Augusto Aras sugere ao STF indeferimento do pedido de reconsideração feito por Bolsonaro



Em um documento sigiloso, o procurador-geral da República, Augusto Aras, recomendou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manter a investigação contra o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no inquérito que trata das fake news contra o sistema eleitoral.





“Por fim, considerando a existência de diligências pendentes de realização, o Ministério Público não se opõe ao pedido de novo prazo para a conclusão das investigações formulado pela autoridade policial. Em face do exposto, o procurador-geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração, bem como pela concessão de 60 dias para a conclusão das investigações.”





Augusto Aras, conhecido por seu alinhamento a Bolsonaro, desta vez recomendou a manutenção do inquérito para apurar suspeitas de vazamento de documentos sigilosos. Trata-se da investigação da Polícia Federal (PF) sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Já que estamos na seara da mais alta corte de Justiça do país, vale mais um registro. O Supremo Tribunal Federal (STF) abre hoje o ano judiciário. Como manda a tradição, será realizada uma sessão solene com a presença de autoridades e discursos do presidente, Luiz Fux, de Augusto Aras e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.





Por causa do avanço da variante Ômicron do coronavírus no Distrito Federal, o ministro Luiz Fux decidiu realizar a cerimônia deste ano só no formato virtual de vídeoconferência.





A previsão é que só ele esteja presente no plenário da corte, conduzindo os trabalhos. Mesmo que de forma virtual, outras autoridades devem marcar presença na solenidade, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, que já confirmou a sua participação.





A sessão solene marcará também a primeira participação do ministro André Mendonça, aquele que foi empossado em dezembro. Como de praxe, neste primeiro dia não há pauta de julgamentos. A primeira sessão ordinária para análise de processos será realizada na tarde de amanhã.





Então, vamos a ela. Os ministros devem julgar um pedido de esclarecimentos sobre o alcance da liminar que restringiu as incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro na pandemia da COVID-19.





E claro que, na pauta das primeiras sessões do ano, é óbvio que os destaques serão temas eleitorais.





Novos desembargadores

Tomaram posse ontem, em solenidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oito novos desembargadores, eleitos respectivamente pelos critérios de merecimento e antiguidade. São eles Rui de Almeida Magalhães, Maria Cristina Cunha Carvalhaes, Fábio Torres de Sousa, Danton Soares Martins, Luzia Divina de Paula Peixôto, Cristiano Álvares Valladares do Lago, Âmalin Aziz Sant’Ana e Maria das Graças Rocha Santos. “É sempre uma alegria quando magistrados experientes, íntegros e operosos se somam à nossa força de trabalho”, disse o presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes, que enfatizou ainda que eles comungam de princípios que sustentam o tribunal, como ética, respeito, transparência e produtividade.





O memorando

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou, dias atrás, um Memorando de Entendimento com o Banco Mundial. O objetivo é estabelecer um intercâmbio de experiências e informações entre as instituições e desenvolver uma agenda conjunta relacionada ao clima, ao mercado de carbono e à biodiversidade no Brasil. As ações incluem workshops e artigos sobre os mercados regulado e voluntário de carbono e a identificação de soluções financeiras nas melhores práticas internacionais às agendas ambiental, social e de governança e climática no Brasil.



“Sem juridiquês”

O projeto de lei determina que a sentença judicial, incluindo o dispositivo legal que a embasar, deve ser elaborada em linguagem coloquial, sem termos técnico-jurídicos, de modo que possa ser plenamente compreendida por qualquer pessoa. A proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, é do deputado Paulo Bengtson (PTB-PA). Ele altera o Código de Processo Civil. “A tradução para o vernáculo comum do texto técnico da sentença judicial impõe-se imperativo nos processos dos mais humildes da sociedade, como as previdenciárias ou ao direito do consumidor.”





Não há crime

Relatório final da Polícia Federal (PF) encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), em plena segunda-feira, isso mesmo, ontem, 31 de janeiro de 2022, concluiu que não foi identificado nenhum crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso Covaxin. O documento foi enviado à ministra Rosa Weber, que cobrou a corporação em 21 de janeiro. O relatório de 52 páginas é do delegado William Tito Schuman Marinho, da coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. A conclusão da PF é de que não há “dever funcional”, o que descaracterizaria crime de prevaricação.





O Centrão

“Quem consegue aprovar alguma coisa sem ter partido do centro para nos ajudar? Querem que eu vá procurar a esquerdalha, que só sabe o que é corrupção? Estamos no caminho certo, ninguém faz nada sozinho, a maioria do Parlamento hoje tem votado conosco, está ao lado dos interesses, não pelo presidente, mas do seu povo.” A declaração é do presidente Bolsonaro, em seus minutos de discurso no lançamento da pedra fundamental da Usina Termelétrica Gás Natural Açu II, em São João da Barra (RJ) e voltou a atacar os governos petistas: “Vieram para destruir o Brasil”.





Pinga-fogo

Em tempo, da nota o memorando: o Banco Mundial tem dedicado atenção e alocado recursos para a agenda de mudanças climáticas. Só em 2021, ele destinou US$ 26 bilhões em financiamentos climáticos e é o maior financiador climático do mundo para países pobres e em desenvolvimento.





Mais um Em tempo, sobre a nota O Centrão: o presidente Bolsonaro voltou a atacar a esquerda porque está ciente de que precisa do bloco, já que algumas lideranças estão defendendo abertamente o abandono ao atual ocupante do Palácio do Planalto e passar a apoiar o ex-presidente Lula.





E tem mais, várias lideranças dos partidos nos estados, prefeitos e deputados avaliam que há mais perspectiva de vitória do líder petista. E com um detalhe, já no primeiro turno.





Mais um registro da nota Sem “juridiquês”: o projeto de Paulo Bengtson estabelece ainda que as expressões ou textos em língua estrangeira devem ser sempre acompanhados da tradução, dispensada apenas quando se tratar de texto ou expressão já integrados à cultura jurídica.





Por fim, o técnico Tite promoveu seis mudanças na equipe titular da Seleção Brasileira para o duelo contra o Paraguai, hoje, no Mineirão. Já que futebol e política não se discutem… FIM!