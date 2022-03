Bolsonaro passa madrugada acordado e critica o Big Brother 22

Jair Bolsonaro disse que o programa Big Brother é "muito ruim" (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), usou a sua conta oficial do Twitter para se pronunciar sobre o “Big brother Brasil 22”, da TV Globo. Crítico à emissora, o chefe do Executivo comentou que não assiste ao programa e o classificou como “muito ruim”. A publicação foi feita às 3h34 da manhã dessa quarta-feira.





De forma irônica, Anitta respondeu à postagem do chefe do Executivo: “É presidente ou subcelebridade?”. “Bem, meus fãs estão perguntando pra mim se eu sou subcelebridade… Mas eu sou só eu né… presidente é babado”, escreveu em suas redes sociais.





E sobrou para o procurador-geral da República, Augusto Aras: “Sou implacável contra o preconceito. Convido vocês a conhecerem os projetos que temos desenvolvido em favor das minorias, muitos voltados ao público feminino, Se alguma mulher se sentiu ofendida, repito, jamais houve intenção de diminuir o papel das mulheres”.





Em vídeo enviado pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal (MPF), Augusto Aras disse que não quis “diminuir o papel da mulher”. Tarde demais. O estrago já tinha sido grande também para o procurador-geral da República.





O reality show transmitido ao vivo na noite de terça-feira culminou na eliminação da influencer Jade Picon no sétimo paredão do “BBB 22”. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais. O paredão formado pela influencer e o ator Arthur Aguiar foi o segundo maior da história do “Big brother Brasil”, com quase 700 milhões de votos, de acordo com a Rede Globo.





E tem ainda uma outra novela que pode voltar a passar na política nacional. Será instalada, hoje, a Comissão Temporária Externa de Petrópolis, aquela que vai acompanhar a situação da cidade por causa dos fortes temporais que assolaram a cidade. A reunião está marcada para começar hoje, às 14h.





Além da instalação, o colegiado se reúne para eleger o presidente da comissão e o relator. A comissão terá 30 dias, a partir da instalação, para apresentar relatório apontando causas para o que aconteceu até chegar ao desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia.





O requerimento foi do senador Wellington Fagundes (PL-MT) e aprovado mês passado, em votação simbólica no plenário do Senado. Na ocasião, ele destacou a importância de dispor recursos no Orçamento para socorrer o município.





“É necessária uma política de Estado para garantir maior proteção em casos semelhantes, com medidas contínuas relacionadas à defesa civil”, completou.





Briga armada

Em reunião tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal concedeu, pela terceira vez, mais tempo para analisar o projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento, que flexibiliza acesso às armas de fogo por caçadores, colecionadores e atiradores. Na nova versão, além de outras modificações que não tinham acordos anteriormente, algumas mudanças prometidas não foram confirmadas. Marcos do Val foi atacado por ampliar o acesso de armas para outras 10 categorias, como defensores públicos, oficiais de Justiça, parlamentares e advogados públicos.





Trilha sonora

É uma sinfonia muito ligada à ideia de revolução francesa: Liberté, Égalité, Fraternité. E isso encarnou no espírito de Beethoven uma espécie de obsessão com o número três. A Orquestra Sinfônica de Kiev fez apresentação na Praça Maidan, na capital ucraniana. E tem a menina que cantou “Let it go” enquanto se esconde em abrigo antiaéreo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em seu canal no Telegram que as forças russas bombardearam uma maternidade em Mariupol. “Pessoas, crianças estão sob os escombros. É atrocidade!”, registrou o líder ucraniano.





Speak english?

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, ontem, que o Ministério da Justiça informe à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se a Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), formalizou pedido de cooperação com autoridades dos Estados Unidos da América (EUA) para obter dados relacionados às investigações sobre o político petista. O conteúdo de um eventual material compartilhado pelos Estados Unidos não precisa ser revelado pelo Ministério da Justiça.





Sem coligação

Presidente estadual e vice-presidente nacional, Anselmo José Domingos, que é o presidente do Agir 36, avisou: “Saímos eu e os demais do partido. Decidimos não mais fazer coligação com nenhum outro partido. Vamos em voo solo na eleição deste ano. Será apenas o AGIR 36. Acreditamos que poderemos conseguir ultrapassar a cláusula de barreira com o grupo no Brasil, isso mesmo, país afora”. E prevê que, diante desses registros, “poderemos alcançar onze deputados federais”.





Pauta ambiental

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeu que nenhum projeto que possa estimular a degradação do meio ambiente será pautado no plenário do Senado sem que seja analisado com critério nas comissões temáticas da Casa. “Se o Brasil se apartar dessa pauta do meio ambiente estará fadado ao seu insucesso econômico.” O senador fez a afirmação a dezenas de artistas brasileiros, encabeçados por Caetano Veloso. O motivo foi entregar um manifesto contra as propostas legislativas que consideram nocivas ao meio ambiente.





PINGA FOGO