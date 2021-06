Infectologista diz à CPI que ciência não tem lado, é bem-feita ou mal-feita

Médica Luana Araújo refutou argumentos de senadores bolsonaristas a favor da cloroquina (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)







“Ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se estivéssemos discutindo de que borda da Terra plana vamos pular. Não tem lógica.” Quem diz é a médica infectologista Luana Araújo, fazendo, com uma única declaração, o resumo de sua participação na CPI da COVID-19.





Só que ela passou um bom tempo tentando explicar o que é claro e evidente. “O profissional tem direito de prescrever a cloroquina, mas precisa ser responsabilizado. Se eu prescrevo e ele fica bom, digo que sou o máximo, mas se ele morre, foi porque Deus quis, e não pode ser assim.”





E foi direto ao ponto: “Respeito os meus colegas médicos, mas a ciência não tem lado, ou é bem-feita ou é malfeita”. Crítica do tratamento precoce contra o coronavírus, ela chegou ser indicada para assumir a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 do Ministério da Saúde. Ficou só 10 dias. Nem precisa explicar por que saiu.





Durante o depoimento, ela criticou o tratamento precoce: “Estamos na vanguarda da estupidez”. Bastaria, mas ela fez questão de ressaltar que a polarização esdrúxula só serve para afastar quem sabe o que fazer e coloca bem longe os talentos do próprio governo. E citou as ameaças sofridas por médicos infectologistas.





Depois de sete horas de depoimento na CPI, a médica Luana Araújo tratou como “delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente e por aí vai”. Como não poderia deixar de ser, o alvo foi nada menos que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que defende o tal tratamento precoce.





Antes de mudar de assunto, tem um “show de horror e boçalidades na CPI da COVID-19. Certa ou errada... Não importa! Intimidação, coação... Fala interrompida... Mulher merece respeito em qualquer ambiente”. Para registro, a declaração é da atriz global Juliana Paes, a Bibi Perigosa da novela “A força do querer”. Será querer ver bem longe o presidente da República? Deixa pra lá.





Só que não dá para mudar de assunto. Depois de horas na CPI, já de noitinha, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) entrou em ação. “Precisa de uma CPI para provar que o presidente Bolsonaro não usa máscara? Precisa de CPI para provar que ele em algum momento fez a defesa da cloroquina?” Pelo jeito, ele não assistiu ao depoimento destruidor para o governo.





Tanto que o parlamentar de Rondônia ressaltou acreditar que o depoimento não acrescenta fato novo, tampouco provas. Melhor então encerrar de uma vez, com um pequenino registro: “Me dói”.





É a médica Luana. Basta por hoje.





A delação

“Em momento nenhum a lei de improbidade vedou a delação. O que se vedou foi a Justiça negocial, a transação com o denunciado. A delação, suas informações, devem ser importantes para a atividade criminosa. Não é um acordo que imediatamente encerra a ação.” É o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O fato é que a mais alta corte de Justiça discute o alcance da chamada delação premiada, que agora virou, tucanando, colaboração.





E tem mais

“Entendo possível o uso do acordo de colaboração em ação de improbidade administrativa. Estou assentando a possibilidade do ponto de vista constitucional”, alega o ministro do STF Edson Fachin. Acompanho o relator. “Acho que esta forma de administração consensual, composição consensual de litígios é importante porque se mantém o caminho para chegar ao dinheiro, à conta”. Dessa vez, é o ministro Luís Roberto Barroso, também acompanhando o relator.





Deu azar...

… o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, que já presidiu a mais alta corte de Justiça e que costuma ser rigorosa, autorizou a abertura de um inquérito para investigar diante da notícia-crime protocolada pelo delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva. Implacável em suas sentenças, o ainda ministro da área ambiental do governo Bolsonaro, pelo jeito, vai se ver encrencado. Basta esperar os próximos capítulos desta novela.





É do comitê

“Discutimos a necessidade de assegurar os estoques de oxigênio, insumos e de kits de intubação no sistema público de saúde.” Quem publicou em suas redes sociais foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ele mostrou, depois de estar com o presidente Jair Messias Bolsonaro, a necessidade de garantir estoques de medicamentos e insumos para as casas de saúde do país. Como é integrante do Comitê Nacional de Enfrentamento à COVID-19, a sua preocupação faz todo sentido.





Terceirizou

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura (PNC) até dezembro de 2022. A norma está na medida provisória, alterada pelo Congresso Nacional. No veto, o presidente Jair Messias Bolsonaro alegou que a medida contraria o interesse público. De acordo com ele, audiências públicas, seminários e outros eventos já fazem parte das atividades exercidas pelo Congresso por meio das comissões especializadas, dispensando assim a iniciativa sugerida.





PINGA FOGO