessoa que se julga inocente é a mais interessada. É claro que não estamos dizendo que são culpadas, mas não comparecer não fica bem para as suas imagens.”

(foto: PETIT TESSON/AFP)

Parlez-vous?

Com a reeleição do presidente Emmanuel Macron (foto), a França deverá manter relação distante com o Brasil do governo de Jair Messias Bolsonaro (PL), de acordo com os especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Uma eventual reaproximação dependerá do resultado das eleições presidenciais brasileiras em outubro e de uma mudança real na política ambiental do país. Macron não tem boas relações com Bolsonaro desde que ele zombou da aparência da primeira-dama francesa, Brigitte Macron. Um forte ponto de atrito entre os dois chefes de Estado é o desmatamento da Amazônia.

Boa notícia

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) encerrou o 1º trimestre de 2022 com o segundo maior desembolso de crédito de sua história e o maior em sete anos para esse período. O volume dos financiamentos liberados foi de R$ 504,4 milhões, 76% superior ao período de 2021. Nada menos que 1.276 clientes foram atendidos, entre empresas de todos os portes e municípios, um aumento de 17% em relação ao 1º trimestre de 2021. Os clientes estão em 299 cidades mineiras, 76% delas com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior à média brasileira.

PINGA FOGO

Em tempo, sobre nota ‘Errou o tom’: dentro do comitê de Lula, a avaliação é de que o petista tem errado com um discurso para agradar ao seu eleitor cativo, de esquerda, que não vai abandoná-lo. Só que ele corre risco de perder apoio no eleitorado de centro, sem o qual ele não vai ganhar a eleição.

Mais um Em tempo, sobre a nota ‘Teve regalias’: outros dois convidados a depor, Odimar Barreto e Luciano Musse, não compareceram nem justificaram a ausência. Eles ocuparam cargos no MEC na gestão de Milton Ribeiro como ministro e foram demitidos após a divulgação das denúncias.

(foto: REUTERS/DIVULGAÇÃO)

Mais um Em tempo, da nota ‘Para distrair’: o jogador argentino Diego Maradona (foto) morreu aos 50 anos, em 2020, depois de longo histórico de uso de drogas.

Antes de finalizar, tem ainda a nota ‘Boa notícia’: “Mesmo em período economicamente desafiador, conseguimos alocar um volume expressivo de crédito para atender às necessidades mais imediatas da sociedade e para estimular a retomada econômica”.

“Este é o nosso papel: ser indutor do desenvolvimento sustentável”, afirma Marcelo Bomfim, presidente do BDMG. Tomara que continue assim. FIM!