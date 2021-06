"Consultório na Rua" e a secretária extraordinária do Ministério da Saúde

“Não estou interessado nesse assunto, estou interessado em vacinar a população brasileira. Ela já está vendo o que eu estou fazendo. Tranquilidade absoluta, não tem preocupação com isso.”.Quem diz é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele se referia ao fato de passar de testemunha a investigado pela CPI da COVID.





Ele participou, ontem de manhã, de um evento de liberação de recursos para ampliar o programa Consultório na Rua, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Por isso que falo, a ciência é dinâmica, a ciência muda, a gente tem que evitar posições firmes.”





“A gente tem que sempre ter abertura para ouvir todos os lados porque nem sempre aquilo que aparece é verdade.”.Para deixar mais claro, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou a lista com autoridades que passarão da condição de testemunhas para investigados: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é uma delas.





Também passaram à condição de investigados os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, além de Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação do governo. Só que tem mais. Inclua ainda Mayra Pinheiro, a secretária do Ministério da Saúde (MS). A lista completa ainda traz: Arthur Weintraub, Elcio Franco, Francieli Francinato, Nise Yamaguchi, Paulo Zanoto, Carlos Wizard, Hélio Angotti Neto, Marcellus Câmpelo e Luciano Azevedo.





Melhor mudar de assunto, mais ou menos, mas vale o registro. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, nomeou, quinta-feira, a médica Rosana Leite de Melo como secretária extraordinária de enfrentamento à COVID-19, do Ministério da Saúde.





Rosana Leite, atualmente, é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ela é servidora federal desde 2003 e já ocupou outros cargos no governo, como o de diretora da Divisão de Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Educação.





O jeito então é voltar ao ministro Marcelo Queiroga, já que os números falam por si. O Brasil bateu recorde ao aplicar 2.561.553 doses de vacinas contra a COVID-19 em 24 horas. O resultado, de quinta-feira, é o melhor desde o início da campanha de vacinação. “O momento ainda inspira cuidados. Houve redução do número de mortes desde que assumi o ministério, mas a média móvel de óbitos, em torno de 2 mil, ainda é alta e temos que reduzir. E a esperança para isso são as vacinas.” O registro é ainda do ministro da Saúde.





O ofício

“Faço-a para, em livre manifestação, dedicar-me, até a undécima hora, ao Judiciário e, com isso, diminuir, ao máximo, o número de processos que ficarão, no gabinete, esperando o sucessor. Assim, em vez de antecipar, aguardarei, em mais uma demonstração de apego ao ofício de servir.” É o ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio de Mello avisando que pretende trabalhar até 12 de julho, que é a data final para ele se aposentar. Ele assumiu no Supremo pela indicação do então presidente Fernando Collor de Mello, seu primo.





A nota aí!

“Os 2,6 mil moradores precisam diariamente fazer deslocamentos curtos até as cidades vizinhas, como Juiz de Fora (MG), para ir a escolas, supermercados, até aos médicos. Hoje, pagam valores desproporcionais no trajeto, o que impacta nos orçamentos de suas famílias.” O fato é que a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência sexta-feira que vem para discutir a isenção de pedágio da BR-040 aos moradores de Simão Pereira (MG). Melhor esperar sentado para ver se dará certo. Sexta que vem, deputado Charles Evangelista (PSL-MG)?





Serial killer

“A polícia tem tropa especializada, principalmente na área em que ele está, de mato cerrado, não é simples você achar uma pessoa. Uma área larga, você tem que isolar.” Assim começou o vice-presidente da República, general Hamiltou Mourão (PRTB). Tudo isso por causa do serial killer Lázaro Barbosa de Souza. E Mourão comparou as buscas a uma caça de leão na selva.





"Um levantamento realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) analisou a relação com o plástico em mais de 200 países e apontou que o Brasil produz, em média, aproximadamente 1 quilo de lixo plástico por habitante a cada semana”

Quem diz é a deputada Flávia Morais (PDT-GO) que foi a relatora da proposta aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).





Para encerrar

“Estou entre aqueles que manifestam grande preocupação por aquilo que se avizinha no horizonte. Não é hora de silenciar. Calar agora é cumplicidade. Como magistrado não vou cruzar os braços diante da violência contra a Constituição.” Quem diz estar preocupado é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. E finalizou dizendo que a “democracia honra a fidelidade constitucional. O populismo autoritário desonra o juramento de lealdade à Constituição. Fora dela, acima da Constituição ou contra a Constituição somente há desertores da democracia”.





PINGA FOGO