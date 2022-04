A paz ainda está longa na guerra na Ucrânia causada pela Rússia de Putin

“Olha, o Brasil vê toda a situação da Ucrânia com grande preocupação. Se nos limitarmos ao conflito em si, na Ucrânia, temos duas ordens de preocupação. Uma é o sofrimento humano que ele está provocando nas populações afetadas, nos deslocamentos de civis, de refugiados, números inéditos e que causam um sofrimento indizível.”





“A segunda ordem de preocupação que o Brasil tem é que nós percebemos uma certa inoperância do Conselho de Segurança diante desse conflito. Temos dito isso, dentro deste plenário, que nos angustia.” As declarações são do embaixador Ronaldo Costa Filho, na ONU.





O fato de que o Conselho é incapaz de chegar a soluções negociadas, consensuais, porque isso é, afinal das contas, a tarefa e a obrigação dos seus membros: “Sentar e negociar e conseguir que se alcance a paz por meios negociados e não por força das armas. Então, temos uma angústia e uma frustração no Conselho sobre o que está acontecendo”.





A iniciativa, liderada pelos Estados Unidos (EUA), teve 93 votos a favor, 24 contrários e 58 abstenções. Uma maioria de dois terços dos membros votantes, já que as abstenções não contam, foi necessária para suspender a Rússia do Conselho de 47 membros.





As suspensões são raras. A Líbia foi suspensa em 2011 por causa da violência contra manifestantes por forças leais ao então líder Muammar Kadafi.





A resolução adotada pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), de 193 membros, expressa “grave preocupação com a atual crise humanitária e de direitos humanos na Ucrânia”, particularmente com relatos de abusos.





“O povo ucraniano merece nossa solidariedade. É por esse motivo que viajarei para Kiev hoje”, declarou a líder europeia durante coletiva de imprensa, em Estocolmo. “Quero mandar uma mensagem de apoio indefectível ao povo ucraniano e seu valente combate por nossos valores comuns.” Quem deixa claro é a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.





O Brasil e os demais países se abstiveram. Para lembrar, o Brasil ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), com mandato até 2023.





Salto triplo

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 3.332/21, da deputada Lídice da mata (PSB-BA), que inscreve o nome do atleta e campeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta segue para votação no Senado. Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001) ganhou duas medalhas de ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Helsinque’1952 e Melbourne’1956, quando estabeleceu um recorde mundial. “É um exemplo de brasileiro dentro e fora das pistas, merecedor desta homenagem”, ressalta Erika Kokay (PT-DF).





Estado-Maior

“A guerra não precisa de convite. E ela chega mais cedo para os despreparados. Assim, devemos ter poder dissuasório para desencorajar, com meios convencionais, ameaças à nossa soberania.” A declaração é do chefe do Estado-Maior do Exército, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, ressaltando que “a guerra, de forma simples, pode ser definida como um ato de violência em que um lado tenta impor ao outro a sua vontade. Por outro ângulo, podemos dizer que a paz é a ausência de guerra”. E ressaltou: “Não é luxo para o país ter forças armadas em condições de empregá-las”.





Drogas ilícitas

Veículos usados para o transporte de drogas ilícitas e apreendidos pela Justiça não podem mais ser devolvidos aos antigos donos. É o que prevê lei publicada no Diário Oficial da União. A norma, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, altera a Lei Antidrogas, de 2006. Pela nova regra, os veículos usados para o transporte de drogas podem ser vendidos pelo poder público. A Lei Antidrogas já previa a apreensão de bens, direitos ou valores com suspeita de origem criminosa. A exceção é que veículos usados pelo tráfico sejam de propriedade de terceiros de boa-fé.





Efeito CPI?

“Como coordenador da bancada do Amazonas no Congresso, eu não acredito que o presidente Bolsonaro esteja atacando o polo de refrigerantes do meu estado por retaliação, pois isso seria coisa de menino birrento, e não de um presidente da República. Quem conhece minimamente o Amazonas sabe que o modelo econômico zona franca é fundamental para a preservação da floresta amazônica.” Quem diz é o senador Omar Aziz (PSD-AM). E é ele quem vai tomar medidas para evitar mais “uma ação do governo que coloca em risco empregos de milhares de amazonenses”.





A escalação

Líder do PT acaba de indicar, quem diria, sargento e coronel do partido de Bolsonaro para comissão que dará parecer para derrubar o veto do governador Zema (Novo). Ele levou três dias para enviar para a Assembleia Legislativa o veto ao projeto de reajuste salarial. Líderes foram rápidos e, na mesma reunião de plenário, indicaram os membros da comissão do veto. Pela oposição, o líder André Quintão (PT) indicou a deputada Beatriz Cerqueira como titular e Betão como suplente, ambos do PT. E Sargento Rodrigues como titular e Coronel Sandro como suplente, do PL.





