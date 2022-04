Bolsonaro critica imprensa na compra de viagra para Forças Armadas

“As Forças Armadas compram Viagra para combater a hipertensão arterial e as doenças reumatológicas. Foram 30 e poucos mil comprimidos para o Exército, 10 mil para a Marinha e eu não peguei da Aeronáutica, mas foram 50 mil comprimidos. Com todo o respeito, isso é nada... A quantidade para o efetivo das três forças, muito mais usado pelos inativos e pensionistas.”





Quem disse foi o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ontem, sobre a compra de Viagra para militares das Forças Armadas. Foi em café com pastores evangélicos, no Palácio da Alvorada.





E claro que o presidente não perdeu a oportunidade: “Então, a gente apanha todo dia de uma imprensa que tem muita má-fé e ignorância, não procura saber por que comprou os seus 50 mil comprimidos de Viagra. Mas faz parte”.





Pelo jeito, o ataque à imprensa teve alvo bem escolhido. O jornal o Globo acionou o governo por meio da Lei de Acesso à Informação, que obriga o governo a, em regra, atender à solicitação de qualquer pessoa. Mas o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), chefiado pelo general Augusto Heleno, respondeu que não seria possível dar os detalhes solicitados.





“A solicitação não poderá ser atendida. Observa-se, assim, que o tratamento de dados pessoais coletados no caso, o nome e a data de entrada de visitantes na Presidência da República, cumpre a finalidade específica de segurança”, insistiu ainda o general.





O PT ainda deve consultar partidos aliados sobre a composição. Em junho, a chapa será votada em encontro nacional da sigla, mas o fato é que indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) está praticamente garantida para compor chapa ao lado do ex-presidente Lula.





Mesmo com mobilizações contrárias dentro da sigla, o paulista Geraldo Alckmin teve a indicação aprovada por 68 votos favoráveis, 13 contrários e 3 abstenções.





Alguns integrantes da ala minoritária do diretório do PT condenaram a maneira como a presidente da sigla e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) conduziu o processo. É sempre assim no PT mesmo.





Até o momento, o PT já firmou alianças com PV, PCdoB – os três devem se unir em uma federação partidária. Já o PSB e o Psol devem optar por meio de coligação. “Daqui pra frente, você não me trata como ex-presidente e eu não te trato como ex-governador. Você me chama de companheiro Lula e eu chamo você de companheiro Alckmin.” É do jeito bem conhecido de Lula ser.





Chama o diabo

“Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós, e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia, tem até um careca.” A manifestação partiu da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), arrancando risadas dos presentes. Só que teve mais: “Vocês não têm ideia dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo”. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) certamente gostou, não é mesmo?





Melhor educar

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), sancionou a lei que regulamenta o uso dos recursos não aproveitados do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o pagamento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A lei foi publicada, ontem, no Diário Oficial da União (DOU). O valor pago a cada profissional será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício. Para registro, em 2020, a Emenda Constitucional 108 tornou permanente o Fundeb.





Oncologia

A comissão especial da Câmara dos Deputados para acompanhar as ações de combate ao câncer só ouviu o quanto estamos atrasados nesta área. “O poder de compra, o poder de negociação do governo deveria ser usado para conseguir custo menor dessas terapias de alto custo e o governo deveria abrir créditos desses produtos para as unidades federadas e para que isso pudesse chegar aos pacientes então”, sugeriu o médico que preside a Sociedade Brasileira de Oncologia, Paulo Hoff.





Tem de prevenir

Carlos Chagas foi médico, cientista, pesquisador e sanitarista brasileiro. Dedicou-se ao estudo das doenças tropicais e descobriu o protozoário do gênero Plasmodium, causador da malária, e o parasita Trypanosoma cruzi, transmissor da doença de Chagas. Nasceu em 9 de julho de 1879, em Oliveira, Minas Gerais. Melhor dar logo a notícia: médico, cientista, pesquisador e sanitarista. “A campanha será veiculada na TV, rádio, redes sociais e outras mídias. O objetivo é conscientizar a população para fugir do barbeiro, vetor da Chagas.” A prevenção começa é em casa mesmo.





Voto de pesar

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) solicitou, em pronunciamento, voto de pesar pelo falecimento do economista e ex-ministro da Fazenda Eduardo Refinetti Guardia, na segunda-feira. Guardia atuou no Ministério da Fazenda durante o governo Michel Temer, entre abril e dezembro de 2018. Nesse período, o economista trabalhou na negociação de um subsídio temporário para o diesel, com o intuito de cessar a greve dos caminhoneiros, lembrou o senador tucano. Jereissati pediu que fosse acatado o requerimento para apresentação de condolências à esposa de Guardia.





PINGA FOGO