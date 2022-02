Chuvarada de Petrópolis monopoliza as notícias e repercute na Rússia

O presidente Jair Bolsonaro recebeu do presidente russo Vladimir Putin as condolências pelas vítimas das chuvas no estado do Rio de Janeiro (foto: Alan Santos/PR)

Em entrevista concedida a jornalistas brasileiros em Moscou, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), anunciou que sobrevoará a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, amanhã, depois de regressar de viagem. Ele explicou que houve mudança na rota do voo e que pousará no Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro, em vez de Brasília.

A elegância do presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou a atenção, no encontro que ele teve com o presidente brasileiro. Basta apenas uma declaração: “Eu sei que ontem no Brasil ocorreu um incidente muito triste com fortes chuvas, tem vítimas, gostaria de estender minhas condolências ao senhor, a todas as vítimas”.

Já o plenário da Câmara dos Deputados parou por um minuto pelas vítimas do desastre ocorrido pelo excesso de chuvas em Petrópolis (RJ). Ontem, até o início da tarde, os bombeiros já haviam registrado mais de 60 vítimas do temporal. Só que, um pouco mais tarde, já havia chegado a 78 o número de mortos. A iniciativa partiu do deputado Ricardo Silva (PSB-SP), que presidia a sessão.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro organizou um mutirão com os juízes para agilizar e ordenar os documentos necessários para a identificação e liberação de corpos no Instituto Médico-Legal (IML). Por causa dos danos causados à infraestrutura da cidade, os fóruns não funcionaram ontem. Diante disso, os prazos processuais foram todos suspensos.

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro enviou uma unidade móvel com defensores e servidores para o IML com o objetivo de acompanhar o trabalho de identificação dos corpos.

A bancada do Rio de Janeiro no Senado, como não poderia deixar de ser, usou as redes sociais para lamentar o desastre. “Em todo instante que passa, temos mais dimensão do tamanho da tragédia que se abateu sobre a querida cidade de Petrópolis. Estou em contato com autoridades locais para oferecer apoio. Ao Brasil, peço orações.” Desta vez foi o senador Romário (PL-RJ).

Para finalizar, “é muito difícil, muito difícil o que eu tenho visto aqui nesta manhã”, relatou o repórter Alexandre Henderson, acrescentando que “dói, atinge o coração da gente, difícil para nós, cidadãos, pessoas de bem, ver isso”.

Sensibilizados, os apresentadores globais Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, José Roberto Burnier, de São Paulo, e Camila Bomfim, em Brasília, se solidarizaram com o colega enviado a Petrópolis.

Os foguetes

O ministro astronauta da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, por meio da Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), pretende fortalecer o setor espacial brasileiro e viabilizar maior inserção do país no setor espacial mundial. “Precisamos manter a tripulação do centro preparada, operacionalmente pronta. Então, precisamos dos foguetes para treinar a preparação, o lançamento, o acompanhamento e tudo o mais. Os foguetes são essenciais”, ressaltou Marcos Pontes.

Minas resolve

Os dois projetos que tratam de medidas para conter o encarecimento dos combustíveis, que seriam votados pelo Plenário do Senado ontem, foram adiados para a pauta da semana que vem. O senador Jean Paul Prates (PT-RN), relator de ambos os textos, anunciou a decisão no início da tarde. Ela foi tomada em conjunto com os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “O processo legislativo demanda cautela e diálogo, e estamos avançando em busca de entendimento que permita uma tramitação veloz”, diz Pacheco.

Maior porte

O ministro Marcos Pontes destacou que o projeto será bom também para as empresas produtoras, que vão desenvolver tecnologias para outros tipos de equipamentos para alcançar foguetes de maior porte. Já o presidente da Finep, Waldemar Barroso, destacou que “esse edital é uma retomada para que o Brasil possa produzir um protótipo de foguete para ser lançado da Base de Alcântara ou do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, com total segurança e confiança”.

Tem mais Minas

De autoria do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), o projeto altera trechos do Estatuto da Advocacia e do Código de Processo Civil. O fato é que a Câmara Federal aprovou, ontem, em votação simbólica, o texto-base do projeto que restringe operações policiais em escritórios de advocacia. Ainda faltam os destaques, mas tem tudo para dar certo. O texto foi apresentado ano passado, quando houve uma série de operações, uma coleção mesmo, de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal (PF) em escritórios de advocacia.

Não teve jeito

Havia expectativa de votação da urgência nessa quarta-feira, mas o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado amazonense Marcelo Ramos (PL), informou que foi adiada para a semana que vem a votação do requerimento de urgência do projeto de lei que criminaliza a divulgação de informação falsa ou incompleta na internet, as chamadas fake news. Ele fez questão de ressaltar que “a urgência da proposta que regulamenta a questão das fake news também será precedida de rodada de diálogo com as bancadas para voltar à pauta semana que vem”.

PINGA FOGO