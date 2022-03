O lamento do presidente da República e o socorro financeiro anunciado

Bolsonaro voltou a criticar aumento dos combustíveis em evento no Planalto (foto: ALAN SANTOS/PR)



“A gente só lamenta, se a Petrobras tivesse esperado um dia a mais, nós poderíamos anunciar o reajuste de R$ 0,90 no litro do diesel pela empresa, que não é de responsabilidade nossa, mas só da Petrobras. E também ter anunciado a diminuição de R$ 0,60 no litro do combustível. Por um dia, se a Petrobras tivesse esperado, teríamos apenas um aumento de R$ 0,30 no preço do diesel.”





Quem deixa claro é nada menos que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), que espera que a Petrobras siga o mercado internacional e reduza o preço dos combustíveis após a queda do valor do barril de petróleo.





Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse esperar que a Petrobras retorne aos níveis da semana passada em relação ao preço dos combustíveis. E voltou a criticar a política de preços para o mercado interno. “As oscilações de preços no mercado internacional. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço lá fora.” O presidente contou que foi a um posto de combustíveis em Brasília e perguntou ao frentista sobre os reajustes do diesel nas bombas. O frentista disse a ele que o preço subiu pouco mais de R$ 0,90, mas não foi reduzido depois mesmo sem a cobrança do PIS-Cofins no diesel.





Chega de combustível. Afinal, o Senado Federal aprovou, ontem, a versão final da Lei Paulo Gustavo. É aquela que prevê um socorro financeiro de nada menos que R$ 3,862 bilhões ao setor cultural ainda neste ano. Eu disse bilhões, viva a cultura nacional.





Só que tem mais, para que fique bem claro. A proposta obriga o governo federal a repassar recursos a estados e municípios para aplicação em ações emergenciais, em função da pandemia da COVID-19. Desta vez, na votação no Senado, o governo Bolsonaro não se posicionou sobre a proposta, silenciou-se e liberou a base para votar do jeito como quisesse.





Tem motivo o presidente de ficar calado. Tanto o compositor Aldir Blanc quanto o ator e humorista Paulo Gustavo faleceram devido à pandemia da COVID-19. O primeiro, em abril de 2020, logo no início da crise sanitária no país; já o segundo, em maio de 2021, quando já havia vacina, mas em pequena distribuição.





Por fim, “estamos prontos. Temos o protocolo de guerra todo preparado, temos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, temos botão de emergência, a exceção ao teto se for preciso. Estamos preparados para a guerra”, declarou o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lançar medidas econômicas para o setor rural e para o mercado de câmbio. Os ruralistas não poderiam ficar de fora, né?





Antes a visita

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu, ontem, em sua residência oficial, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pacheco disse que Queiroga o informou sobre a possibilidade de o país flexibilizar o estado de emergência sanitária. “Diante da sinalização, manifestei ao ministro preocupação com a nova onda do coronavírus da COVID-19, vista nos últimos dias na China. Mas me comprometi a levar a discussão aos líderes do Senado.” Foi o que publicou o presidente do Senado em sua rede social.





Sem máscara

O uso de máscaras não será mais obrigatório nas dependências do Senado. A mudança está em ato assinado ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A medida segue a decisão do governo do Distrito Federal, que, na última semana, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo em locais fechados. O ato de ontem revoga a obrigatoriedade do uso de máscaras, prevista em ato anterior, o de maio de 2020. Já a medição de temperatura em todos os acessos ao prédio do Senado, prevista no ato de 2020, continua valendo.





Paz ecológica

O Greenpeace Brasil levou para a frente do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, 233 sinalizadores e coroas de flores representando as 233 vidas perdidas nos deslizamento de terra em Petrópolis, há um mês, causado por uma tempestade. O atosimboliza a urgência de ações para enfrentar a crise climática. Ativistas do Greenpeace Brasil pressionam para que seja decretada emergência climática.





Ataque ao STF

“A Lei do Impeachment tem servido para cassar presidentes da República, mas nunca é usada para processar ministros do Supremo em constantes infrações. Apesar dos quase 100 pedidos existentes, todos os requerimentos são engavetados. Ministros do Supremo são intocáveis, constituem uma casta olímpica, seguros em seus pedestais, sem controle de quem qualquer que seja.” Quem discursou foi o senador Lasier Martins (Podemos-RS), ontem, sobre a indicação do ministro do STF Ricardo Lewandowski para presidir a comissão de juristas para tratar da Lei do Impeachment.





“Maquiavélico”

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o deputado federal André Janones (Avante-MG) considera o presidente Jair Bolsonaro (PL) “maquiavélico” e que não age à altura do cargo que ocupa. “O presidente da República, hoje, é um pré-candidato, como foi em 2021 e 2020. Temos, na cadeira de presidente, um candidato – que faz discursos, tem o cercadinho, que é um palanque, um comício moderno. Ele dá declarações polêmicas, ataca a imprensa e ofende, não por uma opção, mas porque não dá conta. Quando você é despreparado, esconde esse despreparo na arrogância e no ataque pessoal”, disse Janones ao Estado de Minas.





PINGA FOGO

Em tempo: o ministro Queiroga também se reuniu, na última sexta-feira, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nesta semana, ele ainda tem um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, para debater o mesmo assunto.

O Partido Liberal (PL), comandado por Waldemar Costa Neto, prepara um grande evento na sede da sigla, em Brasília, para oficializar o ingresso do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP).

Para registro: a negociação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com o ex-prefeito Gilberto Kassab, que planeja lançar o gaúcho para comandar o país pelo PSD, tem causado indignação entre os tucanos.

Os dois, porém, se reuniram em São Paulo e estão próximos de chegar a um acordo. Segundo o tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo, a provável saída de Eduardo Leite do partido será um “desastre financeiro”.

Enquanto os tucanos não se entendem, o melhor a fazer é esperar o que vai acontecer de fato. É o suficiente por hoje. Sendo assim… FIM!