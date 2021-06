Deputado diz na CPI que todos os governadores deveriam ser investigados

Omar Aziz disse que sua gestão no governo do Amazonas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do estado (foto: EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO)

É coisa antiga e se a melhor defesa é partir para o ataque, quem optou por fazer foi o deputado estadual do Amazonas Fausto Júnior (MDB), que depôs, ontem, na CPI da COVID-19. “Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O certo era pra ser indiciado inclusive o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde, não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação”, atacou o amazonense.





Fausto Júnior insistiu nos ataques e declarou que Aziz gastou R$ 50 milhões em 2014 apenas com verbas indenizatórias. “E isso é um gravíssimo crime?”, questionou o presidente da CPI? O próprio Aziz respondeu: “Todos estes processos foram devidamente aprovados pelo Tribunal de Contas do estado (TCE)”. Ou seja, o senador foi inocentado.





Já o relator Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu que os trabalhos da comissão sejam prorrogados. Ou seja, a novela continua e as pesquisas mais recentes indicam que atingem o Palácio do Planalto. É o velho tiro pela culatra.





Para encerrar esse assunto, melhor chamar o Faustão de novo. Depoente na sessão de ontem, o deputado estadual Fausto Vieira dos Santos Júnior foi chamado de Fausto Silva pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). Viralizou nas redes sociais, os internautas adoraram.





Neste momento, as maiores economias do mundo rumam para reduzir suas pegadas de carbono como estratégia de desenvolvimento e recuperação pós-pandemia. Sem planos consistentes e de longo prazo, com investimento em produção livre de desmatamento, combate à ilegalidade, respeito às populações tradicionais e aos seus territórios, e salvaguardas socioambientais.





Bastaria, mas teve mais. o Brasil corre o risco de fincar sua imagem como pária, em vez de se colocar entre os grandes do século 21. Tudo isso partiu do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Só que teve mais.





Em abril, o presidente Jair Messias Bolsonaro ressaltou e garantiu, em evento sobre clima com líderes globais, que dobraria os recursos orçamentários para o combate ao desmatamento, mas ainda não houve um anúncio nesse sentido.





A inovação

O ex-deputado estadual Felipe Attiê (PTB) assume, hoje, como titular, a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, subordinada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A assinatura do ato de nomeação foi realizada na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, sem cerimônia, para evitar aglomeração em tempo de pandemia. Attiê disse que recebe a missão com muito entusiasmo.





E mundo afora

“É da secretaria que se geram riqueza, empregos, e coloca Minas Gerais no circuito mundial da tecnologia, ciência e inovação. Precisamos fomentar o empreendedorismo e respeitar o empreendedor, aquele que vai buscar a tecnologia e conhecimento nas universidades”, disse Attiê ao destacar que tecnologia é o grande alicerce nos dias de hoje. Attiê é da cidade de Uberlândia, e está como primeiro suplente de uma vaga na Câmara dos Deputados.





É anestésica

Um carregamento com 47.520 ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, que integra o chamado kit intubação, usado no tratamento de pacientes com COVID-19, chegou ontem ao Brasil. O desembarque foi feito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O material foi doado pelo governo da Irlanda. Já o Ministério da Saúde fez questão de destacar que já foram distribuídos 14,2 milhões de unidades de medicamentos hospitalares, o que inclui a intubação.





Use o dedão

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do parlamentar goiano do PSL Vitor Hugo. Ele altera a legislação para dar maior segurança jurídica a mais uma alternativa de transporte que surge ao cidadão, ou seja, a carona. Só que tem um detalhe, o projeto permite a divisão de custos do transporte na modalidade de carona, desde que não haja vantagem direta ou indireta para o motorista. A proposta foi aprovada com o voto favorável do relator, deputado Herculano Passos (MDB-SP). Vale repetir para deixar claro: a carona não pode dar lucro.





Para encerrar

Ops! Tem jeito não. “Se a CPI, com a notícia que tivemos ontem, decidiu judicializar uma denúncia contra o presidente da República, ela sai da esfera política e vai para esfera técnica e judicial. Agora é esperar o posicionamento do procurador-geral da República e a gente acatar o que o procurador decidir. A questão agora virou judicial.” O registro é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ele alegou ainda que “a decisão da CPI do Senado de notificar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro levou o caso para a esfera judicial”.





PINGA FOGO