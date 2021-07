Lobão arrependido em dia de manifestações contra Bolsonaro país afora

Cantor Lobão se diz arrependido de ter apoiador Jair Bolsonaro na campanha presidencial (foto: Anatole Klapouch/Divulgação)

Entidades estudantis, movimentos sociais e centrais sindicais realizaram ontem, em pleno sábado, manifestações em várias cidades país afora contra a corrupção e na defesa de uma educação de qualidade e contra os cortes no orçamento federal para o setor em 2021.

Os manifestantes também reivindicavam auxílio emergencial de R$ 600, mais vacinas e, como não poderia deixar de ser, condenaram a atuação do governo federal diante da pandemia da COVID-19. Percebeu o detalhe da Agência Brasil, a oficial do governo?

A resposta é: Avenida Presidente Vargas, de onde saíram em passeata até a Cinelândia. Uai, não era protesto contra o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ainda sem partido? Óbvio que na agência oficial ele não foi citado em momento algum. Os demais sites, no entanto, se esbaldaram. E, claro, atacaram com força. Deixa pra lá, vamos ao que de fato interessa.

Por causa da COVID-19, os organizadores recomendaram levar álcool em gel, usar máscara PFF2 e manter distanciamento. A maioria dos manifestantes a usava. Em alguns momentos, no entanto, houve aglomeração, apesar dos alertas sobre o distanciamento social.

Melhor dar os números. Foram registrados atos em 17 estados e em mais de 60 cidades. Assim como aconteceu em atos praticamente iguais em maio e junho. Como não poderia de ser, as manifestações foram pacíficas.

Na capital paulista, a concentração começou por volta das 15h. Foi em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Meia hora depois, já ocupava oito quarteirões, da Rua Augusta à Alameda Campinas. E tinha cartazes. Bastam alguns: #ForaBolsonaro, 500 mil mortos, sem vacinas, corrupção, fome, desemprego, Amazônia em pé, abaixo Bolsonaro, e por aí vai.

Em Belo Horizonte, a concentração começou às 14h, na Praça da Liberdade. Os participantes carregavam cartazes com palavras de ordem contra o presidente e exibiram um boneco inflável gigante de Bolsonaro vestido de morte, com a faixa presidencial suja de sangue e uma caixa de cloroquina nas mãos.

Já arrependimento teve. Para o cantor e compositor Lobão, que votou em Jair Bolsonaro e foi um dos artistas mais engajados na eleição dele em 2018, o impeachment do presidente deveria ser a “prioridade zero” do Brasil no momento. Lobão disse ainda, à BBC News Brasil, por telefone, “que chegou uma hora em que a gente precisa tirar esse cara. Ele tem que sair de qualquer jeito”.

Boa novidade

Filiados ao partido Novo, o deputado estadual Guilherme da Cunha e o parlamentar federal Tiago Mitraud (foto) lançaram edital para receber propostas de emendas parlamentares referentes a 2022 — quando R$ 24 milhões deverão ser distribuídos. É isso mesmo, para o ano que vem. A ideia é estabelecer processo seletivo para definir onde serão alocados os recursos. Um comitê analisa as sugestões de acordo com a qualidade.

Antes de encerrar

As possibilidades de ajuste da legislação eleitoral serão discutidas em sessão de debate temático do Senado nesta segunda-feira, isso mesmo, amanhã, às 10h. Vale registrar esse detalhe. Já o fato é que a sessão será remota, com a participação de senadores e convidados por meio de videoconferência. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é um dos convidados. O requerimento foi apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Pede eficiência

O Novo ainda registra sobre o custo e o impacto direto no desenvolvimento das regiões beneficiadas. As melhores iniciativas serão contempladas. Dados dos deputados apontam que o projeto já distribuiu R$ 44 milhões em recursos para 61 projetos. “A distribuição das emendas por meio de critérios técnicos garante que o dinheiro do pagador de impostos seja utilizado de forma mais eficiente”, diz Guilherme da Cunha. O edital pode ser acessado em www.libertaminas.com.br.

Progresso

A população dos distritos e comunidades da cidade de Arcos será conectada ao mundo. Agora eles passam a integrar o Programa Alô Minas, que leva telefonia móvel e internet para os lugares que ainda não têm conexão disponível. A promessa partiu do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), que visitou cinco cidades do Centro-Oeste em companhia do deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB). O parlamentar tucano teve reuniões com representantes dos setores produtivos e discutiram sobre as potencialidades econômicas da região. “Viagem produtiva”, ressaltou Arantes.

Sinal vermelho

O Senado aprovou o projeto de lei que trouxe alterações na Lei Maria da Penha e cria o tipo penal “violência psicológica contra a mulher”. Traz ainda o programa Sinal Vermelho, além de outras mudanças com vistas a proteger as vítimas de violência doméstica. A relatora foi a senadora Rose de Freitas (MDB-ES). O projeto trouxe outra particularidade. Ele cria um símbolo possível de identificar uma situação de perigo vivida por uma mulher. Trata-se de um “X”, na cor vermelha, que será fácil de identificar sinalizando que a mulher está em perigo. Só falta a sanção presidencial.

PINGA FOGO

Em tempo, ainda da senadora Rose de Freitas (foto) (MDB-ES): “É que, muitas vezes, a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada, que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou outros órgãos de atendimento à vítima”. Faz sentido.

É OUROOOOOOO! Ingrid Oliveira é campeã do GP de Bolzano. A saltadora brasileira venceu a plataforma de 10 metros com 305,90! Que orgulho, Ingrid! Ela já está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos saltos ornamentais.

O cardeal Angelo Becciu, que foi um dos mais influentes do Vaticano e assessor do papa, comparecerá ao tribunal da Santa Sé a partir de 27 de julho, de acordo com um comunicado do Vaticano. Ele é acusado de ter feito financiamento fraudulento em um edifício de luxo em Londres.

Os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro e seu governo foram registrados também em capitais e cidades do interior de países europeus. Como no Brasil,os manifestantes também querem afastamento do capitão reformado da Presidência da República.

Já que muitos artistas se deram ao trabalho de participar país afora para aderir ao protesto do presidente, basta por hoje. Hoje é domingo, dia de missa. Só rezando mesmo com esta política. FIM!