Bolsonaro volta a criticar pesquisas e dizer que não há terceira via

“Tem uma passagem bíblica que diz seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, terceira via, povo não engole isso aí. Não vai dar certo. Não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado.” A declaração é do presidente Jair Bolsonaro. Como tudo passa por Minas Gerais na política nacional, as declarações foram dadas em entrevista à rádio Itatiaia.





Sobre as atuais pesquisas que mostram o possível candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente para 2022, Bolsonaro disse que não acredita nas pesquisas.“Estou fazendo de tudo para evitar problemas. Lula sempre ganha no Datafolha.”





“As pesquisas estão furadas. Tenho certeza. Datafolha disse que eu não iria para o segundo turno em 2018. Além disso, eu não confio na apuração de votos daquele ano, eu que tive muito voto, por isso fui eleito. Se fosse uma votação normal, bigode a bigode, eu teria perdido.”





“Não vou falar em metrô, porque não tem nada de concreto na minha frente. Se tivéssemos R$ 2 bilhões, falaríamos em metrô de BH agora”, disse Bolsonaro. “Agora, existe uma possibilidade pequena de ano que vem darmos o primeiro passo para o metrô de BH”, ressaltou ainda Bolsonaro e sem fazer promessa ou citar como.





“Semipresidencialismo é outro golpe pra tentar evitar que nós possamos ganhar as eleições”, afirmou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à rádio Jovem Pan. É a sua primeira manifestação sobre o tema. E ele acrescentou que “não dá pra brincar de reforma política; isso é coisa que tem que ser discutida com muita seriedade”.





O ex-presidente acrescentou: “Tem 32 partidos e cada um tem um interesse específico nas eleições de 2022. Cada um quer saber da sua vida, quanto vai render o fundo eleitoral. Precisamos de uma reforma na mentalidade política do país, pensarem no Brasil, e não no próprio umbigo”.





“Nós definimos que, em 2021, a gente ia se dedicar primeiro em brigar com o governo para que ele assumisse a responsabilidade de garantir que todo o povo brasileiro pudesse ter vacina. Depois, a gente vai brigar com o governo, e estamos brigando, para que ele conceda o auxílio de R$ 600 para que o povo possa sobreviver”. Ainda do ex-presidente petista.





Madeira ilegal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Justiça Federal do Pará as investigações da operação Akuanduba, sobre exportação de madeira ilegal, que tem como um dos alvos o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. A Polícia Federal apura suposto esquema envolvendo agentes públicos e empresários do Brasil e dos EUA para legalizar madeira brasileira de origem ilegal retida em portos norte-americanos. Salles deixou o cargo em junho, pressionado por duas investigações que envolvem a suposta participação dele em esquema de madeira ilegal na Amazônia. Além da investigação sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, havia outra com a ministra Cármen Lúcia, já enviada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.





Congratulações!

O Dia do Amigo chegou e não poderíamos comemorar de um jeito mais amigo do que mandando jobs! Afinal, amizade boa comemora junto, mas que também fortalece nos momentos difíceis. Você tem uma amizade que sonha grande, não tem medo de errar e chega junto para encarar os desafios? A resposta é: quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Nosso trabalho é solidário, nossa construção é coletiva. Feliz Dia do Amigo pra quem é de luta!





Jeitinho mineiro

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi apontado como a autoridade mais bem-avaliada pelo Congresso Nacional, de acordo com pesquisa trimestral produzida e divulgada ontem pelo site Congresso em Foco. O levantamento buscou a opinião de cerca de 70 deputados e senadores e indicou que o senador mineiro está “bem na fita” entre os colegas. De 1 a 5, 3 é a média. Pacheco tem 3,49. Em uma avaliação também feita com os congressistas, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), aparece entre as autoridades com pior conceito.





Já está lá…

No Senado Federal, embora quem não está de prontidão são os nobres parlamentares que aproveitam as férias, ops, o recesso. O fato é que lista tríplice só foi figuração. O presidente da República, mais uma vez, pretende reconduzir o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de dois anos no cargo. Para ser mantido no cargo, Aras precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Conservador, do jeito que Jair Bolsonaro gosta, o atual procurador deve ser reeleito.





Olimpíada

O lema agora é “Mais rápido, mais alto, mais forte – Juntos”. O Comitê Olímpico Internacional (COI) modificou o seu lema, comunicou o presidente da entidade, Thomas Bach. A versão em latim “Citius, altius, fortius” foi adotada pelo fundador dos Jogos Modernos, Pierre de Coubertin, no século 19. A edição atípica da Olimpíada de Tóquio’2020 vai entrar para a história não só pelo lado negativo por causa da pandemia, que por pouco não foi cancelada. O espírito olímpico falou mais alto e remonta à fundação do evento na era moderna, em 1896.





PINGA FOGO