Bolsonaro volta a atacar ministros do STF, e Queiroga exata vacinação

Marcelo Queiroga: "Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas país afora" (foto: WALTERSON ROSA/MS)



Aos convidados foi recomendado o uso de máscaras e, para evitar aglomeração, o público foi dividido por setores. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, não usou a máscara durante o evento. Sua esposa, Michelle, e o vice0presidente, general Hamilton Mourão, usavam o equipamento de proteção.

Jair Bolsonaro não fez pronunciamento durante a cerimônia de entrega do Espadim 2021 aos cadetes do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), embora tenha servido lá por cinco anos. A única autoridade do governo a se pronunciar foi o ministro da Defesa, general do Exército, Walter Braga Netto.

Em mensagens publicadas no Twitter, Bolsonaro afirmou em pleno sábado que vai levar ao Senado um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta que eles extrapolam com atos os limites constitucionais.

Tudo por causa de seu aliado e ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB. “Todos sabem das consequências, internas e externas, de uma ruptura, a qual não provocamos e desejamos”, de forma enigmática acrescentou Bolsonaro.

Falar nisso, a audiência de custódia é um procedimento previsto na legislação processual penal em que o preso é apresentado à Justiça, que avalia a legalidade da prisão. O entendimento no caso do ex-deputado Roberto Jefferson foi de que a prisão preencheu os requisitos previstos na legislação. Ou seja, é questão processual. E fica nisso.

Mudando de assunto, um estudo publicado pela revista New England Journal of Medicine mostrou que a eficácia da primeira dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca cai de 50% para 35% contra a variante Delta.

Já com a segunda dose da vacina, a eficácia volta aos níveis verificados antes do surgimento da variante. Melhor o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, detalhar: “A partir de setembro, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer cairá dos atuais 90 dias para 21 dias”.

O fato é que, aplicada no Brasil desde maio, a vacina da Pfizer teve o intervalo ampliado para 90 dias por causa da baixa oferta inicial do imunizante. Nos últimos meses, o fornecimento regularizou-se, o que tornou possível o encolhimento do intervalo para o prazo determinado pelo fabricante.

O doutor Marcelo Queiroga comemora: “Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas pelo país afora”. Sendo assim, vacina, já!





Camaradagem

“Na minha visão, é aquela história né, tenho visto que o ex-deputado Roberto Jefferson faz as críticas aí que se podem colocar como pesadas. Se o camarada se sente ofendido, ele tem que buscar o devido processo. O ministro Alexandre de Moraes (do Supremo Tribunal Federal) tem uma certa prerrogativa, mas essa história de mandar prender é meio complicado”, disse o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB) a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto na sexta–feira.





Levantar âncora

E vale trazer Minas: quem esteve em um evento em Belo Horizonte foi o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque (foto). Ele anunciou que vai lançar um programa de bonificação para quem reduzir o consumo de energia elétrica. Essa medida tem como objetivo evitar um apagão, tendo em vista que o Brasil passa pela maior crise hídrica os últimos 91 anos. E 68% da produção de energia do Brasil vêm de hidrelétricas. O militar ressalta ainda que vai valer também para a indústria e para os consumidores residenciais.





Cofrinho vazio

Em movimento iniciado em maio, o Banco Central (BC), comandado por Roberto Campos Neto, voltou a comprar ouro para estocar nas reservas internacionais do Brasil. Em julho, o BC adquiriu no mercado o equivalente a 8,5 toneladas. Com as operações, o BC elevou em 92,4% o volume de ouro nas reservas, para 129,7 toneladas. Em dólares, a quantidade de metal subiu 98,5%, para US$ 7,596 bilhões, já considerando a valorização do ativo nos últimos meses. Já os impostos, cobrados em reais que nós pagamos, andam difíceis de economizar. Basta então por hoje.





Tem literatura

“A única coisa que o líder do governo Bolsonaro foi fazer na CPI foi mentir… Como diria Machado de Assis, para alguns, ‘a mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração”. Quem publicou em suas redes sociais foi o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ontem. Ele acrescentou que o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros (PP-PR), mentiu para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. E sobrou para o procurador-geral da República, Augusto Aras. Randolfe deixou claro não ver condições de ele ser reconduzido.





Iria de nônibus?

“Vou para ouvir a população e lideranças políticas e sociais, para saber da situação do povo de Pernambuco. Ainda é muito cedo para definir eleições. Queria poder encontrar mais o povo, viajar de ônibus pelo estado, como fiz em 2017. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, não vai ser possível. Não podemos ser irresponsáveis e promover aglomerações, como tem feito Bolsonaro”. Os registros são do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista ao portal Folha de Pernambuco.





pingafogo

Em tempo, sobre a nota Iria de ônibus? O petista passará por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. A agenda prevê reuniões com governadores, representantes de movimentos sociais e sindicais, além de lideranças regionais.





Mais um em tempo: importante marca que mostra o avanço da campanha de vacinação e o esforço dos profissionais de saúde na linha de frente. O Brasil alcançou 70% da população acima de 18 anos com a primeira dose. São mais de 113 milhões de brasileiros com a primeira dose no braço.





A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cemig inicia uma série de reuniões destinadas a ouvir funcionários da empresa. Eles terão de comparecer à Assembleia Legislativa (ALMG) como convocados para prestar esclarecimentos. Será amanhã, isso mesmo, na segunda-feira. Coisa rara!





Se teve terremoto com, pelo menos,227 mortos no Haiti (foto), e o tremor de magnitude 7,2 foi sentido também na República Dominicana, Jamaica e Cuba, só resta encerrar por hoje. Afinal, as autoridades dizem que centenas de haitianos estão soterrados ou desaparecidos.





Sendo assim, com data vênia, o jeito é torcer para encontrar melhores notícias. Aproveite o domingo com a família. FIM!