Em depoimento, epidemiologista critica negacionismo de Bolsonaro

Bolsonaro recebeu muitas críticas no depoimento do epidemiologista Pedro Hallal

“Quem disse que vacina transforma em jacaré foi o presidente da República, não foi o governo federal. Quem disse que não ia comprar a vacina da China foi o presidente da República”. Quem fez este registro foi o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal. Ele foi ouvido, ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.





E o médico deixou claro e evidente que “um pedaço dessas mortes é responsabilidade direta do comandante do país”. Tanto que ele fez questão de ressaltar: “Ele, o presidente, não é uma figura que se esconde atrás do governo federal”.





O pesquisador ainda fez questão de acrescentar, como uma espécie de resumo da ópera política bufa do país, que o Brasil poderia ter evitado até 400 mil mortes por causa da pandemia da COVID-19 se tivesse adotado medidas necessárias para conter o avanço da doença.





Para registro, os dados registrados partiram da pesquisa foi financiada pelo movimento Todos pela Saúde e ainda da Fundação de Amparo à Pesquisa do governo estadual de São Paulo, uma das agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país.





Menos de um mês atrás, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai investir R$ 580 milhões nos próximos dois anos. Um palanque deste nem precisa ser registrado, mas é melhor deixar para lá. São Paulo? Quem é o governador? João Doria (PSDB).





Deve ter sido por isso que o mandatário do país está investindo em outra praia, aquela que antigamente era feudo petista. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem na Barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. E foi lá que ele anunciou a liberação de R$ 38 milhões para concluir a obra que se encontra 90% pronta e tem previsão de ser concluída até dezembro deste ano.





A obra receberá as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Ainda por lá o presidente assinou a ordem de serviço para a construção do Ramal do Apodi, uma obra que levará água a 54 municípios e beneficiará cerca de 750 mil pessoas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. O custo total previsto é de R$ 938,5 milhões. Percebeu? Tudo no Nordeste.





Melhor então vir a Minas, já que, pela primeira vez, o estado recebeu imunizantes da Janssen, que só precisam de uma dose. O fato é que Minas Gerais recebeu 496.350 doses de vacinas contra a COVID-19. Elas vieram, só para registro, das 346.800 doses da CoronaVac e 149.550 da Janssen.





TV ao vivo

“Restou insofismável não se tratar de um mero ato público oficial típico de governo, mas sim de um verdadeiro ato público de campanha eleitoral antecipada”. Se teve transmissão ao vivo pela TV Brasil, a emissora oficial do governo federal, o presidente exibiu camiseta com a mensagem “É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022”, é campanha declarada, não dá nem para despistar. E óbvio que o Ministério Público Eleitoral entrou em ação.





A proibição

O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes, que assina a representação, afirmou que, ao fazer referência à disputa presidencial de 2022, o presidente Jair Bolsonaro cometeu “ato consciente” ao antecipar a campanha por meio de sua camiseta, já que é proibida pela Lei Eleitoral. Ele pede que o presidente seja multado. O fato que mais interessa é: logo depois Góes pediu para deixar o cargo.





Que lista, hein!

Foram convidados para o debate Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); Luís Roberto Barroso, ministro do STF e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o general Walter Braga Netto, ministro da Defesa; Felipe Santa Cruz do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Tem mais, mas basta. O fato é que projeto de lei trata dos crimes contra o Estado democrático de direito e tenta revogar a Lei de Segurança Nacional. Será hoje, em plena sexta--feira. Todo mundo vai aparecer?





Revoltante

O veto à ampliação da área mineira da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) gerou protestos veementes na reunião Ordinária de ontem no Plenário na Assembleia Legislativa (ALMG). Os argumentos do presidente da República para vetar a proposição foi questionado pelo deputado André Quintão (PT). “Minas tem desigualdades. Espero que a bancada mineira possa articular, de forma suprapartidária, a derrubada do veto”, começou assim o parlamentar. Outros deputados defenderam a derrubada do veto no Senado Federal.





A sigla é 51

A articulação do presidente Jair Bolsonaro para se filiar ao Patriota e controlar diretórios estratégicos deflagrou uma guerra entre correligionários. O número do partido informa que há grande risco de não ser uma boa ideia ficar brigando à toa. Uma convenção do Patriota decidiu ontem afastar por 90 dias Adilson Barroso da presidência do partido. A convenção foi convocada pelo vice–presidente da sigla, Ovasco Resende. Ele assume interinamente. Detalhe: a convenção de ontem é a terceira em menos de um mês.





PINGA FOGO