Bolsonaro nega corrupção e volta a xingar jornalista em evento oficial

“Em fevereiro? Onde é que tem vacina para atender todo o mercado aqui e em todo lugar do mundo? Responda! Para de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Parece pergunta… Você acabou, nasça de novo você, ridículo. Está empregado onde? Vamos fazer pergunta inteligente.” Essa irritação toda partiu do presidente Jair Bolsonaro, que insistiu, mais uma vez, em atacar jornalistas.





Tanto que teve mais: a uma jornalista da CNN Brasil disse que deveria “voltar para a faculdade” ou melhor, “voltar para o ensino primário”. Tudo isso foi ontem, quando o presidente da República Federativa do Brasil foi questionado sobre comprar as vacinas indianas da Covaxin. Ele estava em Sorocaba, no interior de São Paulo, quando participou do evento de inauguração do Centro de Tecnologia 4.0.





E claro que teve mais, os leitores não perdoaram. Basta um registro: “#Forabolsonaro, fosse eu o repórter, esse infeliz marido da Micheque viesse com grosserias comigo, eu cortaria o microfone no meio da resposta, viraria pra câmera, e diria que a entrevista estava encerrada por ignorância dele!”.





Basta, né. Afinal, tem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19. O que chamou a atenção foi o fato de o deputado federal Luís Cláudio Miranda (DEM-DF) chegar ao Senado para prestar depoimento vestindo um colete à prova de balas.





A alegação dele é estar recebendo ameaças desde que denunciou as irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo Poder Executivo. Já presente na CPI, Luís Ricardo Miranda, que é uma das peças centrais no caso da Covaxin, denunciou pressão no Ministério da Saúde pela importação de doses da vacina indiana.





O contrato de R$ 1,6 bilhão é alvo de investigação pelo Ministério Público Federal. Luís Ricardo Miranda é quem alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de ter havido irregularidades na negociação.





E claro que a tropa de choque do Palácio do Planalto tentou atacar todos os depoimentos e levou uma pilha de documentos para a CPI. Quem lá esteve trazendo munição era senador Marcos Rogério (DEM-RO). E usou a tática de melhor atacar do que remediar. “Ele (Luís Ricardo Miranda) sabia de tudo e mesmo assim insiste numa tese, numa linha acusatória, e não procura aqueles a quem levou a informação errada para corrigir as falsas acusações.”





Não teve fim. Novos capítulos ainda virão. Será que o domingo vai esfriar alguma coisa?





R$ 300 milhões

A Aryzta, empresa suíça líder mundial em panificação congelada, assumiu, ontem, o prédio de sua quinta e maior fábrica no Brasil, em projeto desenvolvido pela BTS, especializada em built-to-suit. Com investimento superior a R$ 300 milhões e geração de 300 empregos diretos e perto de 1.000 indiretos, a nova fábrica de Pouso Alegre (MG) será a maior da empresa em todos os 19 países onde atua. A empresa já conta com unidades em Osasco (SP), São Paulo (SP), Jaguariúna (SP) e também em Juiz de Fora (MG).





Nasceu em BH

Fundada em Belo Horizonte, a BTS é das primeiras empresas do país focadas no segmento built-to-suit e também esteve à frente de outros grandes centros de distribuição na Região Sudeste. Alguns exemplos: Dafiti, Panasonic e o da Cremer, além dos projetos imobiliários logísticos para empresas como Decathlon, Telhanorte, Maple Bear, Cogna, Fedex, Solística, Cobasi, Burger King, Crown e Supermercados BH.





Tô nem aí...

Não era mesmo um bom dia no Palácio do Planalto. Questionado por jornalistas, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi ríspido ao tratar sobre o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão (PRTB): “Não tenho nada a ver com Mourão. Mourão tem a vida política dele, e eu tenho a minha”. Detalhe: Mourão deve estar nem aí. A sua agenda informava apenas “sem compromissos oficiais”. O general deve ter engrenado, nesta sexta-feira, o seu fim de semana.





O avalista

Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), o deputado Antônio Carlos Arantes (foto) (PSDB) apresentou projeto de lei propondo uma forma de ajudar as micro e pequenas empresas a saírem da crise provocada pela pandemia da COVID-19. Ele quer criar um fundo de aval garantidor emergencial de crédito em Minas Gerais. “Com ele, é possível garantir a contratação em agentes financeiros e ajuda a microempresas individuais, empresas de pequeno porte e cooperativas, para se equipararem às micro e pequenas empresas.





Para encerrar

Tem mais Minas Gerais nas notícias. A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou ao agora ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles entregar o passaporte, sob pena de receber uma ordem de prisão. O pedido partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-ministro entregou, finalmente, o seu documento à Polícia Federal (PF) e teve o seu nome incluído no Sistema de Tráfego Internacional para restrição de saída.





PINGA FOGO