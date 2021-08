Lira leva PEC do voto impresso para plenário, apesar de derrota em comissão

Arthur Lira fez pronunciamento para anunciar, indiretamente, que não cumpriria a decisão da comissão especial da Câmara (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

“O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência desta Casa. Avançamos em muitas questões, atualizando e modernizando a legislação e retirando da gaveta projetos que estavam represados.”

Começou assim o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). E ressaltou: “Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar–se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir”.

E Lira fez questão de acrescentar: “Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para plenário”. Ele fez o pronunciamento e deixou o Salão Verde da Câmara sem responder a perguntas dos jornalistas.

Mas deixou um sinal evidente de que o Palácio do Planalto não deve ter gostado. Lira foi quem deixou o recado, meio enigmático, mas vamos a ele: todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso: “Foram eleitos todos pela urna eletrônica”. Ou seja, o recado foi dado.

O presidente da Câmara dos Deputados deixou claro e evidente que não contem com a sua participação em qualquer tipo de ação que rompa com a independência e harmonia entre os poderes. Ele reafirmou que vai continuar no caminho da institucionalidade e da defesa da democracia.

“Repito: não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Ainda mais, como chefe do poder que mais representa a vontade do povo brasileiro. Esse é meu papel, e não fugirei jamais desse compromisso histórico e eterno”.

É ainda Arthur Lira, acrescentando que “o botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento, 24 horas atento. Todo tempo é tempo”.

Nos últimos dias, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passou a reiterar diariamente as críticas ao sistema eleitoral e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E chegou ainda a ameaçar e agir fora dos limites da Constituição. Arthur Lira afirmou ainda que “o plenário será o juiz dessa disputa que já foi longe demais”.

Mais trabalho

Uma deliberação de ontem na Assembleia Legislativa (ALMG) determina o aumento do número das reuniões das comissões que podem ser realizadas diariamente. A partir da semana que vem, poderão ocorrer até três reuniões no turno da manhã e três no turno da tarde, às segundas e sextas-feiras. Para lembrar, às terças, quartas e quintas já há reuniões ordinárias de plenário. Ou seja, elas serão feitas, como é praxe, as três reuniões de comissões pela manhã e outras duas à tarde. Será possível ampliar a presença nas reuniões de comissões, seguindo regras de distanciamento social.

E a COVID-19?

A Assembleia Legislativa garante que serão mantidas todas as medidas necessárias para reduzir os riscos de contaminação em suas dependências, respaldadas pela melhora progressiva dos índices epidemiológicos da COVID-19 e pelos avanços no programa de vacinação no Estado. Daí a ampliação e suas atividades realizadas de forma presencial, na sede do Legislativo, a partir de segunda-feira. A ALMG foi uma das casas legislativas que mais rapidamente se organizou para que as atividades continuassem sendo realizadas ininterruptamente, apesar do distanciamento social.

Doeu no bolso?

Quem estiver sem a proteção em ambiente fechado fora de espaços domiciliares está sujeito a multa de R$ 500 dobrado o valor em caso de reincidência. Em Joinville, Bolsonaro se juntou a cerca de 400 pessoas para um evento restrito. Na verdade ele estava, em comitiva, com políticos do Estado. Pagou a multa? Fome o presidente não passou. Ele participou de um almoço privado. Depois de alimentado, Bolsonaro fez uma visita ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, por volta das 15h. Lá, participou da cerimônia da entrega das chaves de dois caminhões doados pelo Exército.

Ombro amigo

“Acabei de falar por telefone com o neurocirurgião dr. Valter Costa, que me relatou que o prefeito Iris Rezende será submetido agora a uma cirurgia no Hospital Neurológico para drenar um sangramento na região temporal que ele teve em decorrência do uso de anticoagulantes”. Começou assim, em suas redes sociais, o governador de Goiás, @ronaldocaiado. E acrescentou, no Twitter: “Estou extremamente otimista com o resultado. Peço a Deus que Iris se recupere logo, porque ele tem muito a construir em nosso Estado de Goiás. À família, meu carinho, ombro amigo e todo apoio.”

Tirem as...

…crianças da sala: “O filho da puta ainda trai gente dessa maneira. Aquele filho da puta do Barroso”. Em transmissão de vídeo, ontem, por meio das suas redes sociais, o ataque partiu do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O alvo foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barros, também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O vídeo foi apagado minutos depois. Os assessores presidenciais não perderam tempo e certamente tiraram a postagem.

