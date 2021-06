Bolsonaro afirma que não tem como saber tudo que ocorre nos ministérios

Bolsonaro disse que não tem como saber o que acontece nos 22 ministérios (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 1/6/21)

É o chefe da nação que não sabe o que fazer? É ele mesmo que deixa claro: “São 22 ministérios, não tenho como saber o que acontece, vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado”. Como assim, não sabe o que acontece? Então, chama o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, Omar Aziz (PSD-AM). Ele sabe direitinho.

“Presidente, me erre! Atira noutro! Quem lhe chamou de prevaricador por esconder corrupção foi o deputado @LuisMirandaUSA. Mire seu ódio no deputado @Ricardo Barros. É ele quem deve explicações sobre essa compra que foi superfaturada no Ministério da Saúde do seu governo.” É ainda do presidente da CPI.

Melhor detalhar o fato do dia: uma notícia-crime foi devidamente apresentada para investigar o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O endereço fica do outro lado do Palácio do Planalto. Quem pede são os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e ainda Fabiano Contarato (Rede-ES).

Eles acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que “o presidente Bolsonaro deveria ter, com os fatos de que dispunha à época, requisitado a instauração das competentes investigações para apurar a suspeita de nefasta corrupção no bojo das contratações do Ministério da Saúde”.

Só que tem mais CPI, mas não envolve o governo federal. Como tudo passa por Minas, a Assembleia Legislativa (ALMG) também deve trazer vários problemas para o governador Romeu Zema (Novo). “Vamos deixar de lado as questões político-partidárias.” Começou assim o deputado Cássio Soares (PSD), que vai conduzir a investigações sobre a Companhia Energética de Minas Gerais.

Cássio Soares foi encarregado, ontem, para comandar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cemig. “Não vamos buscar cabelo em ovo, mas cumprir com rigor o papel do Poder Legislativo de fiscalizar em defesa do povo mineiro e do futuro da própria Cemig”, salientou com o jeito mineiro de ser. O relator será o deputado Sávio Souza Cruz (MDB), o vice-presidente, o deputado Professor Cleiton (PSB).

O requerimento que deu origem à CPI da Cemig recebeu 27 assinaturas. Os deputados estaduais, ao aprovar, argumentaram ter havido motivos suficientes para investigar.

Zema seria reeleito hoje

Pesquisa feita pela F5 Atualiza Dados Pesquisas, encomendada pela TV Alterosa e divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, mostra que se a eleição de 2022 fosse agora, o governador Romeu Zema (Novo) conquistaria novo mandato. Ele teria 32,5% dos votos, na resposta estimulada, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 24%. O deputado federal André Janones (Avante) teria 9,5%; o senador Carlos Viana (PSD), 4,3%; a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG), 2,7%; o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), 2,5%; o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), 1,7%; e o deputado federal Carlos Melles (DEM), 1,5%. Votos nulos ou em branco seriam 11,8% e indecisos, 9,5%.





Polarização

O levantamento da F5 indica ainda que, num eventual segundo turno entre Zema e Kalil, o governador teria 40,3% e o prefeito, 31,8%. Nulos e brancos seriam 16,80%, e os indecisos, 11,1%. A pesquisa, que tem margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 1.035 pessoas por telefone em 24 e 25 de junho e está registrada no Conselho Regional de Estatística da 6ª Região com o nº 6340. “O governador e o prefeito vêm polarizando as pesquisas, têm o mesmo foco: o controle da pandemia”, avalia o diretor-executivo da F5, Domilson Coelho. Segundo ele, a polarização deve diminuir quando novos nomes forem lançados.





Faz sentido

O deputado Aécio Neves, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, intercedeu junto ao Itamaraty e às embaixadas da França e da Espanha no Brasil em favor de cerca de mil estudantes e pesquisadores brasileiros que não estão conseguindo, por causa da COVID-19, vistos para ingressar nas universidades desses países. Ele encaminhou ofícios ao chanceler brasileiro e aos embaixadores pedindo providências. “Quase mil estudantes e pesquisadores correm o risco de perder a matrícula e o financiamento externo.”





O preconceito

O racismo contra pessoas de ascendência africana continua sistêmico em muitas partes do mundo, alertou Michelle Bachelet, que é a alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos. E ela fez questão de ressaltar estar "pedindo a todos os governos do mundo afora que parem de negar, e comecem a desmantelar, o racismo; que acabem com a impunidade e construam confiança; que ouçam as vozes das pessoas de ascendência africana. E voltou a citar o presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden.





The end

“Tá aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivos de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido.” O registro é do governador @ronaldocaiado, que fez questão de ser o primeiro a anunciar o fim da novela envolvendo o a morte de Lázaro Barbosa, foragido há 20 dias e capturado ontem de manhã. Aos 32 anos, ele tinha extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes.

PINGA FOGO