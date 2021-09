Bolsonaro participa de motociata em Pernambuco e volta a atacar o STF

A grande maioria das pessoas não usava máscaras, tanto o presidente da República quanto crianças. O fato é que Bolsonaro se reuniu com apoiadores no município de Santa Cruz do Capibaribe, o único em Pernambuco onde teve mais votos do que Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2018. Lá, participou ontem de um passeio de motocicleta. Jair Messias Bolsonaro encerrou a sua motociata pelo interior de Pernambuco com um discurso no Polo de Confecções de Caruaru. Na fala, o presidente voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Bolsonaro também convocou os apoiadores para os atos de 7 de Setembro. “Pode ter certeza que 210 milhões de pessoas não serão reféns de uma ou duas.” Na véspera, um carro de som desfilou pelas ruas do município ironizando o ato: “Atenção, Santa Cruz do Capibaribe e região! Neste sábado, 4 de setembro, é dia de demonstrar a sua alienação política. Participe da motociata em homenagem a Bolsonaro. Comemore os feitos do governo Bolsonaro: gasolina? R$ 7. Gás de cozinha? R$ 100. 580 mil mortos por COVID-19, maioria por falta de vacina.” Calma, tem mais: “Mansão de R$ 6 milhões do Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Falta de vacinação e corrupção na compra da vacina. Aumento de fome e miséria. Fila do osso, famílias pedindo gordura de boi nos açougues para não morrer de fome. Mostre que você é gado do Bolsonaro e esteve na motociata”. Em tempo: na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou, em Recife (PE), da solenidade de passagem do Comando Militar do Nordeste. O general de divisão Richard Fernandez Nunes substituiu o general de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Melhor voltar à pandemia da COVID-19: o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), avisou ontem, em pleno sábado, que desistiu de fazer carnaval fora de época na Ilha de Paquetá, como estava previsto. O prefeito explica o motivo: “A gente tinha feito uma programação de abertura. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, deve lançar esse cronograma de abertura pensando só no aspecto sanitário”. A decisão foi tomada por causa do avanço da variante Delta no estado. E Paes fez questão de acrescentar: “A festa a gente deixa para o carnaval”. Por fim, um último registro do presidente da República: as manifestações do 7 de Setembro vão servir para mostrar que aqueles que “ousam não mais se submeter à Constituição serão colocados no devido lugar”. Sendo assim, já basta.





A autoria

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei complementar que institui uma contribuição federal para financiar pesquisas na área da saúde, incluindo o desenvolvimento de novos medicamentos. O mais interessante, no entanto, é que o relator, deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), defendeu a aprovação, com emenda, do projeto apresentado pelo deputado Tiririca (PL-SP). O texto aprovado ainda será analisado por várias, uma coleção mesmo de comissões. Lembram-se do Tiririca? Pois é, ele foi contrário ao voto impresso.





Doutor avisa

''Você que vai pra rua no 7 de Setembro, está indo defender o quê, exatamente? O aumento da fome e do desemprego, a gasolina cara, a crise energética, as mansões ou a impunidade do presidente e da família dele?'' @lhmandetta. Médico, ex-ministro, gestor e ficha limpa. Determinado a unir o Brasil por um projeto de futuro justo e solidário é como Luiz Henrique Mandetta se manifesta nas redes sociais. Ele já chegou a admitir algumas vezes ser candidato à Presidência da República.





Leilão cultural

Em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, especialistas condenaram, com o devido vigor que ele merece, o leilão do Palácio Capanema, aquele do Rio de Janeiro, e outros prédios de importância artística e histórica para o país. O Palácio Gustavo Capanema é uma construção modernista considerada referência mundial em arquitetura dentro e fora do Brasil. O prédio, que sediou o Ministério da Educação, a Biblioteca Nacional, o Iphan e a Fundação Nacional de Artes (Funarte), foi tombado em 1948.





Estava onde?

“Quero só tranquilizar a população de que é um caso atípico, não tem problema para a saúde pública, os casos foram isolados, então, agora, o ministério vai tomar todas as providências e dizer que isso não acontece só no Brasil.” Quem relata é a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, que tratou como atípica a vaca louca em frigoríficos em Belo Horizonte. Só que aqui ela nem estava. Ela participou de evento em Campo Grande, ontem, isso mesmo, no Mato Grosso do Sul. Dá para ficar tranquilo assim?





Extra! Extra!

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de lotes da CoronaVac, proibindo a distribuição e uso de lotes que foram envasados em fábrica não aprovada na autorização de uso emergencial da vacina. Na nota, a agência explicou que, nesse caso, “configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa”, necessitando de atuação imediata para “mitigar um possível risco sanitário” à população. A medida foi publicada ontem, isso mesmo, em pleno fim de semana, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).





PINGA FOGO