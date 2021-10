O discurso de Luís Roberto Barroso em defesa de integridade eleitoral

Barroso fez pronunciamento contundente em seminário internacional (foto: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

“A erosão da democracia no mundo, hoje, tem sido protagonizada por líderes políticos eleitos pelo voto popular. Presidentes e primeiros-ministros eleitos pelo voto popular e que depois, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia, concentrando o poder no Executivo, procurando desacreditar as instituições tradicionais, cooptando ou alijando o Congresso dos processos políticos, mudando a legislação, com abuso de poder pela maioria, atacando os tribunais constitucionais e atacando as autoridades eleitorais.”

Começou assim o ministro Luís Roberto Barroso, que conduzia o Seminário internacional: Integridade eleitoral na América Latina – Experiências recentes e perspectivas. “Este é um fenômeno e talvez uma das principais razões pelas quais nos reunimos aqui”, ressaltou.

A ameaça à democracia, evidenciada pelas campanhas de desinformação e ataques a instituições federais, é uma realidade que compartilhamos com muitos países. Para fortalecer o combate a esse fenômeno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu, ontem, o Seminário internacional: Integridade Eleitoral na América Latina – Experiências recentes e perspectivas.

Estava afiado, de fato, o ministro Barroso: ''Só existe um remédio na farmacologia jurídica, na verdade um conjunto de remédios: instituições fortes, sociedade civil mobilizada e imprensa livre. Por essa razão, nós todos aqui somos militantes dessa causa. A causa de proteção da democracia''. E ele fez um saudável registro como esse.

Além dos dirigentes, integraram a mesa de abertura e os debates subsequentes o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin; o secretário de Fortalecimento da Democracia, Organização dos Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero Aguirre; o diretor regional para América Latina e Caribe do Idea Internacional, e outros mais.

Quem encerrou tudo isso foi Edson Fachin. E ele fez questão de enaltecer a importância do seminário e agradecer a presença de todos que participaram e acompanharam o evento. Mas o melhor ainda estava por vir.

Fachin destacou que a data coincide com a celebração do Dia de São Francisco e representa um momento de reflexão da esperança contra o desespero das crises que estamos enfrentando em todo o planeta, “da luz sobre as trevas do autoritarismo e da verdade contra as mentiras que se tornaram mercadorias nos jogos do poder”.

Estava no gol

“Amigos, desloquei o ombro direito quando tentei defender uma bola na manhã de hoje, durante a cerimônia de inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão. Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde, onde fui muito bem atendido.” Começou assim o domingão do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), aquele que é o mais cricri na CPI, não é mesmo? Mas foi elegante diante do seu acidente, que não foi de trabalho.

E teve mais

“É aquela história, artilheiro quando vai pro gol acaba acontecendo isso, desloquei o ombro. Isso mesmo, desloquei o ombro! Melhor ficar assistindo ao Diego Alves, mesmo! Mas não se preocupem, tá tudo bem!.” Bem-humorado, pelo menos, o senador Randolfe Rodrigues estava. Bem diferente de quando ele faz as perguntas aos depoentes, que ele pega fechado, com bastante força. Basta um trecho de suas postagens: “Atenção! Agora a CPI tem um canal para receber denúncias”. Viu como ele é cricri mesmo machucado?

O dia voando

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, se limitou a dizer a jornalistas que o esperavam no aeroporto que, hoje, leia-se ontem, iria apenas descansar da viagem. O ministério não informou se ele vai ou não retomar as atividades oficiais já a partir desta terça-feira. De São Paulo, Queiroga pegou outro voo, só que para Brasília. Se ele vai trabalhar amanhã, ou seja, na quarta-feira, o ministério não deu nenhuma pista. Ficamos assim. Afinal, esta notícia é mesmo pouco saudável. E infame, né?

Nota técnica

O governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte passaram a não exigir um intervalo maior entre a administração da vacina contra a pandemia da COVID-19 e dos demais imunizantes. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) não perdeu tempo e foi logo informando que já está seguindo a nova recomendação do Ministério da Saúde. Já a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) titubeou, alegou que “poderá ocorrer aplicação das vacinas de maneira simultânea ou

Urnas eletrônicas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, abriu ontem os os códigos-fonte das urnas eletrônicas para inspeção da sociedade civil e de entidades fiscalizadoras. O evento, que tradicionalmente ocorre a seis meses das eleições, foi antecipado por causa das dúvidas levantadas sobre a lisura do sistema eletrônico de votação. Entre os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, Barroso fez uma enfática defesa da democracia e da imprensa livre.

PINGA FOGO