Censo Demográfico à espera das verbas e trabalhar à espera de emprego

“O projeto do censo demográfico está pronto, estamos preparados para sua realização em 2021. Isso significa adiar o início da coleta, para algum momento em setembro ou outubro.” Começou assim o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Rios Neto. Ele deixou claro, no entanto, que ficou surpreso diante do corte de 90% que deveriam custear a pesquisa, que tem âmbito nacional. Só que, mesmo assim, ele ressaltou, o IBGE se preparou para levar o levantamento a campo ainda este ano, a despeito da pandemia da COVID-19.





Tomara mesmo, já que a economia anda a passos lentos. A taxa de desemprego passou de 14,1%, no trimestre encerrado em novembro, para 14,4% no trimestre terminado em fevereiro. Parece pouco, mas sempre aparece um porém no meio do caminho. O mercado de trabalho no país ainda mostra uma tendência de alta na taxa de desemprego.





Para a pesquisadora Adriana Beringuy, o mercado de trabalho está perdendo a “robustez do crescimento da ocupação visto no fim do ano passado”. Além da questão sazonal de dispensa de trabalhadores temporários contratados no fim do ano anterior, o mercado de trabalho também mostra impacto do recrudescimento da pandemia.





Alguns registros explicam, já que em 12 meses, encerrados em março, as contas acumulam déficit primário de R$ 663,084 bilhões, o que corresponde a 8,79% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. E finalmente, no entanto, houve um alívio.





As contas públicas registraram saldo positivo em março deste ano diante da melhora na arrecadação e redução de despesas. O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou superávit primário de R$ 4,981 bilhões mês passado, o melhor resultado desde março de 2012, quando atingiu R$ 10,4 bilhões. São dados divulgados ontem pelo Banco Central (BC).





Nada a comemorar. Afinal, a atual dívida bruta atinge 89,1% do PIB e deve crescer ainda mais. Melhor voltar à política propriamente dita. Nem tanto, mas o fato é que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados tem encontro marcado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Será na terça-feira.





O convite para o ministro foi feito pelo deputado Leo de Brito (PT-AC). Ele quer esclarecimentos sobre “distorções bilionárias”, de acordo com o relatório oficial do Tribunal de Contas da União (TCU). O parlamentar petista deve pedir ao ministro Guedes que explique se houve superavaliação nas projeções de déficit previdenciário para justificar a reforma da Previdência. Papel dele, né?





“Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação e de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus.” É trecho do pedido feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, endereçado à Organização Mundial da Saúde (OMS), ontem, por meio de uma videoconferência.





Mas vale mais, para que fique bem claro, o que vem do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Os casos agora diminuíram por quatro semanas consecutivas, e as internações e mortes também estão diminuindo. Isso é uma notícia boa e esperamos que essa tendência continue”. Deixou claro e objetivo Tedros Adhanom, da Organização Mundial da Saúde, mesmo diante das recorrentes e inúmeras tentativas do presidente Jair Bolsonaro de desacreditar a entidade, reconhecida em praticamente todo o mundo.





Na tradicional live de todas as quintas–feiras, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não falou sobre as mais de 400 mil mortes pela COVID-19 e muito menos da gripezinha. “A gente continua trabalhando a todo vapor, não tamos preocupados com essa CPI, nós não tamos preocupados. Num primeiro momento, era pra investigar omissões e ações do governo, nem tinha fato definido e acabou aquele ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, determinando ao Senado que instaurasse a CPI.”





“Governador Zema, se apropriar indevidamente de uma iniciativa sem consentimento do proprietário é crime previsto no Código Penal. Na vida, dar crédito pelas ideias é importante. Na vida pública, dar crédito é imprescindível, porque desafios só são superados quando somamos forças.” O deputado estadual Ulysses Gomes (PT) fez fina ironia: “Zenóquio”, “mentiroso”, “cara de pau” e “Zemoleza”. Para ser justo com o governador, ele é Novo, né? Romeu Zema não tem mesmo jeito e muito menos cacoete, no sentido de vocação, para se meter em política.





“Fui cassado por combater a corrupção.” O julgamento foi ontem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O fato, agora consumado, depois de uma novela danada, é que Wilson Witzel (PSC) foi devidamente condenado. “É golpe”, preferiu ele atacar. Afastado, agora ele está definitivamente fora do governo do Rio de Janeiro (RJ). Investigado por crime de responsabilidade e corrupção na condução da pandemia da COVID-19, o governador, que estava afastado, foi destituído definitivamente do cargo. E ainda fez questão de debochar: “Terrível mácula para a democracia brasileira. Triste”.





