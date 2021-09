Brasil vive dia inédito com manifestações convocadas pelo presidente

Bolsonaro no desfile de 7 de setembro de 2020: este ano, ele mesmo convocou as manifestações em defesa do seu governo

Em meio à crise entre os poderes e às vésperas de manifestações em apoio ao governo que prometem ser recheadas de críticas ao Judiciário, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, dedicou vários minutos na sua manhã de ontem para tirar fotos com apoiadores enquanto posava dentro do Rolls-Royce da Presidência.





O carro não chegou a dar partida, mas o presidente chamou apoiadores que estavam na entrada do Palácio da Alvorada para posarem ao seu lado. Ele não perdeu a caminhada, fez questão de permitir que seus apoiadores pudessem tirar algumas fotografias com ele dentro do veículo. Melhor tratar de coisa séria.





O fato é que hoje tem o feriado do Dia da Independência e deve haver manifestações em apoio ao governo. Os presentes deixam claro que prometem renovar críticas e ataques ao Judiciário. Em Brasília, os atos serão na Esplanada dos Ministérios. Alguns apoiadores de Bolsonaro já começaram, ontem, a se dirigir para o local, empunhando cartazes com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional.





Além da Esplanada, outro local que o chefe do Poder Executivo sobrevoou de helicóptero ontem foi o Parque Leão, no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal, a cerca de 30 quilômetros do Centro da capital.





Já que tem emas, chame os índios. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) organizou um esquema de segurança extraordinário. Diante da possibilidade de confrontos, a corporação planeja reforçar a segurança do Acampamento Luta pela Vida. É aquele que concentra milhares de indígenas perto da Esplanada dos Ministérios. O motivo é evitar que manifestantes indígenas acessem a área.





Deixando eles pra lá, melhor dar uma passada na área econômica. E não traz boa notícia. Depois de quatro meses de resultado positivo, o saldo da aplicação na caderneta de poupança voltou a cair, com o registro de mais saques do que depósitos.





No mês passado, as retiradas superaram os depósitos em R$ 5,467 bilhões, de acordo com relatório divulgado, ontem, pelo Banco Central (BC). O resultado negativo contrasta com o registrado em agosto do ano passado, quando os brasileiros tinham depositado R$ 11,402 bilhões a mais do que retiraram da poupança. Com isso, a poupança acumula retirada líquida de R$ 15,629 bilhões nos oito primeiros meses do ano. Sendo assim, basta por hoje. Afinal, tem ainda um feriado no caminho.

Presente inusitado

O presidente Jair Bolsonaro ganhou um presente inusitado de um apoiador: sua escultura em madeira. Ele posou para fotos ao lado da estátua, entregue na porta do Palácio da Alvorada, com o ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Luiz Ramos. Nas redes sociais, Ramos disse que o que mantém o governo de pé é “o carinho do povo brasileiro”. “O carinho que o povo brasileiro tem com Jair Bolsonaro é o motivo de continuarmos de pé, apesar de tantos desafios. Hoje, ele ganhou esta estátua de madeira de um dos muitos brasileiros que estão em Brasília para comemorar o 7 de setembro ao lado do nosso PR (presidente da República)”, comentou.

Apoio de Collor O ex-presidente da República e hoje senador Fernando Collor anunciou pelas redes sociais que participará da cerimônia de hasteamento da bandeira, em Brasília, hoje, ao lado presidente Jair Bolsonaro. “Neste 7 de setembro histórico estarei ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de hasteamento da bandeira, em Brasília”, afirmou Collor, convocando seus seguidores a acompanharem o evento em suas redes sociais. Collor renunciou ao seu mandato de presidente da República em 1992, para evitar impeachment no processo que corria contra ele no Congresso Nacional por suspeitas de corrupção.





Ex-PM mineiro

A determinação veio após um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) feito ontem. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o bloqueio de todas as redes sociais do ex-militar. E tem Minas na parada. O ministro foi ameaçado ontem pelo ex-policial militar de Minas Gerais Cássio Rodrigues Costa Souza. O fato é que ele, em um post publicado nas redes sociais, fez questão de avisar que pretende matar o ministro da mais alta corte de Justiça do país durante as manifestações de hoje.





É óbvio que...

Às vésperas do 7 de Setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu no ''palanque'' das redes sociais para lamentar a aguda crise econômica que passa o país. “Especialmente nesse 7 de Setembro de um ano tão difícil, era de se esperar um gesto assim de quem está governando o país, que ele desse uma palavra de solidariedade às famílias vítimas da pandemia”, ressaltou o petista sobre o atual presidente. E, sobre a economia, Lula acrescentou: “O Brasil andou para trás porque o governo federal parou de investir no crescimento e nos programas que ajudam o povo”.





Para encerrar

Pesquisa do Instituto Atlas mostra que 75% dos brasileiros acreditam que a democracia do país está em risco, enquanto 14,8% não veem risco. A mesma pesquisa mostra que 55,8% dos brasileiros acreditam que as manifestações em favor do governo do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, marcadas para hoje, não são justificadas, enquanto 36,4% acham que são justificadas. Detalhe: 84% dos brasileiros são a favor da democracia como forma de governar o Brasil.





