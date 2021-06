Hamilton Mourão em evento junto com o presidente Bolsonaro no Rio

O presidente Jair Bolsonaro participou no sábado, isso mesmo, ontem, no Rio de Janeiro, da cerimônia de entrega de espadins a 177 aspirantes da turma Almirante Bosisio, da Escola Naval. O espadim é o símbolo do compromisso que os aspirantes assumem com a Marinha.





Na cerimônia, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, fez questão de ressaltar que “os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são indispensáveis para o progresso, para a liberdade e para a democracia do país”.





Bastaria, mas o ministro Braga Netto, que é general de Exército, fez questão de ressaltar que “o recebimento do espadim é a materialização do esforço e da dedicação dos senhores e das senhoras”. O registro foi feito pelo ministro aos futuros marinheiros.





O que chamou mais a atenção, no entanto, é que o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), esteve no evento da Marinha. E tem outro detalhe: o presidente da República, Jair Bolsonaro não fez discurso e muito menos se deu ao trabalho de conceder entrevista para a imprensa.





Só que não foi um bom fim de semana, já que houve manifestações em vários estados contra o governo federal. Até o meio da tarde de ontem, houve protestos contra o presidente e em defesa da vacinação. As manifestações foram em 18 capitais de estados e também em várias cidades país afora.





A lista, só das capitais, incluiu por ordem alfabética: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.





Pena que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, preferiu atacar a imprensa. Ele usou as suas redes sociais, @fabiofaria: “Em breve vcs verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre o do quanto pior, melhor. Infelizmente, eles torcem pelo vírus”.





Nem precisa esperar, meu caro ministro Fábio Faria, que de saúde nada deve entender. Ao todo, já são 500.800 mortes pelo coronavírus no país. A triste marca de meio milhão foi superada ontem, com 2.301 novos óbitos por COVID em 24 horas, de acordo com dados do próprio Ministério da Saúde.





Cooperação

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, defendeu um “aprofundamento institucional” da cooperação entre o Judiciário e os órgãos de investigação, leia-se polícias e Ministério Público (MP), como saída para conter a violência em operações nas comunidades. “O que disse nessa audiência pública o representante do Conselho Nacional do Ministério Público? Que o MP sabe de sua função constitucional e que se esforça para cumpri–la.”





Vale clarear

O Ministério Público deixou claro não ter condições de investigar os homicídios porque não tem perícia. E continuou o ministro Edson Fachin: “Esse a rigor é um problema que não é só do Ministério Público. A própria polícia não tem recursos suficientes na área da perícia para levar a cargo as investigações de homicídios. E o resultado disso é uma assombrosa, assustadora e inconstitucional ineficiência estatal na investigação de homicídios, sejam ou não praticados por policiais”.





Muro de Berlim

Durante ato em Berlim, cruzes no chão lembraram os 500 mil mortos pela COVID-19 no Brasil. As vítimas do massacre do Jacarezinho também foram lembradas. A informação é da agência de notícias Deutsche Welle, que publicou na sua conta brasileira do Twitter. Se só é possível filosofar em alemão, os manifestantes pediram mais vacinas e denunciarem a violência contra os povos indígenas. Para registro, o protesto foi no Portão de Brandemburgo, em Berlim, na Alemanha.





Energia solar

Os reservatórios apresentam níveis baixos e enfrentamos momento de crise hídrica, em razão da pior seca das últimas décadas, como adverte o governo federal. O problema ressalta a urgente necessidade de se investir em outras fontes de energia limpa, como painéis solares. Os registros são do deputado estadual Gil Pereira (PSD). Ele acrescenta que entre 2019 e 2020, houve crescimento de 61% na instalação de pontos de captação de energia solar no Brasil. O parlamentar se baseou no Balanço Energético Nacional.





Nos trilhos

Nos próximos dias, a Comissão Pró-Ferrovias, da Assembleia Legislativa (ALMG), terá cartilha abordando o trabalho na criação do marco legal ferroviário em Minas Gerais. Quem anunciou foi o presidente da comissão, deputado João Leite (PSDB). E lembrou que investidores da Alemanha, Itália e Japão estão interessados em conhecer o Plano Estratégico (PEF), elaborado pela Fundação Dom Cabral. Ele ressalta que o plano mostra possibilidades para o desenvolvimento econômico mineiro, interligando trechos abandonados pelas concessionárias.



pingafogo

“Acredito que são medidas necessárias, olhando sob várias perspectivas, para uma Olimpíada e uma Paraolimpíada de sucesso.” Bem ao estilo japonês, quem diz é a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, ao cancelar os locais de exibição pública da Olimpíada.





Alguns dos lugares previstos agora vão se tornar centros de vacinação contra a pandemia da COVID-19. O fato é que, amanhã, ela pretende conversar com os dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Paralímpico Internacional (CPI).





Em tempo, ainda sobre o deputado Gil Pereira: ele ressalta que a energia solar nacional corresponde só a 1,7% da geração elétrica total. Enquanto isso, a hidrelétrica responde pela maior parte: 65%. Com esta falta de chuvas nem precisa dizer que o sol possa brilhar mais, né?



Mais um em tempo, das notas do Supremo: Fachin foi entrevistado no podcast Supremo da semana, que traz levantamento de dados sobre a judicialização da CPI da Pandemia no STF. A comissão em andamento já gerou mais pedidos apresentados à corte do que a média histórica para CPIs.





Diante de tudo isso, o jeito é encerrar por hoje. Já basta, né? Um bom domingo a todos. FIM!