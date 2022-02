Papa Francisco envia mensagem de solidariedade às vítimas de Petrópolis

O papa Francisco se solidariza com atingidos pelo desastre climático (foto: TIZIANA FABI/AFP)

“Santo Padre, ao tomar conhecimento com profundo pesar das trágicas consequências do deslizamento de terras nessa cidade, confia ao senhor bispo transmitir às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação na dor de todos os enlutados ou despojados de seus haveres”. Foi o telegrama firmado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

Feito este registro, o Vatican News informa: “Mantendo seu trabalho caritativo, mas, ao mesmo tempo não esquecendo do cuidado espiritual daqueles que sobreviveram e daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia em Petrópolis e se encontram na Casa do Pai”.

O pastor e bispo da Diocese de Petrópolis, dom Gregório Paixão, divulgou uma carta a todos os fiéis e ao povo, estabelecendo o dia 20 de fevereiro deste ano, como o Dia de Oração pelas Vítimas da Tragédia das Chuvas.

Ainda de acordo com a carta, em todas as paróquias e igrejas da diocese, onde for celebrada a Santa Missa, ela deverá ser na “intenção dos atingidos e, também, em sufrágio dos falecidos, fazendo especial menção na Oração dos Fiéis. Convocamos também os nossos diocesanos a se unirem em prece e realizarem, nesse mesmo dia, especiais orações nas mesmas intenções”.

Já o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobrevoou e viu um “cenário quase de guerra”. O presidente concedeu entrevista coletiva acompanhado de ministros e autoridades estaduais e municipais, em que foram anunciadas medidas de apoio à população da cidade.

“Muitas vezes, não podemos nos precaver por tudo o que possa acontecer nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A população tem razão em criticar. Aqui é uma região bastante acidentada. Infelizmente, tivemos outras tragédias aqui. A gente pede a Deus que não tenhamos mais”. É ainda do presidente Bolsonaro.

Antes de finalizar, fala quem pode: o coronel Leandro Sampaio Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, disse que o estado vem recebendo ajuda de outras unidades da federação, inclusive com o envio de cães farejadores.

Ele fez um apelo para que os moradores de áreas de risco sigam as orientações da Defesa Civil e dos bombeiros, deixem suas casas e se dirijam aos abrigos. “Está chovendo muito na cidade. Nas últimas 24 horas, choveu 70 milímetros”.

E acrescentou: “Então, acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros e no trabalho da Defesa Civil”. É o pedido que foi feito pelo coronel Leandro.

PBH oferece reajuste

A Prefeitura de Belo Horizonte propôs a entidades que representam o funcionalismo municipal reajuste salarial de 11,77% aos 66,4 mil servidores, empregados e aposentados e pensionistas com paridade e contratos administrativos. O objetivo é conceder 5% na folha de julho e 6,77% na de dezembro de 2022, para recompor a inflação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. O reajuste também será aplicado no benefício do vale-refeição, que passaria de R$ 22 para R$ 24,60. O impacto anual, segundo a PBH, será de 640 milhões. As categorias que aprovarem a proposta até 4 de março terão o encaminhamento do projeto de lei garantido até 15 de março. O restante, a partir de abril, segundo o secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis.

Guerra à vista

O governo norte-americano espera ataque russo à Ucrânia nos próximos dias. O que pode envolver uma ampla combinação de caças, tanques, mísseis balísticos e ofensivas cibernéticas, com a intenção final de tornar a liderança do país impotente. Autoridades dizem que as tentativas para evitar a guerra são frágeis. Acrescentam que o presidente Joe Biden tentará manter a janela aberta para a diplomacia.

Pegou pesado

“O momento em que o presidente do Brasil se solidarizou com a Rússia, enquanto as forças do país estão se preparando para potencialmente lançar ataques a cidades ucranianas, não poderia ter sido pior. Isso mina a diplomacia internacional destinada a evitar um desastre estratégico e humanitário, bem como os próprios apelos do Brasil por uma solução pacífica para a crise”. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o Brasil “parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global”. Ela comentou a viagem do presidente Jair Messias Bolsonaro à Rússia.

Ainda a chuva

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que o volume de chuvas que atingiu a cidade foi atípico e um dos maiores em 90 anos. “Isso por si só já geraria, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, o desarranjo da estrutura da cidade e, no caso de Petrópolis, há uma geografia muito particular”. É, pode ser, mas já que o ministro é economista, aproveitou para anunciar que o governo federal editará nova medida provisória para o socorro às áreas atingidas por desastres naturais no valor de R$ 500 milhões, na semana que vem.

Agora é fato

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na manhã de ontem, por meio virtual, para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-deputado Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação, votou favoravelmente para atendimento da denúncia da PGR, que acusa o ex-parlamentar de atacar instituições democráticas. Além disso, o ministro Moraes votou para remeter a ação à Justiça Federal no Distrito Federal (DF). A novela, agora, deve terminar.

PINGA FOGO