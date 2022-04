Jair Bolsonaro afirma que pretende fazer acordo com o WhatsApp também

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que passa o feriado na Baixada Santista, deixou o forte dos Andradas, no Guarujá, em São Paulo, onde está hospedado, por volta de quase 10h30min de ontem, para passear de moto. A comitiva presidencial acompanha o passeio com viaturas, motos e ainda uma ambulância. Ao sair, Bolsonaro cumprimentou apoiadores que o esperavam desde as 9h, mas não tirou fotos.





O presidente e a sua comitiva seguiram para a praia do Canto da Tortura, bem apropriado, né? Lá diversos apoiadores o abraçaram e tiraram fotos. O tenente Mozart Aragão compartilhou um vídeo.





Bolsonaro conversou ainda com os apoiadores de plantão no Guarujá. Ele tirou fotos e avisou que iria, com certeza, assistir ao jogo do Santos contra o Coritiba, na Vila Belmiro. Depois ele partiu em uma balsa para Bertioga, e fez transmissão ao vivo nas suas redes sociais. Basta, né?





Não, não basta. Em entrevista exclusiva à CNN News, ontem, Bolsonaro disse que o governo deve marcar reunião com o WhatsApp para discutir o acordo do aplicativo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que só permite que novas funcionalidades, como as comunidades que possibilitarão grupos de milhares de pessoas, entrem em vigor no país apenas depois das eleições presidenciais de outubro.





“Vou buscar o CEO do WhatsApp essa semana e quero ver que acordo é esse. Se é para o mundo todo, não posso fazer nada, agora, só para o Brasil, e volta a ser pro mundo todo depois das eleições, quer prova mais clara de interferência como essa na liberdade de expressão?”





A propósito, a CNN Brasil vai realizar o primeiro debate presidencial de 2022. O que vale de fato é o confronto entre os candidatos à Presidência da República será transmitido, ao vivo, em 6 de agosto, pela TV e por todas as plataformas digitais.





Já que estamos nesta praia presidencial, vale o registro: “Você sabe por que o preço dos alimentos está nas alturas? A Conab ajudava a regular os preços dos alimentos, mas o governo acabou com o estoque regulador do órgão. Tá caro e a responsabilidade você sabe de quem é! Quem publicou no Twitter foi o @LulaOficial.





O vídeo publicado pelo ex-presidente defende que, nos governos Dilma e Lula, havia estoque de alimentos pela Companhia Nacional de Alimentos (Conab), já que o governo federal comprava e armazenava a produção excedente das safras.





Guerra sem fim

“Esta medida foi tomada em resposta à campanha política e midiática desenfreada destinada a isolar a Rússia e criar as condições para estrangular a economia nacional”, afirmou o Ministério do Exterior da Rússia ao justificar as proibições. O fato é que a Rússia proibiu a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson,e dos funcionários do governo britânico no país. Foi em resposta às sanções impostas pelos europeus. Claro que no meio do caminho está a questão envolvendo a Ucrânia. A guerra lá, diz a ONU, já matou 2 mil civis ou mais.





Terceira via

“A crônica política e as pesquisas eleitorais apontam na direção de inevitável e irreversível polarização entre Lula e Bolsonaro. Nunca é demais lembrar que tudo que é sólido pode desmanchar no ar. Se houver desprendimento e privilégio ao interesse público, surgirá forte alternativa a partir dos nomes colocados de Eduardo Leite, João Doria, Luciano Bivar e Simone Tebet, que oferecerá à sociedade uma visão diferente sobre o Brasil e seu futuro”. A avaliação é do ex-deputado Marcus Pestana, que presidiu o PSDB.





Exercício cívico

“O que de bom você tirou, para sua carreira, do tempo em casa?” “Foi um momento difícil para todos. Para mim, não foi diferente: uma fase de muitas incertezas, medo, insegurança. Por outro lado, como eu viajo muito e sempre, foi um privilégio poder estar em casa com minha família por mais tempo. Acho que foi um período transformador que marcou todos nós no planeta, pessoas de todas as idades e profissões jamais se esquecerão dessa experiência”. É trecho de entrevista à jornalista Mariana Peixoto, do Estado de Minas. Marisa Monte fez show no anfiteatro do estádio da Pampulha.





Defesa da liberdade

O juiz e professor de direito Egídio Ferreira Lima, que morreu ontem, foi um dos nomes da luta pela redemocratização do Brasil. Ele teve os direitos políticos cassados pelo Ato Institucional nº 5. Em 1970, criou o chamado grupo dos autênticos, ala mais à esquerda do MDB. Encampou a campanha Diretas Já, pela volta das eleições livres. E ele foi decisivo já que o partido aos poucos os demais integrantes foram também se agrupando.





A morte do general

O general Newton Cruz, morreu, aos 97 anos, no Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, na sexta-feira, e será cremado hoje. Figura polêmica da ditadura militar, foi acusado de vários crimes e nunca foi condenado. Era aquele que mandava jornalista calar a boca e ainda fazia ameaças, depois de ter sido chefe do temido Serviço Nacional de Informações (SNI).





PINGA FOGO