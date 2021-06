Fim de semana agitado de ataques e contra-ataques na política

Bolsonaro fez passeio de moto com apoiadores e aproveitou para atacar senadores da CPI da COVID (foto: Isac Nóbrega/PR)





“Temos uma CPI de sete pilantras que não querem investigar quem recebeu dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela CPI e decidiu também que governadores estão desobrigados de comparecer à mesma.”





“Não adianta provocarem, inventarem, quererem nos caluniar, nos atacar 24 horas por dia porque não conseguirão. Só uma coisa me tira de Brasília: é o nosso Deus. Não vão ganhar no tapetão ou inventando narrativas.” “Querem apurar o quê? No tapetão, não vão levar.”





“Tiraram ele da cadeia, tornaram ele elegível, com toda certeza, para ser presidente na fraude. Com esse critério eletrônico que está aí, ele pode chegar. Tapetão por tapetão, sou mais o meu.” No lugar de se referir pelo nome ao ex-presidente Lula, Bolsonaro gesticulou com a palma da mão aberta deixando o dedo mindinho dobrado.





Sem máscara no percurso entre as cidades de Chapecó e Xanxerê, no Oeste catarinense, Bolsonaro gerou aglomeração de apoiadores. E ele aproveitou a plateia para registrar que “alguns apareceram como candidatos. Boas pessoas. Eu vou indicar para o Supremo quem toma cerveja comigo. É o critério da confiança, da lealdade mútua”.





E fez questão de ressaltar que é necessário trazer junto um bom currículo. “É importante, mas tem que falar a minha linguagem. Quero que defendam no Supremo as questões econômicas e as questões familiares.”





Falar em currículo, que tal uma carreira “brilhante” de apoiar os comandantes do país? Ele esteve sempre presente nos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em que foi líder, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos como vice-líder. Só que apoiou o impeachment de Dilma.





Mas tem mais: deputado federal desde 1995, Ricardo Barros foi companheiro de bancada de Jair Bolsonaro no PP, vice-presidente e tesoureiro do partido, um dos principais do Centrão. Antes, foi filiado ao PFL, aquele que virou Democratas (DEM).





Melhor voltar ao que interessa. É ainda sobre as declarações de Bolsonaro em Chapecó. “É inusitado o presidente dizer que tem sete picaretas na CPI, mas ele não fala nada sobre o deputado Luís Miranda. Está com medo presidente?”, disse o senador Omar Aziz ao site O Antagonista.





“Quem lhe acusou foi o deputado Luís Miranda, não foi a CPI”, declarou o presidente da CPI da COVID, o senador Omar Aziz (PSD-AM). Para ficar claro, o parlamentar foi aquele que disse: “O presidente da República sabe que eu falei a verdade. Eu não menti”.





Basta né? Melhor encerrar com uma boa notícia. Em reunião na manhã de ontem, os presidentes de 11 partidos políticos se posicionaram em defesa do sistema eleitoral da urna eletrônica. Eles rechaçam o voto impresso para apurar os resultados. Os defensores, até agora, já são 326 deputados federais e 55 senadores, ou seja, cerca de dois terços em ambas as Casas do Congresso.





Prevaricou

“O presidente não mandou investigar absolutamente nada. Para quem joga pedra em todos, ele prevaricou. Prevaricou.” Quem deixou claro foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, na noite de sexta-feira, senador Omar Aziz (PSD-AM). Só que, agora, a CPI vai mudar de nome. Vai virar a CPI da Prevaricação. Mas o que é isso? Resposta rapidinha: é crime funcional, praticado por funcionário público, o que inclui até o presidente da República, contra a administração pública.





Que sexta-feira!

“Não tem situação mais grave do que a que nós ouvimos. Não há, na história das comissões parlamentares de inquérito, nas duas circunstâncias de impeachment que tivemos na história republicana desde 1988, algo tão grave. Basta se reportar aos dois impeachments nos últimos 30 anos. Não chega a um terço da gravidade do que estamos vendo nesta CPI.” O registro é do vice–presidente da CPI da COVID, Randolfe Rodrigues. Para o relator, senador Renan Calheiros (MDB–AL), o dia foi histórico para a CPI. E ele prometeu avançar nas investigações.





Vacinação, sim!

O Instituto Butantan recebeu o carregamento de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) vindo da China. Ele será suficiente para a produção de 10 milhões de doses de vacina contra a COVID-19. É aquela novela envolvendo a produção do imunizante em território nacional que tinha sido paralisada, tudo parado mesmo, porque faltava o essencial, a matéria-prima, óbvio. O detalhe político é que o Butantan é de São Paulo. Quem governa é o presidenciável tucano declarado João Doria (PSDB). Não vai subir no muro, mas no palanque é certo.





O detalhe

O desenvolvimento de ações pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para enfrentar uma possível terceira onda da COVID-19, ainda neste ano, de acordo com a previsão de especialistas, vai entrar no radar dos deputados estaduais. O detalhe é que está marcada reunião para amanhã, na Assembleia Legislativa (ALMG), isso mesmo, em plena segunda-feira, o que é raro, muito raro. Só que o assunto faz sentido. Os deputados vão tratar do cronograma de vacinação e verificar a quantidade de insumos para tratar pacientes da COVID-19, que devem pautar questionamentos dos deputados.





Pinga-fogo

O secretário-adjunto de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Alberto Lage Paula Carvalho Rezende, pediu para sair. Será que dará aula? Ele foi professor em movimentos de renovação política e integrou a rede do Departamento de Estado dos EUA. Fará falta a Kalil.





Em tempo, da nota O detalhe: será a primeira pauta do ano da Assembleia Fiscaliza, que é uma ação de fiscalização e controle dos atos do governo. Secretários e outras autoridades do Executivo prestam contas de sua atuação à ALMG a cada seis meses.





Ainda sobre a nota Prevaricou: já que é assim, foi o que fez o tenente, promovido a capitão ao se aposentar, Jair Messias Bolsonaro, ao entrar na seara política, com um discurso conservador nos costumes, de linha dura, liberal e com o gran finale “combate à corrupção”.





E tem mais do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro: “Tapetão por tapetão, sou mais o meu”. E claro que atacou a imprensa: ela é “irresponsável e só tem críticas”. Bastaria, mas teve mais: “Eu caguei para o que me perguntaram. Respondi só o que queria”.





Este último registro sobre Bolsonaro foi na sexta-feira, mas antes tarde do que nunca. Diante de tudo isso, quase que do início ao fim da coluna deste domingo, já basta, né? FIM!