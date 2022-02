Manifestações na capital mineira e outras cidades do país, ontem, pediram por justiça no caso do congolês morto a pauladas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Como tudo passa por Minas Gerais, a morte de Moïse foi marcada por um protesto em Belo Horizonte, movido por desejo de justiça racial. Centenas de pessoas estiveram na Praça Sete com faixas e bandeiras contra a discriminação.





Com megafones e gritos por justiça, os manifestantes caminharam até a Praça Raul Soares, também na Região Central, pela Avenida Amazonas. “Transformar o luto em luta! Contra o racismo e a xenofobia” eram alguns dos dizeres em cartazes e faixas.





“Viemos aqui cobrar justiça por Moïse, por vários negros que foram assassinados esses dias. Tivemos também o negro assassinado pelo vizinho por ser tido como ladrão. Estamos aqui reunidos cobrando justiça por essas pessoas e muito mais que isso.”





Desta vez, é Silvana Monteiro, diretora de comunicação e difusão da Rede Ação e Reação Internacional e uma das manifestantes, quem afirmou que cabe ao Estado realizar as ações necessárias para garantir justiça.





E, antes de encerrar, sobrou para o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), que nem agenda oficial tinha nesse sábado. Mas ele esteve devidamente estampado em cartazes por alguns dos manifestantes presentes nos protestos.





O jeito então é mudar de assunto, porque é importante e muito menos polêmica traz. Mais 1,7 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a COVID-19, voltadas para o público acima de 12 anos de idade chegaram ao Brasil na manhã de sábado. A informação é oficial e veio do Ministério da Saúde.





O voo com o lote pousou às 4h20 no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo de Frankfurt. Esse lote contém vacinas destinadas à população adulta e também para os adolescentes. Nos dias 5, 6, 7 e 8 de fevereiro também serão entregues cerca de 5,5 milhões de vacinas destinadas aos dois públicos.





E tem mais vacinas: a Pfizer informou em nota que, amanhã, deve chegar o voo, vindo de Amsterdã, trazendo o quinto lote com 1,8 milhão de doses pediátricas, e que o total pode chegar a 5,4 milhões.





Companheira?





“Na minha opinião, a companheira Dilma erra na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar e atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando.” Nem precisava, mas a frase é do ex-presidente Lula (PT). O fato é que a própria ex-presidenta, como ela gostava, negou que vá disputar qualquer cargo na eleição deste ano. E foi categórica. “Não me sinto isolada pelo Partido dos Trabalhadores. Não adianta quererem fazer intriga entre mim e o presidente Lula. Nossa relação de confiança já foi testada e é inabalável.”





Michelle apóia





Se Dilma não vai, que tal o cunhado? Isso mesmo, o cunhado do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), Diego Torres Dourado, informou que será candidato a deputado federal pelo Distrito Federal em outubro. O anúncio foi feito pelo irmão da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em vídeo gravado ao lado dos deputados Hélio Negão (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP). E Diego fez questão de reafirmar o compromisso: “Com esse apoio de peso, não posso decepcionar, então. Estaremos juntos para fortalecer nosso presidente”.





Coisa antiga





A matéria saiu: “Chico Buarque decide não cantar música atacada por feministas”. “Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela/Eu achei que era ela puxando o cordão” ou “Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas/Eu pensei que era ela voltando”. “Não dá mais. Era na época das Diretas já. Ou seja, todo mundo batendo panela de camisa amarela, se eu cantar hoje… (risos). Ficou datada, não é? Não quer dizer que eu renegue a música. Só não canto mais”. Você ainda gosta de “Com açúcar, com afeto?” Ele responde: “Continuo gostando. Mas acho que fiz coisas melhores (risos)”.





Ausência





O presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro (PL) não vai à posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, marcada para 11 de março, e, contrariado, escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para representá-lo. Em 12 de janeiro, Bolsonaro já havia dito que não iria à posse de Boric, que é de esquerda. “Eu não sou de criar problemas com a relação internacional. O Brasil vai muito bem com o mundo todo. Você vê, quem vai na posse do novo presidente do Chile? Eu não irei, vê quem vai.” Gabriel Boric venceu o candidato de direita José Antonio Kast no segundo turno.





Pinga-fogo





.“Gostaríamos muito de ampliar isso com parcerias, para que a gente possa invadir a cidade (do Rio de Janeiro) e o país com exposições no Museu Nacional. O Museu Nacional está vivo e trabalhando mais do que nunca”. QUem afirma é Alexander Kellner, que foi reeleito para o cargo.





.Na nova gestão, Kelnner pretende inovar. E deu um exemplo: levar o acervo da instituição para exposições conjuntas em outros lugares, a exemplo do que está ocorrendo no Planetário da Gávea com a mostra sobre meteoritos.





.Ainda sobre a decisão de Chico Buarque de não mais cantar sua música criticada por feministas: “Um jornalista me mandou mensagem e perguntou se eu queria comentar as declarações que fiz no documentário da Nara Leão sobre a canção. Eu disse que nada havia a comentar. Não via assunto aí”.





