Sergio Moro não disse ainda se vai disputar a Presidência da República ou vaga no Senado (foto: CARL DE SOUZA/AFP)





O Podemos soltou para a imprensa o convite oficial para o ato de filiação do ex-juiz da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), SErgio Moro. E já tem até data marcada para concretizar a sua filiação. O ato, está marcado para o próximo dia 10, em Brasília. Moro confirmou a filiação pelo Twitter.





E será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que certamente não deveria gostar. No convite, o também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal do presidente Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido até hoje) aparece diante de uma bandeira do Brasil, com o slogan “Juntos, Podemos construir um Brasil justo para todos.”





E tem mais uma sacada política, com direito a trocadilho: “Isso é uma coisa que não estava previsto, nunca me imaginei na política, mas estão me pedindo muito. Muitos partidos conservadores estão me dizendo que seria importante”. Melhor deixar claro de uma vez, é o jogador de vôlei Maurício Souza.





E deu uma sacada ao registrar que a sua carreira foi manchada pelo episódio e que será muito difícil conseguir um novo time depois de ser demitido do Minas por causa das postagens no Instagram que condenaram a bissexualidade do filho do Superman. O fato é que o central Maurício Souza afirmou que cogita, sim, se lançar candidato nas eleições de 2022.





A Petrobras afirmou, ontem que não antecipa decisões de reajustes de preços de combustíveis, após o presidente Bolsonaro ter afirmado que a estatal anunciaria mais uma variação nos valores em cerca de 20 dias.





Em sua declaração na Itália, Bolsonaro disse que soube sobre o eventual futuro reajuste de preços de forma extraoficial. De acordo com a petroleira estatal, ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes: “A Petrobras reitera o compromisso com a prática de preços competitivos e segue o mercado”.





“Esta semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente, quer dizer, tem que passar pelo conselho, não sou eu que indico, e tudo que de ruim acontece lá cai no meu colo. O que é bom não cai nada em meu colo”.





Quem disse foi Bolsonaro, ressaltando que o ideal, no meu entender, é que deve acontecer. Agora, isso aí não é colocar na prateleira e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano”.





Já que é assim, o melhor a fazer e sem demora é esperar sentado o desfecho envolvendo a maior empresa do país. Ah! O presidente fez a declaração em meio à COP–26. Sendo assim, é o suficiente. Melhor esperar o desfecho.









Alerta do clima





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na conferência do clima (COP-26) em Glasgow, na Escócia, fez o alerta: “Precisamos ouvir melhor as comunidades indígenas, os produtores, os consumidores e os comerciantes. Ouvir uns aos outros, trabalhar uns com os outros, para impedir o desmatamento”. O fato é: “Precisamos ouvir melhor as comunidades indígenas, os produtores, os consumidores e os comerciantes. Ouvir uns aos outros, trabalhar uns com os outros, para impedir o desmatamento”.





Muita grana





A União Europeia (UE) se comprometeu, ontem, a gastar 1 bilhão de euros de seu orçamento nos próximos cinco anos para proteger as florestas, incluindo 250 milhões de euros para países da Bacia do Congo, na África Central. A contribuição da UE faz parte de um pacote financeiro maior, de US$ 12 bilhões, para proteger, restaurar e administrar de forma sustentável as florestas nos países mais pobres. Entre os outros doadores estão a Grã-Bretanha, Noruega, os Estados Unidos e o Japão.





Direita, volver





Em viagem oficial à Itália para participar da cúpula de líderes do G20, Bolsonaro estendeu sua estadia para visitar as regiões de seus antepassados. Em cerimônia militar-religiosa em memória dos soldados brasileiros falecidos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), realizada ontem, na Itália, o senador da extrema-direita italiana Matteo Salvini pediu desculpas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “pela polêmica de poucos que dividem os povos”, em referência a protestos de que Bolsonaro foi alvo no país.





O contraponto





“O soldado desconhecido que fica ali no monumento vai se revoltar. Meu pai, o pracinha que está no cemitério ali do lado, vai se revoltar muito, se revirar na tumba. Infelizmente, temos a ideologia contrária vindo homenagear de quem combateu e derrotou o nazifascismo”. Quem diz é Mario Pereira, guardião por décadas do monumento em homenagem aos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi ao reagir à visita do presidente Jair Bolsonaro e do senador italiano Matteo Salvini ao local na cidade de Pistoia.









Nelson Freire (foto: PASCAL GUYOT/AFO)





Luto oficial





A Assembleia Legislativa (ALMG) decretou luto oficial de três dias pela morte do pianista Nélson Freire (foto). O artista mineiro faleceu aos 77 anos, vítima de acidente doméstico. O corpo foi sendo velado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. “Uma perda irreparável para a cultura brasileira. De talento raro e requintado, Nelson Freire deixa riquíssimo legado para o mundo da música”, ressalta o presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus. “Mineiro de Boa Esperança, Freire é, reconhecidamente, um dos maiores pianistas da nossa geração”. Freire, inclusive, segundo a família, será enterrado na cidade mineira.









PINGAS





Em tempo, ainda sobre a morte de Nelson Freire: “Lamento profundamente a morte deste gênio das artes e externo minha solidariedade a familiares e amigos”. Foi o que disse também Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas.





Keno Marley derrotou o polonês Sebastian Viktorzak, por unanimidade na categoria até 86kg, ontem, e se classificou para as semifinais do Mundial de boxe masculino disputado na Sérvia. Com isto garantiu, pelo menos, uma medalha de bronze na competição.





Agora, o atleta baiano enfrenta o belga Victor Schelstraete. Já os outros atletas do Brasil a subirem no ringue Michael Douglas (54kg) e Wanderson Oliveira (67KG), não venceram pelas quartas de finais e deram adeus ao Mundial.





Antes de encerrar: em Glasgow, na Escócia, o Brasil é apontado por especialistas mundo afora como um dos vilões da COP-26, a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas.





Já que tem um clima ruim pata o Brasil, melhor aguardar. Tudo indica que o país vai apanhar ainda muito mais. FIM!