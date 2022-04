A disputa pelo Palácio do Planalto já comanda o cenário político do país

Chapa Lula-Alckmin que disputará o Planalto será lançada em 7 de maio (foto: FELIPE ARAÚJO/AFP)

A notícia que mais interessa na agenda política de ontem vem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É que está praticamente sacramentado que o seu candidato a vice-presidente deverá ser mesmo o ex-governador tucano Geraldo Alckmin. O fato, para ficar mais claro, é que os dois estiveram juntos. Foi a primeira agenda que assim estavam.





E teve mais: “Nós vamos conversar não apenas com os sindicalistas, mas com todos os setores da sociedade. É plenamente possível acabar com a miséria neste país. É plenamente possível colocar o povo mais humilde dentro das universidades brasileiras”, disse o petista.





O evento de Lula estava em sua praia, desde que ainda era metalúrgico no ABC paulista. E claro não perdeu a oportunidade. O ex-presidente condenou a reforma trabalhista e sindical, ressaltando que o governo liberal do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) desmontou os direitos trabalhistas e tentou destruir a estrutura sindical.





Bastaria, mas como se trata do líder petista, é claro que ele subiu no palanque eleitoral: fez questão de sinalizar que pretende criar uma mesa ampla de negociação envolvendo representantes de sindicatos e também empresários para discutir as mudanças na legislação trabalhista. E óbvio que frisou: caso seja eleito em outubro.





O líder petista ainda destacou: “Vocês que me conhecem sabem que nós vamos criar uma mesa de negociação. Uma mesa de negociação que pode ser coordenada pelo vice-presidente, leia-se Geraldo Alckmin, e vai ter lá os dirigentes sindicais, e vai ter lá os empresários”.





O ex-governador também discursou e foi bem do jeito de palanque eleitoral: “A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país: Lula. Viva, Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!”, declarou, do jeito peculiar paulista de ser o ex-governador Alckmin.





O Partido União Brasil, aquele que foi criado a partir da fusão do Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM), oficializou, ontem, o nome do deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República.





“A partir de agora, conforme combinado previamente, o União Brasil se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso”, informou em reunião virtual da direção nacional da legenda.





O União Brasil tem dialogado com um grupo que partidos, formado por MDB, PSDB e Cidadania, na chamada terceira via, para a consolidação de uma aliança eleitoral para o pleito de outubro. Pelo MDB, o nome tem um toque feminino. É a senadora Simone Tebet (MDB). Muita coisa ainda pode acontecer, melhor esperar o desfecho oficial no caso da senadora Tebet.





Inadimplência

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) foi fundado em 2010. O diretório nacional é acusado de demitir 69 servidores do partido, em março, quando a sigla foi assumida por Marcus Holanda, aquele que substituiu Eurípedes Júnior depois de um imbróglio judicial. O fato é que ele não pagou as verbas rescisórias aos trabalhadores demitidos. A legenda garante que todos serão pagos e informa que o atraso se deve à burocracia. Para lembrar, inadimplência é falta de cumprimento de uma obrigação.





Apelou, perdeu!

O governador Romeu Zema (Novo) subiu o tom contra o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD). Em entrevista, atacou o chefe do Legislativo. Zema afirmou que Patrus tem “projeto pessoal de poder” e trabalhou para derrubar o veto do governador como forma de prejudicar o governo de Minas. Ele é novo, né, tem muito ainda para aprender. Basta o tweet: @agostinhopatrus: “Zema governa para os ricos. Os ricos não pagam impostos e a população paga o pato. Vá cuidar das estradas que acabaram, seu incapaz”.





Único do dia

A visita a João Pinheiro foi o único compromisso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), ontem, de acordo com a agenda oficial. Ele participou de cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária para famílias de assentamentos de cidades do Noroeste mineiro. O título garante o direito à posse do imóvel ocupado pelas famílias. Ele estava acompanhado do ministro da Agricultura, Marcos Montes, e do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.





Só rezando

Papa lava os pés de 12 detentos: Deus perdoa sempre! O papa Francisco foi a uma prisão no litoral romano e realizou o rito do lava-pés com nove homens e três mulheres, de várias idades e nacionalidades. Como normalmente faz nesta ocasião, proferiu a sua homilia, como sempre, com a “simplicidade” do gesto de Jesus: “Que belo seria se isso pudesse ser feito todos os dias e a todas as pessoas”. E completou: “Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre! Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ele nos pede somente a nossa confiança”.





E tem o retrato

O Senado homenageou Fernando Bandeira de Mello, que teve o seu retrato incluído na Galeria de ex-secretários-gerais da Mesa Diretora do Senado. A cerimônia foi realizada no Salão Negro do Congresso. Entre 2014 e 2021, ele atuou como secretário-geral da Mesa Diretora do Senado. Foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público na vaga do Senado e agora ocupa vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Quando se desejou em passado remoto fechar o Congresso, o que se fez foi colocar dois tanques na frente do gramado”. Ainda de Bandeira de Mello.





PINGA FOGO