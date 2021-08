Fux reage com firmeza aos ataques de Jair Bolsonaro ao Poder Judiciário

Presidente do STF, Luiz Fux perdeu a paciência com os ataques de Bolsonaro aos magistrados

“Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país.

Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro.

Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os Poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes.

Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual.

O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas, e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição.”

É a íntegra da manifestação do presidente da mais alta corte de Justiça do país, Luiz Fux. Foi em pronunciamento para deixar claro e objetivo que não mais haveria a reunião prevista dos chefes dos três poderes.

O motivo é importante porque o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ter acusado o sistema eleitoral de ter sido fraudado. O atual presidente, nas últimas semanas, partiu para o ataque contra o ministro Luís Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prometeu “agir fora das quatro linhas da Constituição”.

“Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito”. Desta vez é um dos alvos presidenciais, o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Diante de um dia como este, só resta encerrar por hoje e torcer para que o fim de semana chegando não traga sobressaltos.

Juros altos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) aumentou, quarta-feira, a taxa básica de juros para o patamar de 5,25% ao ano. Embora vários segmentos econômicos estejam com desempenho positivo, o mercado de trabalho continua com 14,8 milhões de desempregados e 4,6 milhões de pessoas que, apesar de estarem na força de trabalho, não estão buscando emprego. Por tudo isso, pode-se dizer que é um equívoco do Banco Central não apenas elevar a taxa básica de juros, mas acelerar o ritmo de alta. Quem diz é o presidente da Fiesp, Paulo Ska. Faça a sua escolha.





Juros baixos

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias considera que o aumento da taxa básica de juros (Selic), de 4,25% para 5,25%, anunciado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, foi uma medida técnica necessária para conter o processo inflacionário no país. Mesmo com o aumento, a taxa de juros se encontra em baixo patamar, principalmente ao avaliar o histórico brasileiro em que a Selic quase sempre esteve acima de dois dígitos. A taxa de juros real segue negativa, o que configura excelente momento para investir em imóveis.





Turismo volta a decolar

O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que o setor já está dando sinais de retomada depois do impacto causado pela pandemia do coronavírus. Mas apontou entraves como os preços das passagens aéreas no mercado interno e a qualificação de mão de obra, principalmente para atender, em inglês, os turistas internacionais. Foi o que ele disse na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados ontem. Machado citou números da recuperação do turismo, como o aumento nas reservas dos hotéis no mês de julho e uma ocupação de 75% nos voos.





Mais um...

… registro para encerrar esta celeuma toda com Fux e Bolsonaro. “O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Mores. Sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, sua excelência – leia-se o presidente Bolsonaro – mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro”.





Sem máscara

Tudo que envolve o presidente Bolsonaro traz sempre o registro: a embaixada publicou duas fotos da reunião, nas quais Sullivan usou máscara e Bolsonaro estava sem a sua. Desta vez, ele recebeu, pela primeira vez, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que foi o primeiro a estar presente desde a posse do governo do democrata Joe Biden. O encontro não constava na agenda de Bolsonaro divulgada pelo Planalto, mas foi confirmado pela embaixada dos EUA em uma rede social. O amigo republicano Donald Trump não deve ter gostado.





PINGA FOGO