Que tal começar com uma ótima notícia? Então, vamos lá, já que tem sido raro fazer um bom registro nas notícias. O fato é que a segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16/1, leia-se domingo; serão mais 1,2 milhão de doses.





E fechando o mês de janeiro, ainda haverá, em 27/1, para que fique claro, serão mais 1,8 milhão de doses. Vamos em frente. Tudo isso quem avisou foi o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, por meio de suas redes sociais.





A primeira remessa, composta por 1,2 milhão de doses, pousou no Brasil na última quinta-feira e já começou a ser distribuída aos estados e ao Distrito Federal em tempo recorde. O processo deve ser finalizado em até 48 horas.





Para que fique claro, a distribuição começou na madrugada de ontem e as vacinas já estão a caminho das unidades federativas. Mudanças pontuais na logística dos voos não afetarão o início da vacinação pediátrica.





Para este ano, o governo federal assinou um contrato para aquisição de mais de 100 milhões de doses da Pfizer, com possibilidade de aquisição de mais 50 milhões de doses caso seja necessário.





Mas nem tudo são flores na política nacional. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) confirmou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai disputar o governo de São Paulo. O anúncio foi feito durante a live semanal do presidente nas redes sociais, e ao lado do próprio Tarcísio.





“Ele, ganhando as eleições, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do secretariado”, disse o presidente, na transmissão. Ele foi engenheiro do Exército, chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão das Nações Unidas (ONU), na época do Haiti. Lembram-se disso?





Só que tem mais que vem do Palácio do Planalto. Bolsonaro voltou a dizer, ontem, que teria sido eleito em primeiro turno em 2018 se as eleições não tivessem sido fraudadas. O chefe do Executivo, mais uma vez, não apresentou provas de que o pleito foi corrompido.





“Estávamos à beira do socialismo, mergulhados em corrupção, o país não tinha norte. Quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do Psol, também conseguisse, sem partido, sem marqueteiro, sem televisão, ganhássemos as eleições. Era para ter ganhado no primeiro turno se fossem eleições limpas no primeiro turno.”



Tweet de Moro

Pré-candidato à Presidência da República na eleição deste ano, Sergio Moro (Podemos) usou as suas redes sociais para desafiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas, para um debate. No Twitter, o ex-juiz recusou o convite feito pelo grupo de advogados Prerrogativas para um debate público, mas convidou Lula a discutir, “a qualquer hora, sobre o mensalão e o petrolão”. “Vejo que o clube dos advogados pela impunidade quer debater. Desculpem, mas este é um clube do qual não quero participar. Mas debato com o chefe de vocês.”





Reação

O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, reagiu ao desafio de Moro para o debate sobre mensalão e petrolão. Também pelas redes sociais, ele afirmou que “juiz suspeito não tem lugar de fala’’, uma referência à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em considerá-lo suspeito em decisões contra o ex-presidente em atuação na Lava-Jato. “O fato de Sérgio Moro acreditar, até hoje, que travou um embate com a defesa do presidente Lula já denota que ele estava errado o tempo todo: em postura, em alçada e em noção de direito. O STF já encerrou esse debate: juiz parcial não tem lugar de fala”, publicou.



O simbolismo

Índio não quer apito, prefere vacina. O menino Davi, um indígena xavante de 8 anos que mora em Piracicaba, no interior de São Paulo, é a primeira criança na faixa de 5 a 11 anos de idade a ser vacinada no país. Ele recebeu a dose em uma cerimônia simbólica no início da tarde de ontem, no Hospital das Clínicas de São Paulo. E claro que teve o tom político, Quem aproveitou para aparecer foi nada menos que o governador paulista, João Dória (PSDB). O governo de São Paulo tem lote armazenado da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan e a Sinovac.





Virou novela

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, voltou a ter o visto de entrada na Austrália negado nesta sexta-feira, depois da decisão discricionária do ministro da Imigração do país, Alex Hawke. A própria equipe jurídica do tenista afirmou ter sido informada de que a medida foi apoiada na preocupação em impedir uma disseminação de um “sentimento antivacina” na população australiana no caso da liberação. Desta vez, o tenista não ficará detido como aconteceu na primeira oportunidade, em que Djokovic ficou isolado em um hotel de detenção de imigração.





Muita grana

O Decreto 10.939/2022, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, autoriza a criação da Conta Escassez Hídrica, destinada a receber recursos e repassá-los ao setor, pelas distribuidoras de energia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ficará encarregada de fazer a gestão dessa conta. O fato é que um decreto presidencial regulamenta a medida provisória (MP 1.078/21) para a tomada de novo empréstimo bilionário com o objetivo de cobrir despesas do setor elétrico assumidas durante a crise hídrica e diminuir o aumento das tarifas.





Pinga-fogo

“Testei positivo para a COVID-19. Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas. Vou cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser reagendados. A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem–se!”





É mesmo grave a política nacional. O registro acima partiu do candidato à Presidência da República Sérgio Moro (Podemos). O anúncio foi publicado nas redes sociais do ex-juiz da Operação Lava-Jato nessa sexta-feira, isso mesmo, foi ontem.





Em tempo sobre a nota Reação: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não perdeu tempo e compartilhou a resposta do seu advogado, Cristiano Zanin (foto), ao ex-juiz Sergio Moro.





E tem o luto. Thiago de Mello, um gênio da literatura nacional, morreu ontem. Tinha 95 anos. Ele é autor de “Os estatutos do homem”. Basta um trecho: “A partir deste instante a liberdade será algo vivo e transparente. Como um fogo ou um rio e a sua morada será sempre o coração do homem”.





Sendo assim… FIM!